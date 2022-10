Andrelagsfest i norsk fotball: – Kan bli døden for breddefotballen

AKTIV I LOKALFOTBALLEN: Adam Larsen Kwarasey var aktiv på norsk fotballs høyeste nivå i en årrekke. Nå er han trener i 4. divisjonsklubben Gamle Oslo, som som tirsdag kveld mistet et opprykk seks minutter på overtid til fordel for KFUM Oslo sitt andrelag. Foto: Annika Byrde

I en årrekke har andrelagene vært et omstridt tema i norsk fotball. På tampen av sesongen, har en rekke lag enten toppet laget for å klare et opprykk eller for å berge plassen.

Konsekvensen er at det i 2023 blir flere andrelag på tredje- og fjerde høyeste nivå enn det har vært siden omleggingen av divisjonssystemet i 2017 (se faktaboks).

Andrelag i divisjonssystemet I 2017 ble divisjonssystemet i herrefotballen spisset. I 2. divisjon og 3. divisjon har det blitt stadig flere andrelag. Neste år er tallet høyere enn noen gang.



Slik er utviklingen:



2017: 18 lag

2018: 17 lag

2019: 21 lag

2020: 23 lag

2021: 23 lag

2022: 24 lag

2023: 27 lag



– Nå begynner det å bli så mange lag at jeg tenker at man må gjøre noe snart. I verste fall kan det bli døden for breddeklubbene om de framover føler de ikke har sjans til å rykke opp, sier tidligere Strømsgodset- og Vålerenga-keeper Adam Larsen Kwarasey.

Han er nå trener for 4. divisjonsklubben Gamle Oslo, som tirsdag kveld glapp et opprykk til 3. divisjon med et baklengsmål seks minutter på overtid.

Dermed var det KFUM Oslo 2 som kunne slippe jubelen løs for opprykk.

– Vi rykker ikke opp fordi vi spiller en utrolig dårlig kamp og kan kun skylde på oss selv. Vi har hele tiden visst at KFUM ønsket å rykke opp med andrelaget sitt, og kan ikke «ta» dem på noe, understreker Larsen Kwarasey.

Samtidig legger han ikke skjul på at Gamle Oslo i hele år har tenkt man var «uheldig» som havnet i avdeling med et andrelag med opprykksambisjoner.

Selv i KFUM Oslo, som altså rykket opp, har man forståelse for at andrelagene frustrerer.

– Jeg skjønner godt at andrelagene diskuteres i norsk fotball nå. Personlig – og da snakker jeg ikke på vegne av klubben – så kan jeg være med på å støtte en alternativ ordning dersom man kommer fram til at det er det beste for norsk fotball. For jeg ser at ordningen som er nå, kan være med på å svekke lokalfotballen og norsk fotball som helhet, sier KFUM-trener Jørgen Isnes.

FORSTÅR FRUSTRASJONEN: Jørgen Isnes, som selv kunne se KFUM 2 rykke opp tirsdag kveld, har full forståelse for at 2. lagene i norsk fotball frustrerer og irriterer. Foto: Sveinung Kyte / TV 2

Vil ha diskusjon på tinget

Gjennom en lang og aktiv karriere har Larsen Kwarasey selv vært med på å stille opp for andrelaget i både Strømsgodset og Vålerenga.

Nå har han selv blitt kjent med breddefotballen for alvor.

– Nå virker det som om alle lagene oppover i divisjonssystemet, satser på andrelagene sine. Nå mener jeg det er blitt såpass mange lag at man kan samle de beste andrelagene i en egen liga, mener Larsen Kwarasey.

I KFUM Oslo håper Jørgen Isnes at man på Fotballtinget neste år tar en skikkelig diskusjon rundt temaet.

– Det synes jeg så absolutt at man burde i og med at det er så mange meninger rundt det. Det er vanskelig å ta skikkelig stilling til det uten at man har klare alternativer til hva som er best. Per nå har jeg ikke satt meg godt nok inn i det, men jeg ser argumentene med at det kan lønne seg å gjøre noe med regelverket, sier Jørgen Isnes.

En annen klubb som glapp opprykket på tampen av sesongen, var Gjelleråsen i 3. divisjon. Der var det til slutt Strømsgodset 2 som trakk det lengste strået.

Også i Gjelleråsen mener man det et på høy tid med en skikkelig diskusjon på tinget.

– Det har vært snakket om i mange år, men det er ingenting som skjer på Fotballtinget. Breddeklubbene har mange stemmer, men representantene for toppklubbene som taler på tinget gjør en god jobb med å formidle sine ønsker og behov, sier daglig leder Raymond Johansen.

Andrelagsfest i norsk fotball En hel drøss av 2. lag skal spille i 2. divisjon og 3. divisjon i 2023. Slik ser hele oversikten ut.



2. divisjon: Vålerenga 2, Brann 2, Aalesund 2 og Strømsgodset 2



3. divisjon: Odd 2, Grorud 2, Skeid 2, Stabæk 2, Molde 2, Hødd 2, Raufoss 2, Sandnes Ulf 2, Viking 2, Fredrikstad 2, Sarpsborg 2, Rosenborg 2, Bodø/Glimt 2, Strømsgodset 2, Tromsø 2, Lillestrøm 2, Mjøndalen, KFUM 2, Ullern 2, HamKam 2, Sandefjord 2, Sogndal 2 og KBK 2.

– Alle kan ikke gå samme veien

Verken KFUM 2 og eller Strømsgodset 2 pekes på som de største syndebukkene når det kommer til å spisse lagene i avgjørende kamper mot slutten av sesongen.

Men eksemplene finnes – og frustrasjonen er stor langt nedover i divisjonssystemet.

– En ting er lagene som topper laget i avgjørende kamper: En annen ting er lag som bruker sterke lag for å komme seg til en bestemt divisjon. Du har flere andrelag som har rykket opp til 2. divisjon, men som egentlig ikke er i nærheten av å holde nivået. Til slutt blir det bare en evig kamp om å berge plassen der, sier Larsen Kwarasey.

I Oslo vil klubber som Grorud 2, Skeid 2, KFUM 2 og Kjelsås 2 ha andrelag i 3. divisjon. I Gjelleråsen frykter man at andrelagene struper mindre klubbers muligheter til å ta steget oppover.

– Fordelen ligger hos toppklubbene som kan få kamptrening på et høyt nivå med poengsystem. Mens for oss førstelagene så blir mange av plassene i både 2. divisjon og 3. divisjon borte og vi sliter med å komme oss oppover i divisjonssystemet, sier Raymond Johansen.

Han tror ikke nødvendigvis at løsningen er å fjerne andrelagene fra det vanlige ligasystemet.

– Men man kan med hell se på endringer i regelverket som gjør at ting ikke blir så uforutsigbart som det kan være i dag. Det kunne eksempelvis vært å ha begrensninger på antall spillere på proffkontrakt som spiller for andrelag, spillelister i forkant av sesong, aldersgrense, etc. Det er mange gode forslag der ute man med hell kan se på for å gjøre det mer forutsigbart enn dagens løsning, sier han.

Adam Larsen Kwarasey er klar på at det finnes fordeler med å ha andrelagene i det vanlige divisjonssystemet – men er usikker på om det totalt sett er verdt det.

– Den største fordelen er jo at de yngste spillerne i de beste klubbene får matchet seg mot voksen motstand. Men det er jo ikke slik at alle litt mindre klubber bare har voksne spillere heller. Alle kan ikke gå den samme veien. Jeg tror man bør se på hvilke alternativer man kan finne for å gjøre det mer rettferdig nedover i divisjonene, sier han.