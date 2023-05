Ancelotti om Vinícius-situasjonen: – Vi er alle bekymret

– Vinícius? Vi er alle bekymret for det som skjer. Han er trist. Han har ikke trent fordi han har plager i kneet, sier Ancelotti på tirsdagens pressekonferanse.

Italieneren fikk også spørsmål om fremtiden til Vinícius Júnior.

– Vinicius elsker Real Madrid. Han ønsker suksess her og tenker ikke på å forlate klubben, slår Ancelotti fast.

Kantspilleren har blitt utsatt for rasisme en rekke ganger denne sesongen, senest i søndagens kamp mot Valencia.

I det oppgjøret ble brasilianeren utvist. I etterkant har reaksjonene rast.



– Han er vært, han er, et offer for det som skjer. Noen ganger får han skylden for å provosere og for holdningen. Nei, la oss være klar på dette sier treneren og fortsetter:

– Han er et offer for alt dette, sier 63-åringen og understreker at det var en gruppe mennesker som var ufyselig mot lynvingen, og ikke hele Mestalla.

– Vil gi ham fri

Etter det røde kortet må Real Madrid-stjernen stå over onsdagens oppgjør mot Rayo Vallecano.

– Jeg vil gi Vinícius en uke fri hvis han blir suspendert i to kamper, sier Ancelotti.

KRITISK: Real Madrid-trener Carlo Ancelotti. Foto: Alberto Saiz

Ifølge Reuters har spansk politi arrestert personer i Valencia i samband med rasistisk hets rettet mot Vinicius søndag.

Tidligere tirsdag meldte spansk politi at fire personer var arrestert mistenkt for rasisme mot Vinicius Junior, skriver europapress.es.

Grunnen er at de skal ha hengt en dukke med skjorte til brasilianeren utenfor en bro i januar.

Hendelsen skjedde før byderbyet mot Atletico i Copa del Rey. På rekkverket hang et banner hvor det sto: «Madrid hater Real».

Det spanske fotballforbundet publiserte den gang en pressemelding hvor de beklaget og sterkt fordømmet handlingen.

Får enorm støtte

Den ikoniske kristusstatuen i Rio de Janeiro ble slukket i en time mandag kveld lokal tid, for å vise solidaritet med Vinicius etter rasismen han ble utsatt for.



– Cristo Redentors erkebispedømme tar avstand fra rasistiske angrep som Vinicius er utsatt for fra flere klubbers fans, og på Mestalla i Valencia kokte det for alvor over, het det i en uttalelse.



Vinicius kommenterte selv gesten på Twitter:

– En solidarisk handling som beveger meg, men jeg ønsker fremfor alt å inspirere og bringe mer lys til vår kamp, sier 22-åringen.

Støtteerklæringene har rent inn etter rasismebråket.

– Du er ikke alene. Vi er med deg og støtter deg, skrev PSG-stjernen Kylian Mbappé på Instagram.



Tidligere Manchester United-spiller Rio Ferdinand langet ut, og tagget blant andre Erling Braut Haaland og Zlatan Ibrahimovic.

– Hvor mange ganger trenger vi å se denne unge mannen bli utsatt for denne dritten?? Jeg ser smerte, jeg ser avsky, jeg ser at han trenger hjelp ... og myndighetene gjør ikke noen ting for å hjelpe ham, meldte Ferdinand.