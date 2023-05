Ancelotti med Haaland-advarsel

Se Real Madrid mot Manchester City på TV 2 Play tirsdag fra kl. 20.00!



Real Madrid sendte Manchester City ut på vei til Champions League-triumfen i Paris. Tirsdag møter storklubbene igjen i semifinalen.

Siden sist er imidlertid City forsterket med Erling Braut Haaland.

– Vi planlegger ikke en kamp for å stoppe én spiller. Vi planlegger en kamp for å stoppe et lag, sier Real Madrid-trener Carlo Ancelotti.

HAALAND-MØTE: Carlo Ancelotti forbereder sitt Real Madrid på å møte Erling Braut Haaland og Manchester City tirsdag kveld. Foto: Nick Potts

– Vi kan ikke henge oss opp i én spiller, for det vil bety at vi glemmer ti andre spillere som også er veldig farlige, mener italieneren.



Haaland står med tolv mål på åtte Champions League-kamper denne sesongen.

– Det jeg kan si er at det er et mer komplett lag sammenlignet med i fjor. De hadde også en farlig spiss i Gabriel Jesus i fjor, men som hadde andre kvaliteter enn Haaland, sier Ancelotti.

Se legendene som er blitt parkert av Haaland

– City har ikke endret stil, men de har blitt litt mer direkte. De bruker lange baller litt mer, de har en stor spiss og har Kevin de Bruyne bak ham, de har utnyttet lange baller i flere kamper. Det gir dem ekstra muligheter. Det betyr ikke at laget har endret stil. Laget er godt organisert, spiller bra ball, fortetter Real Madrid-treneren.

Real Madrids midtbanestjerne Toni Kroos kjenner igjen City-laget.

– Peps lag har alltid hans spillestil. Vi vet hvilke prinsipper de spiller etter. De ønsker alltid å forberede seg, enten gjennom måten de spiller eller på overgangsmarkedet. Haaland er en annen spillertype. Han har 51 mål denne sesongen, så det fungerer ikke dårlig. Vi venter oss et veldig sterkt Manchester City, sier Kroos.



Returkampen spilles på Etihad onsdag 17. mai.