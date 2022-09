Amnesty har «empati» med Haaland, men reagerte på én kommentar

– Det som skjedde i går var at Haaland faktisk kommenterte på menneskerettighetssituasjonen der. Det gjorde han ved å hevde at journalistens beskrivelse var for drøy. Og da mener vi at han inviterer til den kritikken som har kommet, sier Egenæs, generalsekretær i Amnesty International i Norge.

Erling Braut Haalands svar om eierskapet til arbeidsgiveren Manchester City har utløst en rekke reaksjoner fra både i og rundt fotballen.

Torsdag ettermiddag sa landslagstrener Ståle Solbakken at superstjernen ikke skal skånes for lignende spørsmål i fremtiden, men pekte på at spørsmålene ideelt sett bør rettes til de som er høyere i systemet enn Braut Haaland.

– Klubben er en del av et godkjent system - Premier League – som er en del av den internasjonale fotballen. Da kommer det til et punkt hvor man må rette søkelyset andre steder, sier Solbakken.

Den argumentasjonen følger Egenæs.

– Vi har i utgangspunktet inntatt den holdningen at vi ikke stiller enkeltutøvere til ansvar for valg av klubb, samme om det er Braut Haaland i fotballen eller Alexander Kristoff i sykkelsporten. Som Solbakken sier, så må ansvaret løftes til idrettens politiske nivå. Det er de som tillater at stater kjøper fotballklubber og etablerer sykkellag. Det er grunnholdningen vår, sier han.

– Det kan være dårlige rådgivere eller andre grunner til at han sier det

Men, påpeker Egenæs, så tok Braut Haaland ord i sin munn som likevel gjør at kritikken fra enkelte hold er berettiget.

Spesifikt er det følgende ordvalg fra Braut Haaland som får Amnesty til å reagere:

– Eierne i Manchester City beskyldes for massive menneskerettighetsbrudd, de beskyldes for å fengsle egne innbyggere. Du spiller nå for Manchester City, hva tenker du om eierne i klubben du nå representerer? spurte NRK.

– Først og fremst – jeg har aldri møtt dem. Jeg kjenner dem ikke sånn. Det er ganske kraftige beskyldninger du kommer med der. Når du sier det på den måten, så kan jeg ikke annet enn å ikke si så mye om det. Jeg synes det blir litt for drøye ord der, svarte Braut Haaland.

Påstanden, at Citys Abu Dhabi-baserte eiere skal ha begått «massive menneskerettighetsbrudd», kan ikke beskrives som «drøy», mener Amnesty.

– Vi mener at det inviterer til kritikken fordi han gjør det vi mener er hensikten med å eie City: Han sier at det ikke er så ille i De forente arabiske emirater. Det kan være dårlige rådgivere eller andre grunner til at han sier det, og jeg skjønner at det er problematisk, så jeg har en del empati med han i den situasjonen. Men beskrivelsen er ikke for drøy, sier han, og fortsetter:

– Man skal alltid være forsiktig med å legge for stort press på folk eller henge de ut. Men så fort han kommenterer det der, må han forvente oppfølgingsspørsmål. Det er en viktig lærdom, sier Egenæs.

Særnorskt fenomen?

Eksperter og publikum strides om i hvilken grad idrettsutøvere som Braut Haaland skal holdes ansvarlig for handlingene til arbeidsgiveren, men aksepten virker stor i Norge for at spørsmålene i alle fall kan stilles - både til Braut Haaland og andre norske utøvere som spiller eller konkurrerer for lag eller klubber med tilknytning til autoritære regimer.

Egenæs påpeker at han ikke følger den internasjonale sportspressen nøye, men sier at han har inntrykk av at det er noe annerledes utenfor de norske grensene.

– Jeg tror hele spørsmålet om sportsvasking har blitt aktualisert veldig gjennom debatten om en eventuell boikott av Qatar-VM. Jeg har en opplevelse av at det er flere slike spørsmål i Norge enn andre steder. Når det er sagt ble City-trener Pep Guardiola konfrontert med arbeidsgiveren sin for noen år siden, men det kan godt være at fokuset i Norge er større, sier han.

Den opplevelsen deler Mina Finstad Berg, TV 2s sportskommentator, som også tar forbehold om at hun ikke har en fullstendig oversikt over alt som skrives internasjonalt.

– Jeg deler at oppmerksomheten er større rundt dette i Norge enn andre steder. Noe av det handler nok at det var i Norge Qatar-debatten fikk lengst. Det ble mobilisert ganske kraftig blant supportere og på grasroten. Den debatten gjør nok at dette temaet er lenger fremme i den norske bevisstheten. Det bidrar nok til at norske spillere i større grad konfronteres med slike spørsmål, sier hun.

Hun peker videre på tilleggsmomentet ved at Norge sjelden har spillere på det nivået Braut Haaland er på og som spiller i så store klubber, noe som fører til ekstra stor oppmerksomhet rundt klubbvalget.

Egenæs mener klubbvalget kommer med visse forpliktelser.

– Slike spørsmål følger med valget han gjorde, og han må tenke gjennom hvordan han skal svare på dem. Han bør ikke svare på en måte som han gjorde i går, hvor han sier at beskrivelsen til journalisten er overdreven og feil. Da er det lett å stille oppfølgingsspørsmål. Svarer han på A, må han belage seg på å svare på B, sier han.