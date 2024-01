Alvorlig syke «Svennis» ble hyllet under Sveriges idrettsgalla

PÅ PLASS: Sven-Göran Eriksson og kjæresten Yaniseth Alcides var til stede under Sveriges idrettsgalla. Foto: CHRISTINE OLSSON

Sven-Göran «Svennis» Eriksson (75) var i tårer da han ble hyllet under Sveriges idrettsgalla.

Tidligere i januar fortalte Sven-Göran Eriksson i et intervju med svenske P1 at han var svært syk og ikke hadde lenge igjen.

– Jeg vet jo at i beste fall har jeg ett år, i verste fall mindre, eller i beste fall kanskje enda lengre, sa Svennis under intervjuet.



75-åringen har nemlig kreft i bukspyttkjertelen, som ifølge ham selv ikke kan opereres, kun bremses.

Hvor lenge de klarer å bremse utviklingen, vet han ikke.

Mandag var han invitert som æresgjest da idrettsstjernene skulle hylles i Sverige.

GODT HUMØR: Sven-Göran Eriksson strålte under idrettsgallaen. Foto: Maxim Thore / BILDBYRÅN

Litt over en time inn i prisutdelingen var det duket for en hyllest av trenerlegenden. Bilder fra karrieren og intervjuer fra tidligere spillere ble vist på skjermen.

Blant personene som snakket om Svennis var tidligere spillere.

– Jeg fikk aldri muligheten til å takke deg for hjelpen og støtten du ga meg. Tusen takk, sier Wayne Rooney i en videohilsen.

Svennis trente Englands fotballandslag fra 2001 til 2006.

– Jeg ønsker å sende kjærlighet til deg og familien din. Jeg ønsker å takke deg for at du ga med debuten på landslaget. Du er en stor fotballmann, men størst av alt, så er du et fantastisk menneske, sier John Terry.

Så kom Svennis ut på scenen til stående applaus fra salen, med sangen «You'll Never Walk Alone» over anlegget.

Rørt Svennis takket for hyllesten

– Dere får meg til å gråte, sa Svennis tydelig rørt, før han tørket tårene.

– Dette var utrolig vakkert. Takk skal dere ha alle idrettsvenner. Et virkelig stort takk til dere. Jeg tror ikke jeg fortjener all den rosen jeg får, men takk skal dere ha. Ha en fortsatt fin kveld, dette er fantastisk. Jeg har ikke flere ord … Takk for alt, sier Svennis.

HYLLET: Sven-Göran Eriksson var på scenen under idrettsgallaen. Foto: Emma Wallskog / BILDBYRÅN

Sammen med kjæresten Yaniseth Alcides som han møtte i Mexico i 2008, da han trente Mexicos landslag, var begge på plass i salen.

Sven-Göran Eriksson trente lag som IFK Göteborg, Roma, Lazio, England, Manchester City, Mexico og Leicester gjennom en trenerkarriere som varte i 42 år.

Roste Svennis på den røde løperen

På den røde løperen haglet det med ros til Svennis.

Prins Carl Phillip sier følgende om trenerlegenden:

– Han har betydd utrolig mye for Sverige, men også for internasjonal fotball. Både som individ og i lagperspektiv, sier prinsen til Expressen.

BEGGE PÅ PLASS: De svenske prinsene Carl Philip og Daniel er begge på plass under gallaen. Foto: Jesper Zerman / BILDBYRÅN

– Jeg vil si at han er en av dem som har hatt den største internasjonale karrieren i den aller største sporten, sier tidligere landslagsspiller og nåværende fotballsjef i Sveriges Fotballforbund til SVT.

VM-helten fra VM i 1994, Thomas Ravelli, sparte heller ikke på superlativene.

– Han hadde en evne til å få alle spillerne til å trekke i samme retning. Han klarte å formidle ting uten å kjefte og være aggressiv. Han klarte å gjøre det på en utrolig måte, han løftet flere spillere. Han har betydd veldig, veldig mye.

LEGENDE: Sveriges tidligere keeper Thomas Ravelli hadde med seg sin kone Catherine Ravelli. Foto: Jesper Zerman / BILDBYRÅN

Også Norges tidligere landslagssjef Lars Lagerbäck er til stede under utdelingen. Han så frem til å møte Svennis.

– Er det noen som fortjener oppmerksomhet, så er det Svennis. Ikke bare på grunn av situasjonen han er i nå, men også for det han har oppnådd. Jeg pleier å si det er han og Lennart Johansson som har satt Sverige mest på kartet.