– Alle er med på dette lille eventyret

– Det har ikke vært planen, men det er helt fantastisk.

Klubben er for alvor tilbake i det gode selskap. Som nyopprykket fra 3. divisjon i fjor, er Lyn-mannskapet i angrepsposisjon for et helt avgjørende opprykk til OBOS-ligaen.

Situasjonen er helt spesiell. Tre serierunder før slutt har Lyn og Egersund like mange poeng, og kun ett mål skiller klubbene i jakten på årets viktigste tabellplassering.

FORVENTNINGSFULLE: Lyn-spillerne i aksjon på treningsfeltet på Kringsjå. Foto: Jonas Olsson / TV 2

– Det er helt åpenbart større forventninger fra omgivelsene nå, og det merker vi godt. Planen for 2023 var å stabilisere oss i 2. divisjon. Vi ønsket å være konkurransedyktige, men trodde at stabiliteten gjennom en hel sesong i en ny divisjon kanskje ville gi oss en 5. eller 6. plass, sier sportslig leder Glenn Hartmann og tilføyer:



– Nå kjemper vi om opprykk for andre år på rad. Jeg tror alle Lyn-supporterne innerst inne ser hvor bra denne sesongen har vært uansett hvordan det skulle ende, fortsetter Hartmann.



SER MOT FREMTIDEN: Sportslig leder og assistenttrener Glenn Hartmann ser fremover mot en spennende høst. Foto: Jonas Olsson / TV 2

Hovedtrener Jan Halvor Halvorsen har vært med på hele seks opprykk tidligere i sin trenerkarriere. Etter sin ankomst i 2021, har de røde og hvite virkelig skutt fart oppover seriesystemet. Hovedtreneren er tro til prosjektet, og roer ned opprykkssituasjonen.

– Jeg vil si at sjansene er 50/50. Det er viktig å ha tunga rett i munnen og ufarliggjøre situasjonen. Det er nok mer press på Egersund enn oss, fordi de har satset i mange år nå og brukt mye ressurser for å kunne rykke opp, sier Jan Halvor Halvorsen.



Den rutinerte hovedtreneren forteller videre om hvordan han jobber med spillergruppa i en situasjon der forventningene stiger fra omgivelsene.

– Det er mange urutinerte og unge spillere i gruppa, men det er jobben for oss trenere å ufarliggjøre situasjonen. Vi må heller se på det som noe kjempegøy. Vi kan ikke dra på kamp og være engstelige. Vi skal nyte øyeblikkene fremover, utdyper Halvorsen.



ERFAREN: Jan Halvor Halvorsen har en lang trenerkarriere bak seg. Nå er han klar for et spennende prosjekt med Lyn. Foto: Jonas Olsson / TV 2

Lyn-kaptein William Sælid Sell har erfaring fra OBOS ligaen og Eliteserien i Mjøndalen. Forsvarsspilleren tror spenningen i toppen vil leve helt inn til siste slutt.

– Man kan se på tabellen at det blir veldig jevnt. Vi hadde en sinnssyk flytperiode midtveis i sesongen da vi vant mange kamper på rad. Vi har hatt et par tap og uavgjort som burde vært unngått, men vi er i en fantastisk posisjon, sier Lyn-kapteinen.



Den unge kapteinen påpeker at han ikke er den mest vokale av seg, samtidig som han er tydelig på at klubben trenger flere ledere på banen i sesonginnspurten.

– Jeg føler at jeg tar tak når det er behov for det, så prøver jeg å være en likandes person som folk kan prate med. Jeg håper og tror at folk stoler på meg, og jeg er et fint bindeledd mellom trenerne og spillergruppa. Det er ikke så viktig at jeg er kaptein. Det viktigste er at vi er elleve ledere på banen, og ikke bare en, utdyper Sell.



LEDER: Lyn-kaptein William Sell i front sammen med sine lagkamerater. Foto: Jonas Olsson / TV 2

– Et lite supporter-eventyr

Engasjementet og interessen fra Lyn-supporterne er unikt i norsk fotball. Opp mot 2000 tilskuere har løftet fram sine gutter hver hjemmekamp på Bislett, noe som er imponerende tall for en klubb på nivå tre.

– Det har bare vært en stor opptur. Det er syngende og stående supportere. Jeg får alltid en like stor wow-følelse over hvor stort trøkk det er oppe under taket på Bislett, sier sportssjef Glenn Hartmann.



Supporterleder i Bastionen, Christian Falkenberg, legger ikke skjul på at engasjementet har nådd nye høyder denne sesongen.

– Det har vært et lite eventyr. Det er en helt annen stemning rundt klubben nå enn det har vært tidligere. Det smaker ekstra godt når det går så bra etter alle de årene vi har vært gjennom, sier Falkenberg.



Supporterlederen merker en klar forskjell på hele auraen rundt klubben de siste sesongene.

– Man har funnet en egen sjel i klubben, som kanskje ikke var tilstedeværende selv da vi var i Tippeligaen. Vi har funnet tilbake til kjerneverdiene om hva fotball dreier seg om. Da får man ekte fans og ekte fotball. Bastionen er et lite supporter-eventyr, fortsetter Falkenberg.



MASSIV STØTTE: Bastionen løfter frem sine gutter på Bislett. Foto: Erlend Aas

Bastionens fremste leder reflekterer tilbake til den tunge tiden for supporterne. Nedturene har styrket miljøet og forholdet til klubben.

– En samling i bånn kan være ganske beskrivende. Det har litt å si i dag at det er mange som har vært med på den nedturen. Det er en følelse av en liten familie som bare blir større. Alle er med på dette lille eventyret, og det føles veldig personlig. Nærheten til klubben er unik, forklarer Falkenberg.

Det har vært en fantastisk reise så langt, men vi har jo egentlig bare akkurat begynt. Glenn Hartmann, sportslig leder Lyn

Vendepunktet: Starten på en ny tid for Lyn

Sommeren 2021 tok Lyn et historisk grep på veien tilbake til toppfotballen. En dualmodell ble lagt fram, der klubbens supportere kunne kjøpe aksjer og få eierskap i klubben.

Denne modellen er kjent fra tysk Bundesliga, der tanken er en 50+1-modell. Det vil si at klubbens supportere får 51 prosent eierskap i klubben, noe som førte til at Lyn blir eid av supporterne.

Folkefinansieringen gikk over all forventning, og emisjonen blir sett på som et helt avgjørende vendepunkt for å ta Lyn tilbake der de hører hjemme. Responsen var upåklagelig.

Lyn håpet på å få inn 6,4 millioner kroner på aksjesalget, men etter kun en uke ble alle aksjene borte, og 10 millioner kroner ble samlet inn.

– Det var sju tunge år i 3. divisjon, så startet den aksjeemisjonen og gikk over all forventning. Den ble fulltegnet, og vi fikk inn frisk kapital. Det er ikke til å stikke under stol at man trenger kapital hvis man har ambisjoner om å komme seg oppover systemet, forklarer sportslig leder Glenn Hartmann.



VENDEPUNKT: Emisjonen ble en nøkkelfaktor for Lyns sportslige satsing. Foto: Jonas Olsson / TV 2

Hartmann forklarer videre om viktigheten av emisjonen.

– Den emisjonen har gjort at vi for første gang på lang tid kunne begynne å planlegge for tiden fremover. Det skapte en større forutsigbarhet og trygghet for prosjektet vårt. Vi kunne begynne å jobbe med spillerlogistikk, der første steget var å gjøre sporten bedre. Det handlet om å komme seg fortest mulig opp fra 3. divisjon, og ha en klar plan fram mot OBOS ligaen, forteller Hartmann.



Supporterleder Christian Falkenberg er også klar på at emisjonen hadde en betydelig rolle for klubben og supporterne.

– Jeg er helt overbevist om at det er avgjørende. Uten den emisjonen så hadde vi nok ikke klart det her på så kort tid. Å få et lite eierskap i klubben tror jeg er utrolig viktig i dagens idrettsverden. Det er viktig å gå litt motstrøms, samtidig som det er en sunn og fornuftig folkefinansiering av en klubb uten rike onkler, forteller Falkenberg.



– Vi er i en underholdningsbransje

Det sportslige apparatet til Lyn har tatt store steg de siste sesongene. Etter ansettelsen av hovedtreneren Jan Halvor Halvorsen, har Glenn Hartmann tredd inn som assistent og Halvorsens høyre hånd, kombinert med sin rolle som sportslig leder.

– Det er jo en konfliktfylt rolle. Teknisk sett så er jeg sjefen til Jan Halvor, samtidig som jeg er assistenten hans. Det har fungert veldig fint, og vi startet jo opp med bare oss to i trenerteamet. Nå har vi fått på plass keepertrener, fysioterapeut og materialforvalter. Vi har bygget et sportslig apparat som har vokst seg større siden oppstarten i 2022, forteller Hartmann.



TETT SAMARBEID: Glenn Hartmann og Jan Halvor Halvorsen har lagt slagplanen for å få Lyn tilbake til toppen. Foto: Jonas Olsson / TV 2

Sportssjefen understreker viktigheten av å få inn Jan Halvor Halvorsen som ny hovedtrener.

– Vi hentet inn en meget erfaren fotballtrener. Han vet hva som kreves på dette nivået. Vi har truffet godt på spillerlogistikken også. De spillerne som kommer inn er veldig profesjonelle, og ønsker å ta del i vår reise, sier Hartmann.



Jan Halvor Halvorsen ble også svært overbevist om å ta del i Lyns reise da han fikk tilbudet fra daværende sportssjef Tor Ole Skullerud.

– Jeg ble veldig positivt overrasket over prosjektet som ble lagt fram. Det var en tydelig plan over flere år for å ta Lyn tilbake til toppfotballen. Det var det som trigget meg til å ta jobben, forklarer Halvorsen.



BEGEISTRET: Jan Halvor Halvorsen har store ambisjoner for Lyns prosjekt. Foto: Jonas Olsson / TV 2

Trenerfilosofien til Halvorsen ser ut til å passe hånd i hanske med Lyns ambisjoner.

– Jeg ble ansatt i forhold til min tankemåte. Vi ønsker å score mye mål og underholde publikum. Når folk drar på kamp for å se på fotball så ønsker man jo underholdning. Vi er jo i en underholdningsbransje, påpeker hovedtreneren.



Halvorsen er veldig oppmerksom på grepene han har gjort på treningsfeltet for å sette sammen et offensivt Lyn-lag.

– Vi jobber veldig detaljert med spillestilen hele uka. Jeg er veldig opptatt av hva vi gjør når vi kommer til innlegg. Det er tydelige premisser når vi bygger opp angrepene våre når det kommer til å ha fire-fem mann inne i boksen hver gang. Har man det så vil man alltid score mye mål, utdyper Halvorsen.



SAMMENSVEISET: Lyn har skapt en god kultur i treningshverdagen. Kaptein William Sell og spillerne samles før trening. Foto: Jonas Olsson / TV 2

Den rutinerte hovedtreneren er svært fornøyd med kulturen i treningshverdagen.

– Vi har vært veldig tydelige. Det første året så rensket vi en del opp, og fikk inn litt nye spillere. Hovedfokuset vårt har vært å bygge en ordentlig treningskultur. Den gruppa vi har nå er veldig prima og selvgående. Det er sultne fotballspillere som bidrar i et sterkt kollektiv. Det er helt avgjørende for oss, uttrykker Halvorsen.



Hovedtreneren får støtte fra sin kaptein, som har merket store forskjeller siden hans første inntreden i Lyn-drakta.

– Det er veldig mange småting hele tiden. Vi har satt en ordentlig vinnerkultur der folk ønsker å bidra. Det handler om å skape et miljø hvor det er aksept for å høre og tåle litt, nettopp for å få nivået og kvaliteten bedre. Det har blitt en veldig profesjonell hverdag her, sier William Sell.



PROFESJONELT: William Sælid Sell merker store forskjeller på treningshverdagen de siste sesongene. Foto: Jonas Olsson / TV 2

– Vi skal tilbake til Eliteserien en dag

En av de viktigste faktorene for Lyns sportslige gjenreising er spillerlogistikken. Kaptein William Sell forteller at det er noe av det Lyn har truffet best på de siste sesongene. Strategien har vært tydelig i et konkurransepreget marked.

– Vår viktigste prioritet nå har vært å få et slagkraftig lag på banen så fort som mulig. Neste steg nå blir å komme seg opp i OBOS ligaen. Da kan man gå for en mye mer langsiktig rekrutteringsstrategi. Det vil gi større muligheter for å bygge verdi i troppen, og gi flere unge spillere sjansen. Vi skal tilbake til Eliteserien en dag, forteller Glenn Hartmann.



Jan Halvor Halvorsen poengterer viktigheten av å utvikle unge spillere, og balansere med en mer rutinert stamme.

– Hvis man ser på gruppa nå så har vi nok flere unge enn rutinerte og etablerte spillere. Jeg synes det er viktig å ha erfaring i sentrallinjen. Har man det så vil det spre seg ut og hjelpe de unge også, påpeker Halvorsen.



En spesiell ting gleder hovedtreneren litt ekstra når det kommer til lagets utvikling.

– Hvis man ser tilbake på den første kampen mot Oppsal i 3. divisjon i fjor, så var det sju av de samme spillerne som startet for oss nå sist. Det viser utviklingen vår, noe som er veldig viktig når man bygger klubb. Vi må hele tiden sette oss realistiske målsettinger, sier Halvorsen.



GARDEROBEKULTUR: Lyn har beholdt en god stamme i troppen de siste sesongene. Foto: Jonas Olsson / TV 2

Utfordring med nasjonale arenaer

Lyn har et mål om 30 prosent lokale spillere i stallen. For å kunne produsere unge spillere fra eget akademi, trenger de nasjonale plattformer som er spisset fra forbundet. Ettersom Lyn per dags dato er en 2. divisjonsklubb, får de ikke tilgang på nasjonale arenaer for sin utviklingsavdeling, noe som kan by på ekstra utfordringer.

– De virkelig store talentene er jo overalt Lyn-spillere, og har bakgrunn fra klubben. Flere av de spiller Eliteserien og internasjonal fotball nå. Når vi ikke har de nasjonale arenaene, mister vi flere av de beste spillerne når de er 14 år. Da blir det et større tomrom mellom utviklingsavdelingen og A-laget, forteller Glenn Hartmann.



En av de som har gått alle gradene gjennom klubbens utviklingsavdeling og opp til startplass på A-laget, er Daniel Schneider. Unggutten er en ekte Lyn-gutt.

– Jeg har spilt i Lyn hele livet, og vært stor fan før jeg begynte å spille her selv. Jeg har en kjærlighet for klubben, så det betyr noe ekstra når det går så bra som det har gjort denne sesongen, sier Schneider.



EKTE LYN-GUTT: Daniel Schneider har gått hele veien gjennom klubben i sitt hjerte. Foto: Jonas Olsson / TV 2

Den unge forsvarsspilleren ser på Lyn som et godt utstillingsvindu for unge spillere.

– Det er høy status å spille for Lyn, og representere en Oslo-klubb med en stolt historie. Det å spille for Lyn er absolutt et godt utstillingsvindu for alle spillere, fortsetter Schneider.



– Vi trenger derbyene med Vålerenga

Optimismen er stor for tiden fremover på Oslos vestkant. Ambisjonene er høye, men realistiske. Lyn vil tilbake til toppen av norsk fotball.

– Å få Lyn tilbake til Eliteserien tror jeg er bra for Oslo-fotballen. Det er også veldig bra for norsk fotball. Vi trenger de rammene og store derbyene med Vålerenga. Det gjør noe med engasjementet i hele Oslo, avslutter Glenn Hartmann.



Lyns neste steg på veien er lørdagens kamp mot Vard Haugesund på Bislett.