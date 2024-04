Alfie Haaland: – Det er fascinerende

Kl. 20.00: Vanvittig Champions League-kveld på TV 2 Play.

Solen skinner i Manchester timer før det blir klart hvem av Manchester City og Real Madrid som går til semifinalen i Champions League.

Alfie Haaland er på plass, som han stort sett er når sønnen Erling Braut Haaland spiller hjemmekamper.

– Jeg er spent. City begynner å komme i bra form igjen mot slutten av sesongen. De innser alvoret, litt samme følelser som i fjor, de girer opp et lite hakk, sier Alfie Haaland til TV 2.



SPENT: – En helt åpen kamp, sier Alfie Haaland og innrømmer at han er spent før Manchester City tar imot Real Madrid. Foto: OLI SCARFF/AFP.

– Så har du Real Madrid med fantastiske spillere, som kan score ut av ingenting og være kyniske når de må. En helt åpen kamp, men jeg håper City, med hjemmebanefordelen, klarer det, utdyper han.



– Fascinerende



Et av spenningsmomentene og noe av det som blir snakket mye om i forkant av returoppgjøret mellom de to gigantklubbene er duellen mellom Erling Braut Haaland og forsvarskjempe Antonio Rüdiger.

DUELLEN: Erling Braut Haaland mot Antonio Rüdiger. Foto: Juan Medina

– Jeg synes det er fascinerende. Så vil de fleste si at når Erling ikke scorer, går Rüdiger av med seieren, sier pappa Haaland.

Han forteller videre at det viktigste for sønnen ikke er om han scorer eller ikke, men at laget vinner.

– Det at han gjør en god jobb for laget uansett hvor vanskelig den situasjonen skulle være.



Det er ikke bare Rüdiger som følger sønnen tett på banen:

Den situasjonen kan bli tøff for Haaland onsdag kveld, men nettopp det kan komme Manchester City til nytte.

– Det er fascinerende å se hvor opptatt de er av ham. Men forhåpentligvis, sånn som i fjor, så passer de litt ekstra på ham med en eller to spillere, og da vil det gi rom for andre spillere i kampen, som det gjorde i første kampen sist uke, påpeker Haaland senior.



MERKVERDIG: Alfie Haaland syntes det var fascinerende å se hvordan sønnen ble fulgt av Real Madrid-spillerne. Foto: TV 2

– Har ting han kan forbedre



For sønnens evne til å skape rom for andre er en egenskap som til tider er avgjørende for City, selv når spisstjernen ikke finner veien til nettmaskene selv.

FOKUSERT: Erling Braut Haaland og Rúben Dias på Citys treningsfelt dagen før møtet med Real Madrid. Foto: Martin Rickett

– Det blir mye sånn med spisser at om du scorer har du spilt en god kamp. Scorer du ikke, har du spilt en dårlig kamp. Men det er vel noe litt imellom, sier Haaland og utdyper:



– For oss som følger han skikkelig ser vi at han er til bry for forsvaret selv om han ikke scorer og at han skaper mye rom for de andre. Han er viktig på dødball, både offensivt og ikke minst defensivt.



– Så har han som alle andre både gode og dårlige kamper og ting han kan forbedre seg på. Det er vi fullt klar over. Jeg synes han er kommet ganske langt selv med et godt forbedringspotensial, understreker pappa Haaland.



– Er Erling i slag?



– Ja. Han gleder seg og er helt sikkert nervøs og spent som alle andre.



