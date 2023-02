Alaba fikk tyn – måtte forklare Messi-valget

David Alaba (30) har fått mye kritikk fra Real Madrid-fans etter at det kom ut at han stemte på Lionel Messi som verdens beste fotballspiller.

KONTROVERSIELT VALG: Karim Benzema måtte se at Lionel Messi fikk prisen for verdens beste fotballspiller i 2022. Klubbkamerat David Alaba (med ryggen til) stemte på argentineren. Foto: Sergei Grits

Mandag kveld ble Messi tildelt Fifa-prisen på The Best-gallen i Paris. Etterpå ble det kjent at Alaba som østerriksk landslagskaptein hadde gitt flere stemmer til Argentinas superstjerne enn klubbkamerat Karim Benzema.

Det fikk flere Real Madrid-supportere til å angripe Alaba i sosiale medier. Kjøret ble så stort at han følte seg nødt til å forklare valget.

– Det østerrikske landslaget stemte for denne prisen som et lag, ikke meg alene. Alle i lagrådet får stemme, og det er slik det avgjøres, skriver Alaba på Twitter.

Enkelte av Real Madrids tilhengere ble så sinte at de ønsket forsvarsprofilen ut av klubben. Alaba hadde Lionel Messi øverst på stemmeseddelen, mens Karim Benzema og Kylian Mbappé fulgte på de to neste plassene.

– Jeg har ofte sagt at han (Benzema) er den beste spissen i verden, og det er fortsatt tilfellet. Uten tvil, skriver østerrikeren.

Karim Benzema en story Instagram 😭 pic.twitter.com/z58szUh8wO — Real Madrid FR (@FranceRMCF) February 27, 2023

Etter at Messi fikk prisen mandag kveld, la Benzema ut en historiemelding på Instagram. Der er det en mann som sier «Løgner! Ja, din løgner!», før den avsluttes med at samme mann ønsker god natt.

Ifølge Madrid-avisen As er det misnøye i Real Madrid med kåringene, spesielt med at Thibaut Courtois, Karim Benzema og Carlo Ancelotti ikke fikk noen individuelle priser under gallaen i Paris. Real Madrid vant både La Liga og Champions League forrige sesong.

Alaba signerte for Real Madrid i 2021 fra tyske Bayern München. Han vant både La Liga og Champions League i sin første sesong i Spania.