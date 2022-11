Ajers advarsel beroliger neppe Brentford-sjefen

Allerede før signeringen av Erling Braut Haaland, tenkte Thomas Frank at Manchester City var et komplett lag. Så fylte de på med det Kristoffer Ajer mener er verdens beste fotballspiller.

Ajer – som dessverre mister lørdagens oppgjør mot Braut Haaland og City med en skade – mener en enkelt setning til TV 2 er nok for å beskrive hva som venter på Etihad stadium lørdag.

– Det holder vel å si at han er verdens beste fotballspiller, er Ajers enkle beskjed.

Verken mer eller mindre.

Uansett er nok Brentfords danske manager Thomas Frank fullstendig klar over hva som venter på motsatt side lørdag. Da han ble spurt om utfordringen som venter på en pressekonferanse fredag, trakk han selv fram 22-åringen fra Jæren.

– Det kommer til å bli utrolig vanskelig mot potensielt det beste laget i verden. De har en omtrent komplett tropp, og så har de lagt til Haaland i tillegg, sier Frank.

Etter 18 mål på 12 Premier League-kamper hittil i år, er ikke dansken i tvil: Erling Braut Haaland er ingen døgnflue.

– Han kommer til å ødelegge målrekorder i årene framover, sier Frank på pressekonferansen i forkant av oppgjøret, gjengitt av blant andre Manchester Evening News.

Rosen fra lagkamerat Rodri er ikke akkurat mindre.

– Han ble født for dette; å score mål. Han kommer til å knuse alle rekordene, det er helt sikkert, sier Rodri til klubbens hjemmeside.

Han er klar på at Haaland har gjort noe med den ypperste eliten i verdensfotballen. Midtbanegeneralen beskriver Braut Haaland som et beist og sier han er svært takknemlig for at han endte opp i City.

– Jeg tenker at han har endret alt. Han har endret det faktum at den typen spiller utgjør en forskjell i hver eneste kamp, sier Haalands lagkamerat.

Tror Arsenal kan utfordre om tittelen

Mens Thomas Frank mer enn gjerne la ut om Braut Haaland, var Pep Guardiola mer ordknapp da han ble spurt om nordmannen på sin pressekonferanse.

– Vi får se, svarte Guardiola på spørsmål om Haaland er klar til lørdagens kamp.

«Brauten» har ikke startet de fire siste City-kampene, men er rapportert å være i full trening. Det er derfor forventet at han er med igjen når et gulljagende City-lag spiller sin siste Premier League-kamp før VM-pausen.

– De har samme manager og samme stil som i fjor, men de har forandret litt. Jeg husker hvor tøft det var mot dem. Det blir ganske likt denne gang, sier Pep Guardiola.

Han advarer mot at tidlig avspark, 12.30 engelsk tid, gir noen ekstra utfordringer. Samtidig er han klar over at City neppe kan avgi veldig mange poeng framover.

Etter 13 kamper, har Arsenal og Martin Ødegaard tatt serieledelsen med to poengs forsprang. City og Arsenal har bare tapt en kamp hver hittil i år.

– Arsenal kommer til å være med der oppe. De er en utfordrer til tittelen, sier Pep Guardiola.