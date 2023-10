Ajer slår tilbake: – Går inn det ene øret og ut det andre

Brentford-spiller Kristoffer Vassbakk Ajer ble onsdag spurt om debatten rundt forsvarsspillet på landslaget.



Flere ganger har norske midtstoppere på landslaget vært gjenstand for kritikk det siste året. Senest Leo Skiri Østigård etter tapet mot Skottland-kampen.

– Det har vært en debatt i de fem-seks årene jeg har vært på landslaget. Det går inn det ene øret og ut det andre. Det er kanskje slik at vi har fått så utrolig gode offensive spillere, at fokuset rettes bakover på banen. Men det er det media som fokuserer på.

VIKTIG KAMP: Norge må vinne kampen mot Kypros for at EM-drømmen skal leve videre. Her er Ståle Solbakken og Kristoffer Ajer under onsdagens pressetreff. Foto: Fredrik Varfjell

Ajer legger til:

– Vi har mange forsvarsspillere som spiller på høyt nivå, det er bare positivt. Forhåpentligvis kan vi utvikle dette videre, sier Brentford-proffen.



Det har også vært et tema om Norges evne til å stå kampene ut.



Seks av åtte norske baklengsmål i EM-kvalifiseringen har kommet i det 84. minutt eller senere.

– Tror ikke det er en mental greie

TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen tror likevel ikke det ligger noe mentalt bak det, at landslaget til stadighet har sluppet inn mål sent i kampene.

– Jeg tror ikke det er en mental greie. Jeg er enig med Ståle Solbakken i at en del av disse baklengsmålene kan forklares med gambling i Spania og at andre kamper allerede var avgjort. Det som skjedde mot Skottland kan naturligvis forklares med at laget kollapset mentalt etter 1-1, sier sørlendingen.

PÅ PLASS: Jesper Mathisen i prat med Ståle Solbakken og Kristoffer Ajer på Kypros onsdag. Foto: Fredrik Varfjell

– Men det målet som gjorde at Norge falt sammen kom som et resultat av at Leo Skiri Østigård klønet det til med både dårlig touch og krampe i samme situasjon, sier Mathisen.

– Må jobbe med dem han har

TV 2s fotballekspert mener løsningen ligger i laget som er på Kypros nå. Han ser ikke for seg at noen utelatte spillere ville kunne kommet inn og løst problemet.

– Ser man på det norske laget er det langt bedre offensivt enn defensivt. Så er det ikke slik at det er spillere som ikke er i troppen i dag som plutselig vil komme inn å fikse opp i dette. Solbakken må jobbe med de keeperne og forsvarerne han har i denne troppen. Så må laget som helhet bli solid nok slik at man unngår å havne i for mange situasjoner som gjør at personlige feil blir direkte avgjørende.