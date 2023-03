Ærlig Kartum åpner seg etter Brann-drama: – Forbannet

Det ble brennhett rundt Kristiansunds nøkkelspiller på siste dag av det norske overgangsvinduet fredag.

Brann la inn to bud på Kartum. Det første hadde en totalramme på fire millioner kroner. Det andre var på til sammen 4,5 millioner kroner.

Det hører med til historien at en betydelig andel av Brann-budene – mellom 500.000 og én million kroner – bestod av prestasjonsrelaterte bonuser som ikke nødvendigvis ville blitt oppfylt.

Slik TV 2 forstår det, vurderte KBK det som usannsynlig at de ville sittet igjen med så mye som 4,5 millioner.

Derfor valgte de å takke nei – til tross for at Kartum bare har ni måneder igjen av kontrakten med KBK.

Nå gir den 27 år gamle trønderen klar beskjed om hva han synes om det.

– Det har vært et døgn med mye spenning, erkjenner han.

– Jeg tenkte det skulle ordne seg da jeg fikk vite hva budene var på, sier Kartum.

Han har levert 14 målpoeng på de siste to sesongene i Eliteserien, men må belage seg på spill i Obosligaen i hvert fall frem til sommeren.

– Jeg er selvfølgelig skuffet over hvordan dette endte. Dette var en overgang jeg selv hadde ønsket meg. Så det har åpenbart vært mye følelser rundt det, sier Kartum og fullfører på ærlig vis:

– Jeg var skuffet og forbannet da jeg fikk høre at det ikke ble noe av, og at det siste budet var blitt avslått.

TV 2s fotballekspert Yaw Amankwah reagerte slik på uttalelsene fra Kartum under TV 2s Deadline Day-sending fredag kveld:

– Dette er eksplosivt. Dette er nærheten du kun får i norsk fotball. Han vet at Brann har levert over lang, lang tid og er i semifinalen i cupen. Det kan kanskje bli cupfinale. Alle piler peker oppover. Han ser for seg Bergen og fulle tribuner i Brann. Sorry til Kristiansund, men det er ikke det samme der. De skal spille Obos-liga også. Jeg skjønner at han er utrolig skuffet, men sånn er gamet.

Det var rundt klokken 16.00 fredag at Brann fikk den endelige beskjeden om at budet på 4,5 millioner kroner for Kartum var avslått. Da anså bergensklubben saken for avsluttet.

Kristiansund-trener Christian Michelsen sier at Viking og Sarpsborg prøvde seg på Kartum tidligere i vinter, men at budene ble avslått.

Han sier at det siste han fikk beskjed om før laget trente klokken 14.00, var at det sannsynligvis ville komme et nytt fremstøt fra Brann.

– Vi er en selgende klubb og vi vil at spillerne skal føle at KBK er et riktig sted å være for å ta et steg videre. Men vi ble satt litt i sjakk matt i dag da den muligheten for Kartum og interessen fra Brann kom så sent som den gjorde, sier Michelsen til TV 2.

– Var det du som satte foten ned?

– Nei, dette er en klubb som vil vinne fotballkamper. Det var en totalvurdering. Det er mange faktorer som spiller inn. Vi vet at Sander er en gutt med ambisjoner om å spille Eliteserie-fotball allerede i år. Han kommer til å gjøre det i 2024, forhåpentligvis for KBK, men om han ikke gjør det, så en annen plass.

Ifølge Michelsen prøvde KBK å hente en erstatter for Kartum på kort sikt, inkludert å spørre Brann om de kunne låne en spiller i retur.

– Det hadde de ikke mulighet til. Da ble det vanskelig, sier Michelsen.