Advarer TV 2-profil: – Kan ikke kødde det bort

B-laget tar over Ottestad

NYTT TEAM: B-lagets Jesper Mathisen, Marius Skjelbæk og Simen Stamsø-Møller tar over ansvaret for Lars Hullebergs Ottestad i første serierunde i 4. divisjon. Foto: Magnus Windelstad / TV 2

Se Ottestad - Flisa på TV 2 Play, fredag fra klokken 18.30!

– At det er så stor blest rundt en serieåpning til Ottestad, har aldri skjedd før, sier Ottestad-trener Lars Hulleberg.

I fredagens TV 2-sendte oppgjør har han gitt fra seg ansvaret til B-lagets trio Marius Skjelbæk, Jesper Mathisen og Simen Stamsø-Møller.

– Det blir litt rart, selv om det bare er på kampdagen jeg ikke vil være involvert. Det blir spesielt å se kamp fra tribunen, uten å kunne påvirke der og da, forklarer Hulleberg.

– Det er en artig greie for klubben, og det at jeg ofrer meg litt for dette, koster meg svært lite, legger han til.

Hulleberg og Skjælbek har vært «bestekompiser» siden sistnevnte flyttet til tettstedet, som ligger i Stange kommune og grenser til Hamar, tilbake i 1997.

Idéen om en overtakelse av duoens barndomsklubb ble til da breddefotballen var stengt under pandemien.

– Tanken var at de skulle ta over når breddefotballen startet opp igjen høsten 2020, men det skjedde jo aldri, forklarer Hulleberg.

Planene ble lagt på is, men i vinter tok Ottestad-treneren opp igjen tråden om å få gjennomført satsingen.

– Jeg tar ikke æren for idéen, men litt av æren for at det skjer nå, sier Hulleberg ydmykt.

SIGNERT: Lars Hulleberg overlever ansvaret i én kamp til Jesper Mathisen, Marius Skjelbæk og Simen Stamsø-Møller. Foto: Magnus Windelstad / TV 2

Nervøs

Skjelbæk forteller at han tar på seg rollen som midlertidig manager med ærefrykt.

– Jeg kan ikke huske sist jeg gruet meg så mye til en fotballkamp. Dette er liksom min barndomsklubb, og en klubb og et sted som jeg er veldig glad i.

– Å tape den kampen vil være et av mine livs nederlag, understreker TV 2-programlederen.

ALVOR: – Han kan ikke kødde det bort, sier Ottestads hovedtrener Lars Hulleberg. Foto: Magnus Windelstad / TV 2

Hulleberg fryder seg over kameratens nerver.

– Jeg har skjønt at han er litt nervøs, som er bra. Slik skal det være, for dette er ikke noe tull og fjas. For vår del handler det om å ta tre poeng. Han kan ikke kødde det bort, sier Hulleberg.

Skjelbæk forklarer at selv om prosjektet er et stunt og med glimt i øyet, er de fullt klar over hva som står på spill.

– Det er mange som tror at dette bare er for show, men vi tar det på ramme alvor. Forberedelsene vi gjør er ikke «kødd og bullshit». Vi skal lede laget med størst mulig respekt.

For det er ikke hvem som helst som lar B-lagstrioen styre skuta, skal man tro gruppens lokale representant.

– Lars er jo en legende. Det er ingen tettsteder i Norge som har noe særlig til mafiavirksomhet, men dette er det nærmeste man kommer det på Ottestad. Han er en liten «mafiaboss», mener Skjelbæk.

«Ottestad-familen»

Lars Hulleberg har «arvet» treneransvaret til A-laget fra faren, Trond Hulleberg, som tidligere har trent laget en årrekke.

Årene før gikk Lars gradene som trener for gutte- og juniorlaget.

– Min far trente A-laget fra jeg var liten gutt, og jeg og Marius var med på borteturer i buss da vi var rundt sju år gamle. Bestemor er æresmedlem, og min egen mor står og steker vafler på kamper, forteller Hulleberg.

– Familien Hulleberg kunne hatt «Ottestad-familien» som navn, forklarer Skjelbæk. Det minner ham på hva som venter fredag.

– Hvis jeg skal stå ansvarlig for å ødelegge livsverket deres, ville det vært en ripe i lakken, sier B-laget-verten, som mener Hulleberg har to «sønner»:

A-laget til Ottestad og fire måneder gamle Isak.

– Man kan si at det er riktig. Jeg ble far i desember, og guttungen ble meldt inn i idrettslaget på dagen. Så denne klubben betyr litt for meg, sier Hulleberg om beskrivelsen.

I AKSJON: Trener Jesper Mathisen og manager Marius Skjelbæk på plass i Ottestad-garderoben før kampen mot Flisa. Foto: Magnus Windelstad / TV 2.

Kontroversielt spissvalg

Manager Skjelbæk får med seg fotballekspert Jesper Mathisen, som blir trener med taktisk ansvar.

Stamsø-Møller har signert som spiller, og går etter rapportene rett inn på laget som spiss.

– Det gjenstår å se om Simen fortjener den startplassen, men han klarte seg bra på første trening og var i overraskende god fysisk form, sier Hulleberg.

Selv ledet han 4. divisjonslaget til femteplass i fjor.

Mot nyopprykkede Flisa, som kommer fra et 0-5 tap mot ligakollega Nybergsund, er laget favoritter.

– Resultattips?

– Jeg tipper vi vinner med minst to mål. Vi har ikke holdt nullen siden i fjor, men jeg prøver meg på en 2-0-seier, sier mannen som ikke får lede laget sitt i serieåpningen.

– 3-1, spår fungerende manager Skjelbæk.

– Det blir en stor dag i Ottestads historie med TV-sendt kamp og showet til B-laget. Hele klubben eller hele bygda får man si, gleder seg fælt til denne kampen, sier Hulleberg.