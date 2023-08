Advarer mot ny Barcelona-tabbe: – Må unngås

Se Villarreal-Barcelona søndag kl. 17.25 på TV 2 Play!

En ny stjerne er født i Barcelona.

Da de regjerende seriemesterne tok imot Cádiz i deres første kamp på den midlertidige hjemmearenaen Estadi Olimpic, fikk Lamine Yamal sjansen fra start.

Angrepsspilleren fylte 16 år så sent som i juli. Han er født i 2007 (!), og har potensielt 20 gode år foran seg.

– Han er jo enormt bra. Det er oppsiktsvekkende når du har fylt 16 år. Det syns veldig at han er klar for disse oppgavene allerede nå, sier TV 2s kommentator Endre Olav Osnes.



TALENT: Lamine Yamal blir spådd en lysende fremtid. Foto: Felipe Mondino/IPA Sport / ipa-a

Messi-kopi

Talentet minner ham om selveste Lionel Messi.

– Akkurat nå er han det største talentet som er kommet opp siden Messi. Og han minner om Messi. Venstrebeinet, måten han dribler på. Yamal er ikke helt ulik han som ung, mener Osnes.

Han utdyper.

– Ekstremt moden, veldig uredd og god til å utfordre. Samtidig gjør han det på riktig tidspunkt. Det ser så enkelt ut, og han har mye i verktøykassen.

Osnes spår en lysende karriere for Yamal.

– Får han utviklet fysikken og blir tatt vare på, så er det en ny superstjerne.

Må skjermes

Ousmane Dembélé forsvant til PSG tidligere i vinduet, og ingen erstattere er på vei inn per nå, med mindre João Félix kommer inn. Det kan bli mye spilletid for et Barcelona-lag som ikke har flust av alternativer fremover.

Men kanskje bør klubben bremse Lamine Yamal. Ansu Fati, som ble den yngste målscoreren i Champions League som 17-åring, er ryktet bort fra klubben etter noen tunge år.

– Det er viktig at han blir tatt vare på. Ansu Fati har hatt masse skader og blitt hemmet av det, mens Pedri har spilt altfor mye og får svi for det. Nå gjelder det å unngå rovdrift, sier Endre Olav Osnes.

Pedri er for øvrig skadet igjen, bekrefter klubben. Han har mistet over 40 prosent av kampene under Xavi som manager de siste to årene.

Treneren selv erkjenner vanskelig oppgave.

– Jeg syns han er så moden og kan allerede utgjøre forskjellen for oss. Vi må ta vare på ham, men jeg syns han er klar og jeg er ikke redd for å gi ungguttene sjansen, sa Xavi til pressen etter 16-åringens debut fra start.



Men Lamine Yamal har vist sine rebelske sider også. I vår ble han suspendert fra Barcelonas ungdomslag etter å ha begått et regelbrudd på det spanske U-17-landslaget.

Det er ikke offentlig kjent hva lovbruddet handlet om. Uansett ser hendelsen ut til å være glemt nå.

– Jeg synes han virker rolig og fin. Det som kan stoppe han er hodet og skader, sier Osnes.

Søndag møter Yamal og Barcelona Villarreal med Alexander Sørloth på bortebane. Kampen ser du på TV 2 Play kl. 17.25.