Ada Hegerberg: – Det er veldig sårt

IBIZA (TV 2): Hun er fremdeles taus skaden som holdt henne ute i over et halvt år, men Ada Hegerberg innrømmer at hun har vært gjennom en av de mest krevende periodene i sin karriere.

– Det har vært en lang reise. Jeg vet ikke helt hvor jeg skal starte, begynner 27-åringen når hun møter TV 2 i det spanske solskinnet.

– Det har vært utrolig tøft. Jeg skal være såpass ærlig.

Vi kan begynne fra starten.

2. september 2022: Ada Hegerberg blir hjulpet av banen i VM-kvalifiseringskampen mot Belgia etter en kraftig smell i det ene beinet.

Dagen derpå blir det etter en røntgenundersøkelse konstatert at 27-åringen ikke har noe brudd.

Likevel forsvinner Hegerberg fullstendig fra offentligheten og det går over et halvt år før hun igjen spiller en fotballkamp.

204 dager senere gjør hun comeback for klubblaget Lyon og scorer etter ett minutt på banen.

Nå snakker hun for første gang om skaden som holdt henne ute i lang tid.

– Det er veldig sårt å være skadet. Det er veldig personlig, forklarer Hegerberg.

– Jeg har hatt lyst til å ha kontroll over situasjonen selv, prøve å finne ut hvordan jeg skal bli frisk igjen og ta vare på meg selv. Det har vært tøft mentalt.

Det var bare et år siden hun hadde kommet tilbake fra en alvorlig kneskade som holdt henne ute i to år. Da Hegerberg igjen ble satt ut av spill, følte hun for å trekke seg helt vekk.

– Jeg trengte å ta en pust i bakken og være med de jeg er glad i, samle meg med de folka som hjelper meg på daglig basis.

Det har aldri blitt opplyst om hva slags skade som har holdt Hegerberg på sidelinjen.

Fremdeles ønsker ikke 27-åringen å dele detaljer – det mener hun er personlig.

– Man er ikke nødt til å fortelle om det. Når man står i en tøff situasjon, vil man holde infoen for seg selv. Det eneste som betyr noe er å komme seg tilbake, sier hun.

Lyon-spilleren er opptatt av at det må forskes mer spesifikt på idrettsskader på kvinnekroppen. Mye av det man vet i dag er basert på menn.

– Nivået på kunnskapen blir bedre, men vi mangler fortsatt kompetansen og ressursene til å ta ordentlig vare på kroppene våre, når vi blir skadet, sier hun.

Nettopp uvissheten rundt sin egen skade og helse det siste halvåret, har vært noe av det mest krevende for 27-åringen.

– Det har vært jækla tøft. Spesielt det å befinne seg på et sted hvor jeg har følt at jeg ikke har alle svarene, forteller hun.

– Men jeg står her i dag og jeg vet at nå går et bare en vei.

Under tirsdagens økt på Ibiza, stod Hegerberg på sidelinjen etter å ha trent alternativt innendørs.

Ada Hegerberg fulgte nøye med på landslagets økt fra sidelinjen tirsdag. Foto: Christina Paulos Syversen / TV 2

Men onsdag, dagen før privatlandskampen mot Spania, var spissen igjen tilbake igjen på gresset sammen med lagvenninnene.

Landslagssjef Hege Riise forteller at Hegerberg er en av flere spillere de må være forsiktige med, fordi de enten har stor kampbelastning, eller er på vei tilbake fra skade.

– Vi har et lengre perspektiv å ta hensyn til med en del spillere, sier landslagssjefen.

Norge møter Spania 6. april og Sverige 11. april. Kampene er en del av oppkjøringen til VM i Australia og New Zealand i juli.