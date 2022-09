Absurd situasjon i Champions League: – Aldri opplevd noe lignende

Arsenal levde farlig etter 2-2 på hjemmebane i første kamp, men et Ajax-lag med tidligere Vålerenga-profil Sherida Spitse som kaptein ble senket av den nederlandske stjernespissen Viviana Miedema onsdag kveld.

Spissens scoring tidlig i 2. omgang ble kampens eneste, og dermed får Arsenal plass i mandagens trekning av gruppespillet i Champions League.

Men den store snakkissen etter 1-0-seieren mot Ajax i Nederland ble imidlertid ikke Arsenals seier. For deler av kampen ble spilt med for små mål, eller ti centimeter, for å være helt presis.

Internasjonale fotballregler viser at fotballmålene både for kvinner og menn på toppnivå skal være 244 centimeter høye og 732 centimeter brede.

I oppgjøret mellom Ajax og Arsenal var målene 2,34 centimetre høye, mens kravet altså er 2,44, skriver Aftonbladet.

– Aldri opplevd noe lignende

Arsenals Frida Maanum innrømmer over TV 2 at hun aldri tidligere har opplevd noe lignende.

– Jeg vet ikke om Ajax gjorde det med vilje, men målene var ti centimetere mindre enn de skulle ha vært, forteller hun til TV 2.

Og fortsetter:

– Jeg fikk det ikke med meg før kampen startet, men vi fikk det med oss utover i kampen, og det var ganske spesielt, for å si det mildt. Og så fikk vi opplyst at de fikset på det i pausen, sier Arsenal-spilleren.

Den norske landslagsspilleren innrømmer at de for små målene ble den store snakkissen blant spillerne i garderoben etter kampen.

– Alle opplevde som helt spesielt. Vi snakket om det etter kampen, og verken jeg eller noen andre hadde vært med på noe lignende tidligere, konstaterer Maanum.

Årsaken til at målene var mindre enn det reglene sier var imidlertid mindre dramatisk. I den nederlandske ligaen brukes mindre mål i den øverste ligaen for kvinner, og Ajax hadde rett og slett glemt å bytte ut målene som brukes i den nederlandske kvinneligaen. Det er foreløpig uklart om Ajax straffes av UEFA for forglemmelsen.

Ridiculous situation. Goals are uneven, 10cm out. pic.twitter.com/k8bbVTlR5S — Suzy Wrack (@SuzyWrack) September 28, 2022

Tøff konkurranse

Maanum måtte igjen starte på benken i oppgjøret mot Ajax, men hun kom inn for Miedema i det 83. minutt og hjalp Arsenal å tette igjen gjennom resten av ordinær tid og seks tilleggsminutter.

Midtbanespilleren håper på enda mer spilletid fremover.

– Jeg trives veldig godt i Arsenal, og det var bra vi kvalifiserte oss til Champions League. Vi gleder oss til å starte på den turneringen. Det er tøff konkurranse i en så stor klubb som Arsenal, men jeg skal gjøre mitt beste for å få mer spilletid, slår hun fast om fremtiden.