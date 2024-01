Aamodt Kilde falt stygt: – Forferdelig å se

Se det dramatiske fallet i videovinduet øverst!

Aleksander Aamodt Kilde falt svært stygt under utforrennet i Wengen lørdag.

31-åringen mistet balansen rett før et hopp og ble slengt inn i sikkerhetsgjerdet like før mål.

På TV-bildene kunne man se at Aamodt Kilde hadde vondt, men var ved bevissthet, i det han fikk hjelp av redningsmannskaper.

Det kunne se ut til at redningsmannskapene holdt på å feste noe rundt beinet hans.

Det siste fra Wengen er at Aamodt Kilde ble heist opp i et helikopter og fraktet bort fra stedet.

– At han blir hentet av helikopter betyr at han ikke kan gå for egen maskin. Vi har ikke fått noen bekreftelse på hva som har skjedd, sier Viaplay-ekspert Kjetil Jansrud under kanalens TV-sending.

FÅR HJELP: Aleksander Aamodt Kilde fikk et brutalt møte med utforbakken i Wengen. Foto: MARCO BERTORELLO

– Jeg er litt usikker for å være ærlig. Han beveger på seg, men ... Det er forferdelig å se det, vi må krysse fingerene. Dette er det verste med sporten vår, sier en preget Kjetil Jansrud.



Rennet er foreløpig stoppet etter Aamodt Kildes stygge fall.

Tidligere lørdag falt også Kajsa Vickhoff Lie stygt, men hun reiste seg og forlot stedet på egen maskin.

Saken oppdateres!