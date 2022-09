Å velge Russland er å velge bort Norge

Innen mandag skal Lise Klaveness og Ståle Solbakken bestemme seg for om Mathias Normann kan være en del av landslaget hvis han signerer for en ny russisk klubb. Konklusjonen bør bli nei.

Landslagene våre og spillerne der er de fremste representantene for norsk fotball. Neste uke skal Ståle Solbakken ta ut sine beste menn til de kommende kampene i Nations League. Hvis Mathias Normann virkelig velger å signere for en av Moskva-klubbene, bør han ikke lenger være aktuell for det norske landslaget.

Det å velge å være en del av russisk fotball og russisk idrett er akkurat nå ikke forenlig med å spille med det norske flagget på brystet.

Idrettens tydelige linje overfor Russland har vært viktig. Putin har brukt og fortsetter å bruke idretten aktivt i sin propaganda og som en del av sitt politiske prosjekt. Den internasjonale idrettsbevegelsen har altfor lenge latt seg utnytte av autoritære ledere som elsker å sole seg i glansen av store idrettsprestasjoner og spektakulære idrettskonkurranser. Nettopp derfor var det på høy tid at idretten selv satte ned foten.

Det å utestenge russisk idrett var ikke bare det riktige moralske standpunktet, det var også et verktøy for å ramme Putin og hans propaganda. Hele norsk idrett har vendt Russland ryggen. Hvis Normann aktivt velger å gå mot den linja ved å signere for en ny russisk klubb, velger han også å stille seg utenfor det norske idrettsfellesskapet.

Normann vet nå at det å velge å være en del av Putins idrettsverden kan få konsekvenser for landslagsplassen. Han har fortsatt mulighet til å snu. Hvis han likevel står på sitt og signerer for en klubb i Moskva, har han valgt russisk fotball selv om det innebærer å gamble bort sjansen til å representere Norge. Han har også satt egne behov her og nå foran norsk idretts behov for å ha en samlet front mot Putins Russland.

Dette må Ståle Solbakken og Lise Klaveness ha med seg inn i de diskusjonene de skal ha frem mot mandagen. De bør også kaste et blikk over grensa til våre nærmeste naboer. Sverige har nemlig hatt flere eksempler på utøvere som velger å gå til eller fortsette i russiske klubber etter at krigen brøt ut.

TV 2s sportskommentator Mina Finstad Berg. Foto: Magnus Kaslegard / TV 2

I mars skrev Jonas Jerebko, av mange regnet som Sveriges beste basketspiller noensinne, under for CSKA Moskva. Det førte til at han ble utestengt fra landslaget på ubestemt tid. Det svenske hockeyforbundet har lagt seg på samme linje og offentliggjorde forrige uke at spillere som velger å spille i KHL denne sesongen ikke er aktuelle for landslaget:

«Vi har kommit fram till att det inte är förenligt att spela i KHL och samtidigt representera Sverige i landslaget under rådande omständigheter.»

Så enkelt er det faktisk. Så lenge norsk idrett boikotter russisk idrett, kan man ikke være en del av begge deler. Det bør både Normann, Klaveness og Solbakken innse.