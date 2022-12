A for Argentina og Q for Qatar – dette er fotballåret fra A til Å

Les deg opp på all fotball på altomfotball.no

Kalenderåret 2022 nærmer seg slutten, og det samme gjør dermed fotballåret 2022.

Året der Lionel Messi og Argentina ble verdensmestere i et mesterskap som har skapt større diskusjoner enn noen andre.

2022 er året der én nordmann har vist seg som fotballverdens heteste, og der en annen har tatt kapteinsansvar for det som ved årets slutt kanskje troner øverst i verdens største liga.

Det er også året der våre to landslag begge har stått i både store oppturer og nedturer da det gjaldt som mest, og året der vår fotballpresident stod opp imot de mektigste av dem alle.

2022 er året der Per-Mathias Høgmo fikk sin revansje, der Molde var utilnærmelige, der Barcelona gamblet med sin fremtid og der en ny europeisk turnering fikk sin første vinner. Den vinneren het selvsagt José Mourinho.

Dette og mye mer kan du lese om i denne saken, som i sin helhet baserer seg på to spesialepisoder av TV 2s Fotballpodkast.

Programleder Helge P. Kalleklev har med seg fotballekspert og sportskommentator Mina Finstad Berg og reporter Christina Paulos Syversen til cirka 2 x 45 minutters fotballprat, presentert som Fotballåret 2022 fra A til Å, som du kan lytte til i sin helhet her.

Her er fotballåret fra A til Å.

PS! Hvert punkt forklares mer detaljert i podkasten.

A - Argentina

– Lionel Messi vant endelig VM-trofeet, så da kan vi legge diskusjonen om tidenes største spiller død. Jeg er veldig fascinert av at såpass mange har ment at VM-trofeet må være et kriterie for at han kan være tidenes største. Hvis Emi Martínez ikke redder på overtid i ekstraomgangene eller Tchouaméni ikke bommer på straffen sin, så skal dét avgjøre at Messi ikke er tidenes beste spiller? Da er alt han har gjort i to tiår irrelevant? Det synes jeg er veldig, veldig fascinerende. Argentina vant. Messi vant. Og endelig klarte han det Diego Maradona klarte, å dominere et mesterskap og trekke et helt ålreit Argentina-lag hele veien til VM-gull, sier Mina Finstad Berg.

B - Boikott

– Boikottdebatten har preget også 2022, selv om det ikke var i år vi hadde det ekstraordinære fotballtinget. Debatten har vært veldig synlig i Norge, men veldig mye mindre i resten av verden. Nå er VM over, og jeg er spent på hvordan alle som har boikottet VM har opplevd det. Jeg kjenner mange som ikke har sett ett minutt, så jeg er spent på hvordan de vurderer måneden vi har lagt bak oss, sier Finstad Berg.

C - Cupen

– Cupen gikk fra å være verdens enklest konsept - med vinn eller forsvinn fra 1. runde og til finalen i løpet av et kalenderår - til å være et konsept som jeg ikke henger med på lenger. Når er det finale? Hvilke lag er fortsatt med? Hvor langt har vi kommet? Vi startet året med fjorårets cup, og en merkelig situasjon der Aalesund tapte mot Bodø/Glimt på walkover fordi de ikke kunne stille til kamp. Det var et kaos uten like, sier Paulos Syversen.

Til info: Molde vant cupfinalen i 2022, for perioden 2021-22, etter å ha slått Bodø/Glimt 1-0 i finalen. I mai.

D - Dinero

På godt norsk: Penger. Referansen er til Barcelonas økonomiske puslespill av et år.

– Det var så absurd før seriestarten i sommer. Jeg satt og trykket på oppdateringsknappen på registreringssidene til LaLiga, for det var en kamp mot klokken for at Barcelona skulle få registrert alle nysigneringene sine. Robert Lewandowski, Jules Koundé, Raphinha og ny kontrakt til Ousmane Dembélé. Alle disse satt vi og var usikre på om kom til å bli registrert i tide. Barcelona hadde ulike «spaker» de kunne dra i, der de de kort oppsummert solgte ut framtidige inntekter nå, erindrer Finstad Berg.

E - Eggen

19. januar 2022 døde Nils Arne Eggen, 80 år gammel. En legende i ordets rette målestokk i norsk fotball.

– Sammen med Drillo flyttet han absolutt alle grenser for hva som er mulig i norsk fotball. De to rundlurte meg og alle andre som var barn på 90-tallet til å tro at Norge var en veldig mye større fotballnasjon enn det vi egentlig er. Jeg trodde at det var naturlig at Norge alltid var i VM og slo Brasil og at norske lag spilte Champions League. Og at norske lag med jevne mellomrom skulle slå Real Madrid, AC Milan og disse store lagene. De gjorde ting som ikke skulle være mulig med norsk fotball, sier Finstad Berg.

F - Finalissima

Regjerende Copa America-mester Argentina og regjerende europamester Italia møttes for å kåre en kontinental mester, for første gang siden 1993.

– Finalissima, en turnering som ble arrangert for første gang på 29 år. Kampen gikk på Wembley i juni foran 87 000 tilskuere, men har gått litt under radaren allikevel. Argentina vant 3-0, Messi var banens beste, og et lite omen for hva som skulle komme? Det var ikke det viktigste trofeet verken Messi eller Argentina vant i 2022 ..., sier Kalleklev.

G - Gianni Infantino

– For de som ikke visste hvem som var FIFA-president ved inngangen av november, så tror jeg de fleste har fått det med seg nå. Han har preget den siste måneden enormt, og er en veldig polariserende figur. Jeg mener han er ett av de største problemene med internasjonal fotball. Han tar fotballen i feil retning, på veldig mange måter. Han har brukt VM til å så mest mulig splid mellom Fotball-Europa og resten av Fotball-Verden, på en måte som jeg synes er skremmende, sier Finstad Berg.

H - Haaland

– 2022 har vært et Erling Braut Haaland-år på veldig mange måter. Han ble klar for Manchester City og har dundret inn mål siden han kom dit. Det blir interessant å følge denne gutten og hans ferd inn i 2023, sier Syversen.

– Han har sprengt grensene for hva som er mulig å få til i norsk fotball så til de grader. For fem år siden, kunne vi sett for oss at toppscoreren i Premier League skulle være norsk? Vi hadde aldri kunnet se det for oss engang. Det er noen hinsides tall. Og mange var spent på hvordan han ville takle overgangen til en ny liga, et nytt land og nye lagkamerater. Men han gikk rett inn, og det så ut som om han hadde spilt for Pep Guardoiola i årevis. Han har skutt spådommer til skamme, sier Finstad Berg.

I - Intervjuet

– Det er ett intervju som har preget særlig siste delen av dette året, som vi kommer til å sitte igjen med. Det er intervjuet Cristiano Ronaldo gjorde med Piers Morgan rett i forkant av VM, hvor han kaster alt og alle rundt seg under bussen og totalt brenner samtlige broer til Manchester United, sier Paulos Syversen.

– Klubben måtte ta affære. Du kan ikke ha en spiller som sitter i et intervju og slenger dritt om absolutt alt i klubben på den måten. Kanskje var dette en måte å komme seg vekk fra Manchester United på. Det virker veldig som at han bare måtte være så drøy at klubben ikke hadde noe annet valg enn å pælme ham ut, sier Finstad Berg.

J - José Mourinho

– I 2022 fikk han tatovering med tre europeiske titler på armen. Conference League hadde sin første finale noensinne, og den vant selvfølgelig José Mourinho, sier Kalleklev.

– Jeg likte Conference League. Det er en blanding av lag vi ikke har hørt om fra diverse mindre fotballnasjoner, og gamle storheter. Roma er en stor klubb. Jeg hyller at Mourinho omfavner det trofeet til de grader. Vi snakker om en mann som har vunnet nesten alt du kan vinne i klubbfotballen, og så går han «all in» på Conference League. Det synes jeg er stas, sier Finstad Berg.

PS! Under dette punktet tar man også for seg Bodø/Glimts innsats i Conference League, der de i 2022 slo ut både Celtic og AZ Alkmaar, før nettopp Mourinhos Roma ble for sterke i kvartfinalen.

K - Klaveness

«I 2010 ble verdensmesterskap tildelt på uakseptable måter og med uakseptable konsekvenser», var blant det Lise Klaveness slo fast - på vegne av Norge og det norske fotballtinget - da hun talte på Fifa-kongressen i Doha 31. mars.

– Jeg var der, bakerst i salen på medias observatør-setet, og kikket ut på et hav av middelaldrende og eldre menn i dress, og Lise Klaveness som ett av fyrtårnene der. Det var sterkt. Frem til da hadde kongressen vært en evig saus av selvforherligelse, så hun skar gjennom den seige selvdiggingen som preget kongressen. Det var en viktig vekker for veldig mange, og fikk nye oppmerksomhet også internasjonalt, sier Finstad Berg.

L - Landslagspause

– En uke før Klaveness’ tale i Doha kommer nyheten om at Ada Hegerberg stopper sin fem år lange landslagspause, noe Lise Klaveness var svært sentral for å få til i sin rolle som elitedirektør i NFF. Endelig hadde vi en verdensklassespiss tilbake på landslaget, sier Paulos Syversen.

Men landslagspausene har ikke bare vært over i 2022.

– Der en pause var over, gikk det et lite halvår og så startet det en ny. I slutten av august meldte Caroline Graham Hansen at hun tar en pause fra landslagsspill på ubestemt tid, men av andre årsaker enn Hegerberg i sin tid. Hun var rett og slett utmattet, både fysisk og psykisk, sier Paulos Syversen.

M - Mané

– Vi skal først og fremst tilbake til starten av 2022, da Sadio Mané var Afrikamesterskapets store spiller for et Senegal som vinner turneringen for første gang. Han var også stor for Liverpool utover våren, ble solgt til Bayern München og skulle bare fullføre Bundesliga-sesongen før han ble skadet i siste hinder før VM. Der mistet VM en attraksjon, sier Kalleklev.

N - Nations League

– Vi har gjennom sommeren sett konturene av hva Ståle Solbakkens Norge kan bli. Det er først nå vi for alvor kan se hvordan Norge kommer til å se ut under ham, og det ser lovende ut selv om man snubler på oppløpssiden denne høsten her. Alt i alt ser det bedre ut enn på lenge, sier Finstad Berg. Norge tok ti poeng på sine fire første kamper, blant annet etter sterke borteseire mot Serbia og Sverige, men tok null av seks poeng i de to siste kampene mot Slovenia og Serbia og endte som nummer to i sin Nations League-gruppe.

– De blir nummer to i en gruppe på nivå B, der Sverige rykker ned fra samme gruppe. Så man må ha litt perspektiv på det også. Det er også relativt sannsynlig at vi kan få playoff til EM via Nations League, i og med at en del lag foran oss på pyramiden kommer til å kvalifisere seg direkte, sier Kalleklev.

O - Obos-rekorder

Brann ble ikke straffet for tidligere styreleder Birger «Biggen» Grevstad sin uttalelse om nivået i Obos-ligaen. I stedet satte bergenserne blant annet følgende rekorder på norsk fotballs nivå to da de vant Obos-ligaen overlegent:

81 poeng på 30 kamper, ett poeng mer enn den gamle til Aalesund på 79 (2019)

26 seire, én mer enn AAFKs 25 (2019) og kun ett tap, tangering av Sandefjord (2014) og AAFK (2019)

95 mål, tolv mer enn Bodø/Glimts 83 fra 2017

16 baklengsmål, to færre enn Odds 26 på 26 kamper fra 1998 og fem færre enn HamKams 21 på 30 kamper fra 2021

23 poengs avstand til lag nummer to, Stabæk. Den største seiersmarginen noensinne, og sju poeng mer enn Glimt vant med 16 foran Start i 2017.

P - Per Messias/Per-Mathias Høgmo

17 måneder etter at han overtar bunnlaget i Allsvenskan, som hadde tatt seks poeng på åtte kamper i 2021, leder den norske treneren 30. oktober 2022 Häcken til 4-0-seier borte mot IFK Göteborg. Med det er klubbens første Allsvenskan-tittel noensinne et faktum.

– Det er en helt vanvittig prestasjon. Det å lede Häcken til seriegull i Allsvenskan er noe veldig få som følger svensk fotball kunne se for seg at kunne være mulig, så det synes jeg er utrolig imponerende. Og så er jeg en «sucker» for historiene om de folkene som blir latterliggjort, avskrevet og avskiltet som slår tilbake. Jeg er alltid glad i de som reiser seg igjen etter å ha blitt trøkket ordentlig ned i sølen, og det føler jeg Per-Mathias Høgmo nå har gjort. Han viser at han har en del å fare med, og det har vært utrolig gøy å følge med på den seiersmarsjen, sier Finstad Berg.

Q - Qatar

Et fotball-VM som har fått både sportslig og utenomsportslig omtale mer enn noe annet den siste tiden.

– Det er en av de største utfordringene jeg har hatt i jobbsammenheng, fordi det er så mange perspektiv, nyanser og historier som må fortelles om dette mesterskapet. Hva mesterskapet betyr, vil du få 1000 ulike svar avhengig av hvem du spør. Jeg har vært veldig kritisk til mesterskapet hele veien, og min hovedkritikk har handlet om arbeidsforholdene til migrantarbeidere og menneskerettighetsbrudd. Den kritikken står seg. Det har ikke skjedd noe i løpet av VM som endrer kritikken mot tildelingen og kritikken mot de arbeidsforholdene som har vært blant de som har bygget landet og bygget alt av infrastruktur som skal til for å ha et VM, sier Finstad Berg.

Hun har jobbet utelukkende i sin sportskommentator-rolle i forbindelse med dette mesterskapet, og fortsetter:

– Så mener jeg allikevel at vi må ta med det perspektivet om at dette er et mesterskap som også gir ganske mange mennesker veldig mye stolthet, tilhørighet og fellesskap og som har vært viktig for hele den arabiske verden. Det gjør ikke kritikken av menneskerettighetsbrudd noe mindre verdt at man også anerkjenner den milepælen dette mesterskapet her har vært for en hel region.

R - Riise

Etternavnet Riise har preget kvinnesiden av fotballen i år. Hege Riise ble ansatt som ny landslagssjef etter EM-fadesen i England, og fullførte VM-kvaliken som hennes forgjenger Martin Sjögren hadde startet og kvalifiserte landslaget for neste års VM.

– Det skal sies at mye av jobben akkurat rundt VM-kvalifiseringen var gjort, men Hege Riise ledet Norge til VM på første forsøk og har sammen med den nye landslagsledelsen fått lov til å bruke høsten til å bygge et nytt fundament for det norske landslaget. I høst har de levert gode prestasjoner, sier Paulos Syversen.

I tillegg har etternavnebror John Arne Riise satt sitt preg på Toppserien som Avaldsnes-trener, der han på svært dramatisk vis ledet et ungt lag til fornyet plass i divisjonen gjennom dramatiske kamper på høsten.

– John Arne Riises Avalsnes så store deler av sesongen helt døde og begravet ut, riktignok med et veldig ungt lag og med mange spillere som er i startfasen av karrierene sine. Han har til de grader preget Toppserien, og bringer inn en helt annen oppmerksomhet enn det de har fått tidligere, sier Finstad Berg.

S - Sportsvasking/Saudi-Arabia

– S’en kan like godt stå for Saudi-Arabia. De er på full fart inn i fotballen, de ønsker å tråkke opp den samme løypen som både Qatar og Emiratene har gjort tidligere. Både med tanke på å skaffe seg en klubb, i Newcastle, og å arrangere store internasjonale mesterskap. De kommer til å være en maktfaktor å regne med i fotballen. De ser at det er et maktvakuum i internasjonal idrett nå som Russland er blitt kastet ut, så jeg forventer at de kommer til å trappe opp. Vi har snakket mye om Qatar, men Saudi-Arabia er på mange områder verre hvis vi først skal begynne å rangere land basert på menneskerettighetsbrudd og situasjonen for marginaliserte grupper, sier Finstad Berg.

I podkasten hører du også Finstad Berg fortelle om hvorfor Saudi-Arabia har en helt annen kultur og tradisjon å bygge på enn det Qatar hadde!

T - Toppserien / Toppserie-kaos

– Det var en premiere på sluttspillet, som ikke er et sluttspill. Det bare deles opp i to nye serier. Sånn som det var i år møttes alle lag to ganger, og topp fire gikk inn i en egen miniserie hvor de tar med seg poeng utifra hvordan de havnet. (6, 4, 2 og 0 poeng). Så tar du de seks lagene i bånn og plusser på de to beste lagene fra 1. divisjon, som går inn i sin egen miniserie uten et eneste poeng. Alle starter helt likt, så laget som blir nummer fem og ti i Toppserien starter med like mange poeng når det skal avgjøres hvem som rykker ned, forklarer Paulos Syversen.

Som de fleste trolig har fått med seg, endte det hele med at Kolbotn, som havnet på 5. plass - ett poeng bak «Mesterskapssluttspillet» og hele 23 poeng foran jumbo Røa - etter de første 18 kampene, til slutt rykket ned etter kun å ha samlet fem poeng på de sju kampene i «Nedrykkssluttspillet».

Sluttspillmester Branns supportere boikottet for øvrig sluttspillet, og kåret sitt lag til rettmessig seriemester allerede da grunnspillet var ferdig i august.

U - Ukraina

Russlands invasjon av Ukraina, og de tragiske omstendighetene rundt det, har også preget fotballen både direkte og indirekte i året som har gått.

– Vi fikk noen enormt sterke bilder av ukrainske spillere i flere ligaer etter invasjonen. Ett av de øyeblikkene som sitter tyngst i er da Andrij Jarmolenko scoret for West Ham. Vi har Sjakhtar Donetsk, som ikke har kunnet spille på hjemmebane på mange, mange år og vi hadde et Ukraina-lag som var nære ved å gå hele veien i VM-kvaliken. I tillegg har konsekvensen vært at Russland er blitt kastet ut av fotballen. Russland ble kastet ut av EM på kvinnesiden, og de skulle spilt playoff på herresiden. Det har fått ganske store konsekvenser på veldig mange områder. Roman Abramovitsj har måttet selge Chelsea, fordi han stod på listen over de oligarkene som ble sanksjonert i Storbritannia, mens Mathias Normann ikke er aktuell for det norske landslaget fordi han valgte å gå imot hele boikotten Norge har mot russisk idrett ved å signere for en en ny russisk klubb, sier Finstad Berg.

V - Verdens beste Benzema

– Det er fortjent å være inne på V for «verdens beste» for Benzema det året han fikk Gullballen og endelig fikk den anerkjennelsen han fortjener som fotballspiller og spiss etter å ha levd i skyggen til Cristiano Ronaldo i Real Madrid i mange år. Allikevel har han vært ekstremt viktig, og dette året var han den viktigste av dem alle, sier Syversen.

I tur og orden tok Benzema og Real Madrid seg av PSG, Chelsea og Manchester City i utslagsrundene i Champions League, før de kroner sesongen med både LaLiga-tittel og seier over Liverpool i selveste Champions League-finalen.

– En av de mest spinnville veiene til et Champions League-trofé jeg har opplevd. Det var vanvittig å følge dem, sier Finstad Berg.

W - Women’s Football’s coming home

England arrangerte EM på kvinnesiden, og til slutt kunne kaptein Leah Williamson heve trofeet som bevis på at vertsnasjonen gikk til topps på hjemmebane. Det gjorde de blant annet etter å ha stått for en av norsk fotballs største landslagsnedturer noensinne.

– Englands triumfferd mot europamesterskapet på hjemmebane, og jeg tror nesten de aldri hadde vunnet hvis ikke det var for at de slo Norge 8-0 i gruppespillet og tok med seg en selvtillit uten like videre i EM. Det var absurd og surrealistisk, og noe man bare kan sammenligne med dem som var i Belo Horizonte og så Brasil-Tyskland i 2014-VM. Ett lag har en marerittdag hvor ingenting fungerer og det andre bare treffer på absolutt alt som er mulig å treffe på, sier Syversen.

X - X-ray

X er alltid en vanskelig bokstav i slike sammenhenger, men ettersom Xavi og Barcelona fikk mye oppmerksomhet på enn tidligere bokstav gikk vi for den kreative vrien med X-ray (røntgen) som kan påvise skader.

– Det er vel ikke røntgen som påviser korsbåndsskader, men på kvinnesiden har det der vært helt vilt, sier Syversen, og nevner i fleng:

– Spanias største stjerne Alexia Putellas spilte ikke EM på grunn av korsbåndsskade, Simone Magills korsbånd røk i første kamp mot Norge og Marie-Antoinette Katoto, Frankrikes største stjerne, gjorde det i andre kamp for Frankrike. Utover i 2022 har det bare snappet overalt. Vivianne Miedema og lagvenninnen og kjæresten Beth Mead er bare to. Fem av ti av de øverste under kåringen Gullballen har vært korsbåndsskadd de siste to årene.

– Det må tas noen grep. Det er så mye som tyder på at kampbelastningen disse spillerne er under gjør at man får så mange korsbåndsskader og at kvinner er mer utsatt for det enn menn. Man er nødt til å finne noen løsninger, for det er helt uholdbart hvordan det har vært de siste årene, sier Finstad Berg.

– En nylig forskningsrapport viser at fotballsko som produseres totalt ikke er tilpasset kvinnekroppens behov, og lite av forskningen som går på idrettsutøvere går på kvinnekroppen. Menn og kvinner har ganske ulike kropper og prosesser som foregår inne i kroppen, men det virker som at det er stigende kurs hva gjelder forskning på kvinners fysiologi, sier Syversen.

Y - You’ll never walk alone

Det endte «kun» med to titler for et kvadruppeljagende Liverpool i 2021/22, i form av ligacupen og FA-cupen, men de tok Manchester City til døren i ligaen og tapte knepent for Real Madrid i allerede nevnte Champions League-finale.

– Det var små marginer. 92 poeng i Premier League. Det var et kvarter igjen på Etihad og Aston Villa ledet 2-0. Steven Gerrard så ut til å gi Liverpool-fansen den gaven de alle ikke engang drømte om å drømme om, men i hvert fall håpet på. Men det gikk ikke helt veien. Uavhengig av det, var det en enorm Liverpool-sesong, sier Kalleklev.

Z - Zlatan

– Zlatan Ibrahimovic var ikke megasentral i den vårsesongen som gjorde at Milan tok sin første Scudetto på over ti år, men han har vært en viktig del av gjenreisingen av AC Milan. Det er en av de virkelig store og tradisjonelle klubbene både i Italia og i europeisk kontekst, som har ligget nede med brukket rygg i et tiår, og var plutselig tilbake på toppen av den italienske fotballtronen. Det er deilig at du kan bikke 40 og innkassere et seriegull, og selv om han ikke var så avgjørende så er det allikevel en uventet bragd at det AC Milan-laget skulle vinne seriegull, sier Finstad Berg.

Æ - Æresvakt

Molde hadde en stor sesong og ble både cupmester og vant Eliteserien overlegent. Men da Rosenborg kom på besøk til Rosenes by etter at moldenserne var blitt mestere, fikk de ingen stående applaus fra sine gjester.

– Æresvakt må med. Det ble fryktelig debatt der om hvorvidt Rosenborg skulle stå æresvakt for Molde eller ikke. Det har vært kontroverser blant annet i Spania tidligere, men nå kom diskusjonen til Norge. Og det var fordi det er to erkerivaler som står der. Det er gøy at det fyres litt og at det ble litt temperatur. Og for å være helt ærlig tror jeg ikke det var så viktig om den æresvakten til Rosenborg-spillerne kom eller ikke for Molde-spillerne etter en så imponerende sesong der de viser nok en gang at de er på et helt annet nivå, sier Finstad Berg.

Ø - Ødegaard

– I alle andre epoker enn akkurat når Erling Braut Haaland er toppscorer med kjempemargin i Premier League så ville Martin Ødegaard vært alt vi snakket om. Den norske landslagskapteinen er kaptein på et Arsenal-lag som endelig er tilbake i toppen av engelsk fotball etter mange års ørkenvandring. Det at han er blitt en så viktig brikke og yter så stor respekt er utrolig viktig for norsk fotball, sier Finstad Berg.

Å - Årets lag

17. januar 2022 fant kåringen FIFA The Best sted, der blant annet FIFPROs «årets lag i verden» for begge kjønn ble presentert. Særlig på kvinnesiden skapte kåringen overskrifter, der kvinnelige fotballspillere over hele verden selv hadde stemt frem en ellever som i beste fall kan kalles merkelig.

– Det var forbannet latterlig, og en skam for kvinnefotballen, sier Finstad Berg.

En skadet Lucy Bronze, samt veteraner som Marta og Carli Lloyd var I elleveren, mens de faktisk verdensdominerende spillerne fra året i forveien, som Alexia Putellas, Sam Kerr og Pernille Harder, glimret samtlige med sitt fravær.

– Det er et bevis på hvor lite synlig og tilgjengelig det har vært for folk flest. De som ble topp tre i den individuelle kåringen var ikke på årets lag. Barcelona som hadde vunnet alt som var å vinne på imponerende vis gjennom 2021 hadde ikke en eneste spiller på årets lag, raser Syversen.

Forhåpentligvis blir det bedring på årets lag-fronten i 2023.

Godt nyttår!

Les deg opp på all fotball på altomfotball.no