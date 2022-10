82-åring ga stor pengegave – nå dobler klubben budsjettet

82 år gamle Jan-Arild Knutsen donerte i slutten av september en halv million kroner til Viking, øremerket klubbens kvinnesatsing, som tidligere har vært omtalt i Stavanger Aftenblad.

Styreleder i Viking FK, Rune Bertelsen, forteller at de 500.000 kronene Viking fikk i gave fra den gavmilde pensjonisten bidrar til at klubben nå kan øke budsjettet fra to millioner kroner til fire millioner kroner for Viking FK kvinner i 2023.

– Pengebeløpet fra Knutsen betyr mye også som en signaleffekt for kvinnefotballen. Vi har stadig et større håp om å få inn flere støttespillere med oss, og holder på med det på sponsorsiden. Samtidig kan gaven fra Knutsen være et eksempel til etterfølgelse for de som tenker i de samme baner. For det å lykkes med kvinnefotballen for å henge med i toppen koster mye og krever mye arbeid, konstaterer styreleder i Viking FK, Rune Bertelsen, overfor TV 2.

– Vi har hatt et budsjett på to millioner, og ser jo at det blir for lite med tanke på å ta steget videre, innrømmer Bertelsen.

– Føler at jeg har gjort noe godt for laget i mitt hjerte

Jan-Arild Knutsen, som har bodd fast i spanske Torrevieja i Spania de siste 17 årene, var aldri i tvil om at pengegaven til Viking måtte brukes på satsingen på kvinnene.

– Jeg ser at herresiden i Viking har grei økonomi etter diverse salg, mens kvinneavdeling har slitt med spillerflukt, og ikke har hatt en trener i hel stilling og så videre. Men likevel har Viking for ett eller to år siden sagt at de vil satse på kvinnelaget og prøve å få dem opp i eliten innen få år, sier Knutsen til TV 2.

Pensjonisten har tidligere fortalt til Aftenbladet at det er ti prosent av et boligsalg han har donert til klubben i sitt hjerte.

Det at pengene bidrar til at Viking nå kan doble budsjettet for A-laget på kvinnesiden, gjør ham både stolt og rørt.

– At Viking nå dobler budsjettet, får en trener i heldagsstilling og bruker min gave som et springbrett for satsingen setter jeg meget stor pris på og føler at jeg har gjort noe godt for laget i mitt hjerte, konstaterer 82-åringen.

GA GAVE: Jan-Arild Knutsen gleder seg over at han kan bli med på kvinneløftet i favorittklubben sin Viking. Her i Viking-drakt utenfor sin bolig i Spania. Foto: PRIVAT

– Kommer godt med på kort og lengre sikt

Styreleder Bertelsen legger ikke skjul på at pengegaven kommer godt med, både på kort og lengre sikt. De vil imidlertid ikke legge hele det donerte beløpet inn i budsjettøkningen for neste sesong.

– Mye av potten vil i utgangspunktet gå til det. Men det vil jo være investeringer som har en effekt utover ett år. Det er ikke sånn at vi bruker alle midler vi fikk fra den gaven til noe kortsiktig. Vi vil fremover også investere i kompetanse og analysemateriell og en del andre ting som gjør at vi kan dra nytte av de pengene i 2023, sier Bertelsen.

Viking har som mål om at A-laget for kvinner i løpet av de nærmeste årene skal ta steget opp i Toppserien. De siste sesongene har laget vært i toppen av 2. divisjon, men manglet den siste lille biten som sikret opprykket til den nest øverste divisjonen.

Den mangeårige suksesstreneren Helge Aune har jobbet som trener for Vikings A-lag på kvinnesiden mer eller mindre på dugnad siden 2015. Først i 2022 fikk han en 20 prosents stilling som trener i klubben.

Den avtalen går imidlertid ut ved sesongslutt, og Aune har bestemt seg for å gi seg som trener i klubben for å slippe nye krefter til.

Jakter på ny sportslig leder og hovedtrener

Som en følge av budsjettøkningen utlyste Viking derfor denne uken stillingen som sportslig leder for kvinnesatsingen, og stillingen som ny hovedtrener for Viking FK kvinner.

– Ansettelsen av en sportslig leder henger sammen med at vi trenger en person som kan ha det overordnete ansvaret med tanke på rekruttering og spillerutvikling, og ha det sportslige ansvaret, innleder Bertelsen.

– Det å ha en person som kan følge med på økonomi og markedet i samarbeid med andre aktører er viktig for oss. Det er steget videre for å profesjonalisere driften å ansette en sportslig leder, poengterer han.

Styrelederen gjør det klart at det det er trist at Aune gir seg, og klubben nå også har utlyst stillingen som ny hovedtrener for Viking FK kvinner.

– Helge Aune har gjort en fantastisk innsats i mange år. Kravene for å henge med i toppen tilsier nå at en trener i tillegg også må bruke tid på spillersamtaler, analyse og treningsplanlegging, og derfor søker vi nå etter personer som kan bidra til at vi tar ytterligere steg. Har du ambisiøse spillere må vi ha ambisiøse trenere som kan sette et lag og utvikle laget videre, poengterer Bertelsen.

GIR SEG: Helge Aune (helt til venstre i bildet) gir seg etter årets sesong som hovedtrener for Viking FK kvinner. Nå har jakten på en erstatter utlyst. Foto: Viking FK kvinner Facebook (https://www.facebook.com/vikingkvinner)

Enorm respons

Foreløpig mangler det ikke på gode kandidater. Etter at Stavanger-klubben utlyste stillingen har det ramlet inn med søknader fra personer som ønsker seg en av jobbene.

– Det er allerede kommet inn 20 søknader. Det er kjekt å se en slik respons og at Viking er en interessant klubb mange vil jobbe for. At den satsingen vi nå har startet for å ta et steg videre er blitt mottatt på den måten er utrolig kjekt, forteller styrelederen fornøyd.

Målet er at Viking i løpet av de nærmeste årene skal kunne måle krefter mot de beste lagene i Norge på det øverste nivået.

– Vi har prøvd mange ganger, men ikke klart å rykke opp. Det er mange lag i 2. divisjon som satser tøft, men med økt budsjett og ved å gjøre de riktige tingene så tror jeg vi har en sjanse, mener Bertelsen, før han slår fast:

– Ingenting hadde vært kjekkere enn oppgjør på kvinnesiden der Viking om noen år tar i mot Brann og Rosenborg og at det blir skikkelig temperatur også der, sier styrelederen i Viking FK.