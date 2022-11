16-åring herjer for Norge: – Det er ganske sykt

«Tidenes toppscorer», står det på den innrammede landslagsdrakta Sindre Walle Egeli (16) nylig fikk i gave.

Drakta er signert av alle lagkameratene på det norske G 16-landslaget, som har spilt EM-kvalik mot Armenia, Belarus og Irland den siste uka.

– Det er ganske sykt. Han er en av de beste avslutterne jeg har sett. Den venstrefoten kan han komme veldig, veldig langt med, sier lagkamerat Sverre Halseth Nypan.

Ser på Salah og Robben

Sindre Walle Egeli har nå scoret 17 ganger på 17 kamper for G 16-landslaget.

Og det er på ingen måte bare miniputtnasjoner som har fått unngjelde av målmaskinen fra Larvik - som til daglig spiller i den danske talentfabrikken Nordsjælland:

Nasjoner som England, Portugal og Danmark har alle fått merke at det finnes flere lyshårede, venstrebeinte målmaskiner fra Norge.

Og selv om det kan bli tøft å følge i fotsporene til Erling Braut Haaland, er selv ikke Manchester City-spissen i nærheten av å matche Egeli på G 16-nivå:

– Vet du hvor mange mål Haaland hadde på 17 kamper for G16-landslaget?

– Er det ikke ett mål, da? Jeg tror det er er noe sånt. Men han har vokst veldig mye etter det G16-året, sier Egeli.

I motsetning til Haaland spiller han ute på høyrekanten.

En tidligere trener TV 2 har snakket mener han minner en del om Arjen Robben, den nederlandske lynvingen med det slepne venstrebeinet.

MÅLMASKIN: Sindre Walle Egeli (16) har 17 mål på 17 kamper for G16-landslaget, og 7 mål på 6 kamper for G15. Foto: Sigve Kvamme

Landslagstrener Jan Peder Jalland sier at Egeli - som en stor Liverpool-supporter - har sett mye på Mohamed Salah.

– Hva tenker du selv om de sammenligningene?

– Salah er en fantastisk spiller som spiller i min posisjon. Han er en rollemodell. Arjen Robben har jeg sett litt på YouTube, og litt på analyse. Han var en veldig god spiller, sier Egeli.

Stort repertoar

Signaturbevegelsen hans er å trekke seg inn i banen fra høyrekanten, gjerne vente ut motspilleren som kommer ut for å støte, og bøye ballen i lengste hjørne.

Slik scoret han både mot England og Portugal - og da TV 2 var på plass under 1-1-kampen mot Irland gjorde han nøyaktig det samme. Denne gangen smalt ballen i tverligger og ut (se situasjonen i videoen øverst i saken).

Men det er variasjonen i repertoaret som begeistrer landslagstreneren aller mest.

– Sindre kan score mot alle nasjoner på ulike måter. Han er kontringsspiller, han er bakromsspiller, han kan drible innover, utover, han kan score med høyrebeinet, med venstrebeinet, på volley, på frispark, på straffespark - han har en sjeldent register på scoringene sine. Jeg vet ikke hvor mange mål han har på hodet - det er kanskje det som gjenstår? sier Jalland med et smil.

– Har du sett en bedre målscorer i din trenerkarriere?

– Det måtte i så fall være de 5-6 månedene Adama Diomande hadde i Stabæk. Men nei, jeg har ikke sett en ung spiller som er i nærheten av noe sånt.

Panenka-straffe

I sommer avsluttet Egeli karrieren i Sandefjord med NM-kamp mot Fredrikstad for juniorlaget. Etter å ha scoret to mål i ordinær tid endte kampen 3-3, og gikk videre til ekstraomganger og straffesparkkonkurranse.

Med sitt siste spark i Sandefjord-trøya, før han dro til Nordsjælland, scoret Egeli på sin straffe med en «Panenka» - der han chippet ballen over en sprellende FFK-keeper.

– Det vitner om en gutt med stor selvtillit i de situasjonene. Noen har kanskje angst for en straffekonk, men han bare går for det og er så modig, sier toppspillerutvikler i Sandefjord Fotball, Tom Helge Jacobsen.

SAMMEN I NORDSJÆLLAND: Andreas Schjelderup har herjet for Nordsjælland denne sesongen, og er toppscorer i Superligaen. Den siste har Sindre Walle Egeli også fått smake litt på nivået hos A-laget. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

Han er full av beundring for 16-åringen, ikke bare som fotballspiller, men også for det han har mellom ørene.

– Han er en flott gutt med gode holdninger, vanvittig bra mentalitet og voldsom kapasitet både fysisk og mentalt. Jeg har bare gode ting å si. Det er et rått talent fra Larvik, sier han.

Landslagstrener Jalland er inne på det samme, samtidig som han minner om at Egeli kun er 16 år og skal få fred, ro og tid til å utvikle seg videre.

– Det som er veldig gøy, er at Sindre er ydmyk, hardtarbeidende og har veldig lyst til å bli fotballspiller. For det er alltid en bekymring når man jobber med unge spillere - at de blir litt for fornøyde, litt for opptatt av omgivelsene og glemmer fokuset på utvikling. Da stopper ting veldig fort opp. Men Sindre har sulten og ydmykheten som gjør at ting kan bli veldig bra, sier han.

IMPONERT: Landslagstrener for G16-landslaget, Jan Peder Jalland. Foto: Fredrik Hagen

Trener med serielederen

Ydmykheten kom til uttrykk da TV 2 etter kampen mot Irland - der Egeli faktisk også bommet på et straffespark i 1-1-oppgjøret - spurte om hvordan han så på det å være tidenes toppscorer for Norges G16-landslag.

– Det er veldig stort for meg, og noe jeg har jobbet veldig hardt for. Jeg må takke det fantastiske laget her, som har gitt meg store muligheter. Alle midtbanespillerne og forsvarsspillerne som serverer meg på åpen kasse og alene med keeper. Så ja, jeg må takke laget for den milepælen.

– Det har vel vært noen brukbare individuelle prestasjoner også?

– Joda. Selvfølgelig noen individuelle prestasjoner også, men alt er lagets fortjeneste.

Den siste måneden har han også fått trene med førstelaget til den danske serielederen, Nordsjælland, der Andreas Schjelderup (18) allerede er godt etablert som toppscorer både i klubben og hele ligaen med åtte mål.

I FAVORITTPOSISJONEN: Sindre Walle Egeli liker aller best å få ballen ute på høyrekanten, skjære innover og bøye ballen mot lengste kryss. Foto: Sigve Kvamme / TV2

Men selv om han løftes opp og fram om dagen, forsikrer Egeli at han aldri kommer til å miste bakkekontakten.

– Det er helt naturlig for meg å være jordnær. Det er noe mamma og pappa har lært meg, at jeg skal være ydmyk samme hver som skjer, og det er jeg veldig takknemlig for, sier Egeli.

– Hva drømmer du om som fotballspiller?

– Selvfølgelig å gjøre det bra med dette laget her, og komme seg opp på A-laget i Nordsjælland. Prestere godt der, og etter hvert ta steget ut til en større klubb i Europa.

– Med Liverpool som endestasjonen?

– He-he, forhåpentligvis. Liverpool er en fantastisk klubb. Alle i hele verden som spiller fotball har lyst til å spille for dem. Det er målet. Men da må jeg jobbe veldig hardt, sier 16-åringen.