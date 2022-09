15 spillere nekter å spille for landslaget – forbundet slakter avgjørelsen

Over to tredjedeler av EM-troppen nekter å spille under Spanias landslagssjef Jorge Vilda. Treneren får full støtte av forbundet, mens spillergruppen hylles av USA-profil Megan Rapinoe.

I 19-tiden torsdag kveld, tikket 15 ulike e-poster fra 15 landslagsspillere inn i innboksen til ledelsen på det spanske kvinnelandslaget i fotball.

Samtlige 15 e-poster hadde samme tekst og innhold:

«Alle kommuniserer at den nåværende situasjonen på landslaget på alvorlig vis påvirker deres psykiske tilstand, deres helse og at så lenge situasjonen ikke endrer seg, så trekker de seg for spill for det spanske landslaget» meddelte det spanske fotballforbundet (Real Federación Española de Futbol, RFEF) sent torsdag kveld.

«Den nåværende situasjonen» skal dreie seg om landslagssjef Jorge Vildas ledelse. Flere spillere skal ha beskrevet det som et giftig miljø å være en del av på landslaget og stilt spørsmål ved Vildas kompetanse som hovedtrener.

Jorge Vilda og Aitana Bonmati under sommerens EM. Nå har sistnevnte trukket seg fra landslaget. Foto: Alessandra Tarantino

Truer med utstengelse: – Tillater ikke utpressing

Beskjeden om at 15 spillere ikke lenger ønske å spille, så lenge 41-åringen er landslagssjef, har ikke falt i god jord hos forbundet.

«RFEF vil ikke tillate at spillerne stiller spørsmål ved landslagssjefens fremtid. Dette er avgjørelser som er utenfor deres kompetanseområde. Forbundet tillater ingen form for utpressing fra noen spiller», fortsetter forbundet i sin pressemelding.

RFEF mener spillernes oppførsel er langt unna de verdiene man kan forvente av spanske landslagsspillere.

Videre skriver forbundet at å stille seg indisponibel for landslagsspill uten gyldig grunn, anses som et alvorlig brudd på reglene som kan føre til to til fem års utestengelse fra landslaget.

«Vi tar ikke ut spillere som ikke ønsker å ikle seg den spanske landslagsdrakten. Forbundet regner kun med spillere som forplikter seg til dette – uansett om vi må spille med juniorspillere», heter det videre i pressemeldingen før det skrives at de 15 spillerne kun kan komme tilbake på landslaget hvis de erkjenner sine feil og ber om unnskyldning.

Landslagskaptein Irene Paredes etter Spanias EM-exit mot England. Foto: BERNADETT SZABO

De 15 spillerne har i skrivende stund ikke uttalt seg offentlig om landslagsnekten.

Ifølge Cadena Cope-journalist Andrea Peláez Marzo, som jobber tett på spansk kvinnefotball, er spillerne sjokkerte over responsen fra forbundet og sinte over at det stilles spørsmål ved deres profesjonalitet.

💥 SELECCIÓN FEMENINA



➡️Las jugadoras NO pueden más y no toleran que se dude de su profesionalidad.



➡️ No quieren hablar en caliente, pero consideran que la RFEF ha cruzado la raya con su comunicado.



➡️ Habrá respuesta al ente federativo. pic.twitter.com/lCE8Eaj9tz — Andrea Peláez Marzo (@Andrea_Pelaez_) September 22, 2022

Spillergruppen ønsker å roe seg ned før de kommer med en respons på RFEFs krasse pressemelding.

Det er heller ikke offentlig bekreftet hvem de 15 spillerne er, men ifølge flere spanske medier skal seks Barcelona-profiler og en rekke andre sentrale landslagsspillere være på listen.

Disse 15 spillerne nekter å spille for Spania Ainhoa Vicente Moraza (Atlético Madrid)

Patri Guijarro (Barcelona)

Leila Ouahabi (Manchester City)

Lucía García (Manchester United)

Maria Pilar «Mapi» León (Barcelona)

Ona Batlle (Manchester United)

Laia Aleixandri (Manchester City)

Claudia Pina (Barcelona)

Aitana Bonmatí (Barcelona)

Andrea Pereira (Club América)

Mariona Caldentey (Barcelona)

Sandra Paños (Barcelona)

Lola Gallardo (Atlético Madrid)

Nerea Eizaguirre (Real Sociedad)

Amaiur Sarriegi (Real Sociedad)

Gullballvinner-Alexia Putellas er ikke blant de 15 spillerne. Årsaken til dette skal være at Putellas er langtidsskadd med et røket korsbånd og derfor ikke er aktuell for landslagsspill på lang tid. Hun har derfor ikke ytret at hun ikke er tilgjengelig for uttak.

Dette bakgrunnen for misnøyen

Det var tidligere i høst at misnøyen mot Vilda ble lekket ut i flere spanske medier. Spillergruppen skal ikke ha vært fornøyd med hvordan 41-åringen over tid og under sommerens EM håndterte laget.

I forkant av landslagssamlingen i september, skal landslagets kapteinstrio Irene Paredes, Patri Guijarro og Jennifer Hermoso ha tatt initiativ til et møte med fotballpresident Luis Rubiales.

Her ble misnøyen ytret og trioen uttalte på vegne av gruppen at det måtte endringer til for at dette laget skulle oppnå det potensialet som ligger der sportslig. Flere medier har hevdet at trioen krevde Vilda sparket, men det er ikke blitt bekreftet.

De skal ha talt for døve ører. President Rubiales mente Vilda var kompetent i jobben og at det skulle fortsette som før.

Fotballpresident Luis Rubiales taler foran det spanske kvinnelandslaget i fotball tilbake i 2019. Foto: Carmelo Rubio

Informasjonen om møtet ble lekket til pressen. Ved oppstart av samlinge i september, ble det arrangert to separate pressekonferanser: Først én med landslagssjef Jorge Vilda, deretter en annen med kapteinstrioen.

– Jeg er skuffet og såret over denne situasjonen. Det som skjer i garderoiben, blir i garderoben og må bli løst der. Døren min står alltid åpen, uttalte Vilda fra podiet til det oppmøtte pressekorpset.

Da landslagssjefen forlot podiet, tok kaptein Irene Paredes over sammen med kollegaene Guijarro og Hermoso. Hele spillertroppen entret pressekonferansesalen og overværte seansen sammen med mediene.

– Vi ønsker å gi vår versjon. Det som har skjedd er at kapteinene på vegne av gruppen videreformidlet til Jorge (Vilda) og forbundet følelsene fra spillergruppen. Som kapteiner er det vår oppgave. Det har vært mange lekkasjer, mange av dem falske, uttalte Paredes før hun hevdet at kapteinene aldri hadde bedt om at landslagssjefen skulle sparkes.

Paredes uttalte at trioen og spillergruppen hadde fått lovnader om at det skulle komme endringer på landslaget for å forbedre situasjonen.

Jorge Vilda er i hardt vær, men får full støtte av det spanske fotballforbundet. Foto: ANDY BUCHANAN

Vildas trenerbakgrunn

Misnøyen mot den nåværende landslagssjefen er ikke ny og på mange måter kan det trekkes paralleller til det gamle «regimet» på det spanske landslaget.

Ignacio «Nacho» Quereda ledet Spania i 27 år frem til 2015. Det har i ettertid kommet sterke anklaget fra landslaggspillere at Quereda drev med regelmessig psykisk misbruk. I 2021 kom en dokumentar ut der flere tidligere landslagsspillere åpnet opp dette.

Etter VM i 2015 krevde hele spillertroppen at Quereda måtte gå av. Landslagstrioen Veronica Boquete, Ainhoa Tiraou og Vicky Losada stod i front og det endte med at han trakk seg fra stillingen.

De tre spillerne spilte aldri igjen for det spanske landslaget.

Landslagssjef Nacho Quereda trøster Veronica Boquete etter EM-exiten i kvartfinalen mot Norge i 2013. Boquete snakket ut om det giftige miljøet under Quereda og sørget for at han trakk seg som spansk landslagssjef i 2015, men hun ble aldri tatt ut på landslaget igjen i ettertid. Foto: Karl Nilsson / BILDBYRÅN

Det var i etterkant av Queredas avgang at Jorge Vilda ble ansatt som ny a-landslagssjef.

Detaljene i dagens misnøye mot Vilda er ikke tydelig kommunisert, men det skal dreie seg om et usunt prestasjonsmiljø og kompetansen til Vilda som trener.

Jobben som Spanias a-landslagssjef er Jorge Vildas første jobb som hovedtrener for et seniorlag. 41-åringen er sønn av Ángel Vilda, som var fysisk trener Johan Cruyffs støtteapparat i Barcelona.

Foto: Instagram.com/mrapinoe

Da Vilda senior begynte en trenerkarriere i forbundet som hovedtrener for de spanske U15- og U17-landslagene på jentesiden, ble sønn Vilda med i farens støtteapparat.

Jorge Vilda tok over hovedansvaret for U19-landslaget etter sin far i 2014, kun ett år før han ble ansatt som a-landslagssjef.

De 15 spillernes avgjørelse får stor støtte i spillermiljøet.

Blant andre USA-profil Megan Rapinoe hyller spillernes grep.

«Dere har den 16. spilleren stående med dere. Så mange spillere sammen på denne måten er så kraftfullt. Vi burde alle lytte», skriver Rapinoe i en historie på Instagram.