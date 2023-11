Fossesholm tar pause: – Høsten har vært tung

Helene Fossesholm opplyser at Beitostølen blir uten henne og at det ikke blir «så mye» skirenn før jul.

– Høsten ble ikke helt som jeg hadde trodd eller håpet, den har dessverre vært litt tung. Jeg har derfor måttet ta en fot i bakken, og et lite steg tilbake, skriver Fossesholm i et innlegg på Instagram.

– For meg har gleden ved idretten og treninga alltid vært viktigst. I høst fikk gleden seg en liten brist, jeg har ikke vært meg selv, verken fysisk eller mentalt. Det går mye bedre nå, men jeg må ta ting i riktig rekkefølge og gå alle trappetrinna, skriver langrennsløperen videre.



Nå tar hun en pause på ubestemt tid.

– Jeg har gått skirenn jeg kanskje ikke har vært helt klar for de siste par årene, så denne gangen skal jeg lytte til hva som er best for meg her og nå, skriver Fossesholm og bekrefter at det ikke blir mange skirenn før jul.

– Jeg håper å være klar for litt skirenn etter nyttår. Det er lys i tunnelen, den er bare litt lang, men jeg gir meg ikke. I mellomtiden skal jeg kose meg på ski, for skigleden er tross alt viktigst, avslutter hun.



NRK skriver også at Ingvild Flugstad Østberg ikke er påmeldt til åpningsrennet på Beitostølen. Tiril Udnes Weng fikk nylig korona og er heller ikke meldt på.

TV 2 har prøvd å få en kommentar fra landslagstrenerne Stig Rune Kveen og Sjur Ole Svarstad.

I 2021 gikk Fossesholm alle distanseøvelsene under VM i Oberstdorf. I tillegg fikk hun æren av å gå Norge inn til VM-gull, som ankerkvinne på stafetten.



De to påfølgende årene har bydd på mer utfordringer og de store topplasseringene har uteblitt.

Verdenscupen starter i finske Ruka 24. november.