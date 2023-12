Forvirring da Norge slo tilbake – klar for VM-semi

Nederland-Norge 23-30

Det tilhører sjeldenhetene at Norge taper to kamper på rad i et mesterskap, og i VM-kvartfinalen mot Nederland i Trondheim Spektrum var intet unntak.

Men selv om det til slutt ble komfortabelt, måtte Norge virkelig kjempe mot Nederland.

Etter et høydramatisk og tidvis rotete oppgjør var det uansett de norske jentene som kunne strekke hendene i været til slutt. Med 30-23 er de klare for semifinale i Herning. Der venter Danmark eller Montenegro.

– Stjal de målet?

Midtveis i andre omgang oppstod det full forvirring. Da Norge ledet 17-15, scoret Stine Bredal Oftedal, og det ble dømt mål. Grafikken og måltavlen ble imidlertid ikke oppdatert med mål nummer 18.

Og da Norge scoret igjen like etterpå, altså mål nummer 19, stod det at de scoret mål nummer 18 på grafikken.

Etter kampen ble Bredal Oftedal vist den svært spesielle situasjonen i Viaplays studio.

– Nei, stjal de målet mitt, sa stjernespilleren – før ekspertene spøkefullt meldte at hun måtte se til at det dukker opp i statistikken.

LATTERMILD: Ettersom Norge vant med sju mål, hadde ikke forvirringen noen betydning til slutt. Stine Bredal Oftedal tok det med et smil. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

– Det kommer ikke jeg til å si noe om selv, så det må noen andre ta seg av, lo Bredal Oftedal.

Men scoring eller ei: Norge vant overlegent over Nederland.

Ingvild Kristiansen Bakkerud fikk ikke med seg den spesielle hendelsen.

– Jeg hørte om det i garderoben. Det var vel et tidspunkt at vi skulle ledet med tre i stedet for to. Nå gjorde det ikke noe fordi vi klarte å vinne, men det er klart de tingene må være på plass, fordi det kan bli fatalt hvis man ikke får det med seg i kamp når det virkelig gjelder, påpeker Bakkerud overfor TV 2.

Høyt og lavt

Første omgang bar preg av et smånervøst norsk lag fra start. Med tekniske feil og bomskudd fra nøkkelspillere som Henny Reistad, Nora Mørk og Camilla Herrem innledningsvis, skulle det ta tre og et halvt minutt før den første norske, ballen satt i nettet, signert Ingvild Bakkerud.

Heldigvis for et Norge som slurvet offensivt, sto Silje Solberg-Østhassel som en vegg bakerst. Målvakten reddet Nederlands tre første forsøk og lå lenge på redningsprosent på godt over 60 i før pause.

LEVERTE: Silje Solberg-Østhassel leverte da det gjaldt som mest for Norge. Foto: Beate Oma Dahle

Solberg-Østhassel var også avgjørende i en god Norge-periode midtveis i første omgang, da Norge gikk fra 2–4 til 8–4 i løpet av knappe ti minutter.

Fem minutter før hvilen, på stillingen 11–6 til Norge, skulle det allikevel si midlertidig stopp for Thorir Hergeirssons utvalgte.

Istedenfor å gi de oransje dødsstøtet, fikk nederlenderne hjelp av et norsk lag som totalt hadde elleve tekniske feil før hvilen. Da det i tillegg kom to, norske tominuttere på tampen av omgangen gikk lagene til pause på 12–11 til Norge.

Tok sats

I andre omgang fortsatt Norge å rote seg inn i trøbbel. Tominutterne haglet for de norske spillerne, som fikk totalt sju av dem i løpet av kampen.

Det skulle imidlertid ikke stoppe vertene. Da Solberg-Østhassel sendte tvillingsøster Sanna Solberg-Isaksen gjennom ti minutter ut i andre omgang sto det 19–15 fordel Norge.

Og mens Nederland bommet, begynte det virkelig å svinge av de norske. Etter et par Nora Mørk-kanoner, sørget Ingvild Bakkerud for norsk sjumålsledelse og 22–15 drøye kvarteret før slutt.

Norge så seg aldri tilbake og anført av toppscorer Stine Skogrand, som satte ni av ni forsøk i mål, endte det til slutt 30-23. Nå blir det altså semifinale i Danmark mot enten Danmark eller Montenegro.