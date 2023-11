I kveld er det duket for et nytt Østfold-derby når Stjernen besøker Sparta Amfi. TV 2s ekspert mener lagene var for tamme sist.

Sist lagene møttes vant Stjernen 3–2 i Fredrikstad. Tirsdag er det duket for et nytt rivaloppgjør i Sparta Amfi. TV 2s hockeyekspert, Jan Andre Aasland, forventer at det smeller kraftigere denne gangen.

– Jeg forventer et mer hett oppgjør enn det var sist. Da kommenterte jeg, og jeg synes den var litt tam selv om den var jevn, men i dag forventer jeg to lag som er litt mer desperate og at det smeller litt mer ute på isen.

– Det er et rivaloppgjør, og to supportergrupperinger som er litt ekstra påskrudde i de kampene, så det skal smelle litt på isen når de to lagene møtes.

Jan André Aasland, TV 2s hockeyekspert Foto: Bjørn Roger Brevik / TV 2

Kjemper om fjerdeplassen

Sparta ligger på en foreløpig femteplass med 22 poeng, mens Stjernen ligger plassen bak med 20.

Begge jakter fjerdeplassen som Lillehammer innehar med 23 poeng, og en kamp mer spilt. Aasland tror det er to lag som er skuffet over årets sesong så langt, og forteller hva viktigheten med fjerdeplassen er, kontra en femteplass.

– Jeg hadde regnet med at Sparta skulle være litt høyere og litt nærmere den topp tre-plasseringen enn det de er akkurat nå. Jeg tror det er to lag som ikke er veldig fornøyd med første tredjedel av sesongen, verken spillemessig eller poengmessig.

– Topp 4 har en hjemmebanefordel i kvartfinalen, hvis du eventuelt får sju kamper, så får du den sjuende kampen på hjemmebane, så derfor er det veldig viktig å kapre den fjerdeplassen, forteller Aasland.

– Blant de beste spillerne i ligaen

– Hvem er den viktigste spilleren til Sparta?



– Kristian Jakobsson er ekstremt viktig for Sparta og den produksjonen han står for offensivt med å score mål og sette opp andre. Han har vært viktig for Sparta i mange år nå, og de trenger han fremover for at de skal plukke mange poeng.

Ser vi hvem som er de fremste poengplukkerne til Stjernen så er det et par amerikanere som er veldig viktige.

– Ja, både John Nicholas Piccinich og Austin Cangelosi er veldig viktige der. Men spesielt som Piccinich er en av de beste spillerne i ligaen, og har levert veldig godt for Stjernen både i fjor og så langt i år, men kanskje litt mer varierende i år. Han spiller jo ekstremt mye, har veldig mye istid og kan kanskje gå litt tom på tanken, så vi får se i dag hvor mye de gutta orker, avslutter Aasland.

John Nicholas Piccinich blant de beste spillerne i EHL. Foto: Beate Oma Dahle

Kampen mellom Sparta og Stjernen kan du se på TV 2 Sport 2 eller TV 2 Play fra klokken 18:45 i kveld.