Hamrer løs på håndballforbundet:

I 2019 opererte basketballpresidentene Jan Hendrik Parmann og håndballpresident Kåre Geir Lio i tospann, da Berit Kjøll stakk av med seieren på Idrettstinget.

Begge de to ledet an i Kjølls valgkamp og ble regnet som to av hennes nærmeste allierte.

Tirsdag gikk alliansepartneren fra håndballforbundet, Kåre Geir Lio, ut på tv2.no og fastslo at de alt har vedtatt å støtte Kjøll videre.

I den samme saken kom det frem at håndballforbundet ikke hadde snakket med Kjølls motkandidat Zaineb Al-Samarai før vedtaket.

Det skulle de først gjøre tirsdag kveld, etter et «initiativ fra én i organisasjonen», uttalte Lio.

Dette reagerer basketpresidenten på.

– Jeg må jo si at det virker litt forutinntatt av håndballforbundet at de allerede har konkludert med at de skal stemme på den sittende presidenten uten at valgkomitéen har fått sagt sitt, eller at det ganske så grumsete bakteppet som nå har oppstått har blitt gransket av kontrollutvalget, sier Parmann.

Han klarer heller ikke å dy seg, og sender en stikker til at håndballforbundet inviterte Al-Samarai først nå.

FÅR HØRE DET: Håndballpresident Kåre Geir Lio og hans forbund får høre det av basketpresidenten. Foto: Kristin Grønning / TV 2

– Det er jo også litt fornøyelig at de har invitert begge de to aktuelle presidentkandidatene til et møte, men det etter at de allerede har bestemt seg. Kanskje noen av våre gode kolleger der bør skoleres i logiske prosessrekkefølger?, humrer Parmann.

– God relasjon til Elsafadi

Basketballpresidenten legger videre til at de, i motsetning til håndballforbundet, vil avvente og se valgkomitéens innstilling.

– Vi vil også muligens avvente og se kontrollutvalgets reaksjon på det sirkuset som vi har vært vitne til den senere tiden, før vi erklærer støtte den ene eller andre veien, sier han.

FÅR STØTTE: Styremedlem i NIF og tidligere basketballspiller Marco Elsafadi får støtte fra basketballpresidenten. Foto: Robert Reinlund / TV 2

Sirkuset Parmann refererer til er den mye omtalte varslingssaken.

– Marco Elsafadi var jo deres kandidat ved forrige valg. Vil dere støtte et gjenvalg av ham som styremedlem?

– Marco er ikke unntatt det faktum at vi vil avvente valgkomiteens innstilling, men vi har en god relasjon til ham og har erfart at han er en ihuga forkjemper for viktige verdispørsmål i idretten, er det Parmann nøyer seg å si om det spørsmålet.

Støtter Elsafadi i varslingssak

Basketballpresident Parmann var den som ivret mest for at den tidligere basketballspilleren Elsafadi ble benket inn som styremedlem i Norges idrettsforbund i 2021.

Han forsvarer at NIF-styremedlemmet gikk ut med flengende kritikk av Berit Kjøll.

– ­Marco burde nok kanskje brukt litt mindre utestemme i den saken, men jeg må jo si at jeg fra et menneskelig perspektiv absolutt forstår reaksjonen hans, sier Parmann til TV 2, og forklarer:

FORSVARER ELSAFADI: Jan Hendrik Parmann er president i Norges basketballforbund. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

– Han har i tre og en halv måned sittet som en trykk-koker med en varslingssak hengende over seg, med frykten for de alvorlige og karrieredrepende ryktene og stigmaet som ordet «omvarslet» kan føre med seg, Når varslingssaken så tilsynelatende skylles ut i sluket av noen dyre advokater og presidenten, sammen med halvannen million av fellesskapets penger, med konklusjonen «ingen har gjort noe galt», ja da er det nok flere enn Marco som det kunne gått en kule varmt for!, sier Parmann.

Mener kompassnålen peker mot toppen

Basketballpresidenten var altså selv en aktiv støttespiller til Berit Kjøll da hun ble «benket inn» som idrettspresident i 2019.

Men i denne saken er Parmann langt fra fornøyd med Kjølls innsats, og mener at idrettspresidenten bør ta et større ansvar.

– BØR TA ANSVAR: Parmann mener Berit Kjøll må ta større ansvar. Foto: Erik Monrad-Hansen / TV 2

– I utgangspunktet ønsker jeg at Idrettsforbundets kontrollutvalg og muligens valgkomitéen skal konkludere om hvem som har ansvaret. Men når det allerede er konkludert med at verken varsleren eller Elsafadi har gjort noe galt. Og at saken burde ha vært håndtert enklere - så peker jo kompassnålen som regel nordover, også på et organisasjonskart, sier han og fortsetter:

– Da er det litt spesielt at ikke noen har vært tøffe nok til å reise seg opp og ta et tydelig ansvar, noe som det igjen hadde stått respekt av, avslutter Parmann.