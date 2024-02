Norsk håndball ser med alvor på at Saudi-Arabia er i ferd med å få tildelt håndball-VM for herrer.

Under den årlige Sportskonferansen for norske sportsjournalister i Media City i Bergen torsdag, snakket håndballpresident Kåre Geir Lio for første gang om at Saudi-Arabia er blant de sterkeste kandidatene til å bli tildelt herre-VM i enten 2029 eller 2031.

Side ved side med fotballpresident Lise Klaveness erkjente han da at det kontroversielle regimes forventede inntog i håndball-verdenen, gir grunn til bekymring.

PANELDEBATT: Fotballpresident Lise Klaveness og håndballpresident Kåre Geir Lio tok del i en paneldebatt om sportsvasking under Sportskonferansen. Foto: Pål S. Schaathun / TV 2

– Det er klart at vi ikke liker det. Vi er veldig skeptiske til at det vurderes å gi slike type land mesterskap. Samtidig så er vi en del av verden hvor vi ser ting helt annerledes enn det andre gjør, sa Lio foran den fremmøtte sportspressen.

Tar avstand

Like etter seansen møtte håndballpresidenten TV 2 på bakrommet til et intervju om Saudi-Arabias VM-kandidatur.

Da hadde han avslått TV 2s intervjuforespørsler om temaet i over tre uker.

SNAKKER: Etter å ha avslått flere intervjuforespørsler snakket Kåre Geir Lio med TV 2. Foto: Pål S. Schaathun / TV 2

– Hvorfor har du ikke villet snakke om dette før nå?

– Det er fordi at jeg har stått midt i to mesterskap i slutten av november til nå. Jeg har hatt behov å snakke med styret mitt og behov for å snakke med andre land. Jeg har også hatt behov for å orientere meg i Saudi-Arabia, historien og situasjon der, forklarer Lio.

Nå, etter at mesterskapet i Tyskland er avsluttet, er altså Lio klar til å formidle hva norsk håndball mener om saken:

– Saudi-Arabia er ikke ønskearrangøren til norsk håndball. Den menneskerettighetssituasjonen som er i landet fortjener ikke et mesterskap. Vi tar avstand fra den situasjonen som er der, og kommer til å markere det for de internasjonale håndballforbundene, sier Lio.

SPORTSVASKING: Saudi-Arabias kronprins Mohammed bin Salman (plakaten til høyre) er åpen om at landet bruker sportsvasking bevisst. Nå vil han ha håndball-VM til landet. Foto: AP / NTB

Like etter intervjuet med TV 2 la også Norges Håndballforbund ut en pressemelding om dette temaet.

Vil sende brev

Lio oppgir videre at håndball-ledelsen nå vil ta kontakt med det Internasjonale Håndballforbundet (IHF) om dette.

– Det kommer et brev fra håndballforbundet ganske snart om hvordan vi ser på det at Saudi-Arabia er søker. Der kommer vi til å være veldig tydelige at de ser til at FNs retningslinjer på dette området blir fulgt, og at vi kommer til å følge opp det. I tillegg kommer vi til å snakke med styremedlemmene i IHF og høre hvordan de ser på dette, sier Lio.

OFFENSIV: Kåre Geir Lio og norsk håndball vil gå foran og få med seg flere i et Saudi-Arabia-opprop. Foto: Pål S. Schaathun / TV 2

Han akter også å prøve å påvirke andre håndball-nasjoner til å bli med på et opprop.

– Vi kommer til å snakke med andre land og eventuelt prøve å få med de på den norske måten å se det på, sier Lio.

– Ikke for sent

Avgjørelsen om hvem som blir tildelt håndball-VM i 2029 og 2031 blir tatt av styret i det Internasjonale Håndballforbundet om en måneds tid. Norge er også blant søkerne til mesterskapene.

Kildene TV 2 har vært i kontakt med oppgir at det er stor sannsynlighet for at Saudi-Arabia vil få ett av mesterskapene.

Lio er imidlertid ikke bekymret for at han er for sent ute med å flagge Norges syn på Saudi-Arabias kandidatur i denne sammenhengen.

– Nei, nei, nei. Det er ikke for sent. Det er ikke før i april at styret ser på det, bedyrer Lio.

En som imidlertid gjerne skulle sett at Lio var enda tidligere ute er Magne Juuhl. Som TV 2 tidligere har fortalt, fremmet han en resolusjon (et skriftlig vedtak) om menneskerettigheter som håndballtinget vedtok i 2022.

– Jeg opplever at Kåre Geir Lio har god innsikt i denne diskusjonen etter den store diskusjonen om VM i fotball i Qatar. Det er derfor overraskende at han trenger mer tid til å sette seg inn i denne problemstillingen, sa Juuhl til TV 2 om dette i forrige uke.

– Visste ikke at de var en kandidat

Den nevnte resolusjonen som Juuhl fikk gjennom på håndballtinget i 2022 kommer også med noen helt tydelige krav til ledelsen i norsk håndball.

Deriblant at de plikter å bruke den internasjonale talestolen og fremme Norges syn i saker som omfatter menneskerettigheter.

Til nå har ikke dette skjedd i denne saken.

Forklaringen til Lio er at han ikke var kjent med at Saudi-Arabia ønsket å arrangere håndball-VM før nylig.

– Det har ikke akkurat vært et problemstilling. Jeg fikk greie på dette under mesterskapet i Tyskland i januar at Saudi Arabia var en søker, sier Lio.

– Men da vi i TV 2 snakket med deg før mesterskapet i Tyskland, da uttalte du til oss allerede da at du hadde hørt snakk om at det var tilfelle at Saudi-Arabia ville ha VM...

IKKE KJENT MED SAUDI: Kåre Geir Lio sier at han ble informert om at Saudi-Arabia ville ha VM først i januar i år. Foto: Pål S. Schaathun / TV 2

– Ja, da hadde jeg hørt snakk om det, men jeg fikk det bekreftet når jeg undersøkte det når jeg kom til Tyskland, sier han.

– Men alt i november i fjor gikk den tyske håndballpresidenten ut i media og omtalte Saudi-Arabias VM-interesse - det gjorde han også uten en resolusjon i ryggen. Hvorfor har han gjort det og ikke du?

– Jeg har ikke sett intervjuet med ham, så det vet jeg ikke. Det må du spørre ham om, sier Lio.

– Så du har ikke snappet opp dette på et tidligere tidspunkt? Du satt jo for eksempel side ved side ved presidenten i Internasjonale Håndballforbundet, Hassan Moustafa, under VM på hjemmebane i desember....Dere snakket ikke om dette da?

SATT MED PRESIDENTEN: IHF-president Hassan Moustafa var til stede i Norge under VM i desember. Foto: Beate Oma Dahle

– Vi snakket ikke om Saudi Arabia da.

– Så du har ikke lurt på hvem som var konkurrenten til Norge til å skaffe seg rettighetene til å arrangere håndball-VM?

– Nei, når vi har søkt, så har vi søkt. Og da er det opp til styret å avgjøre det. Jeg prøver å unngå den type snakking i korridorene, sier Kåre Geir Lio.

Vil ikke bli IHF-president

Under seansen i Sportskonferansen åpnet Lise Klaveness om utfordringene det kan gi en Idrettsleder å stå opp for medlemmers verdier internasjonalt.

Selv erfarte Klaveness det å bli oversett av flere FIFA-ledere i lengre td etter at hun på vegne av NFFs medlemmer kritiserte FIFAs tildeling av VM til Qatar.

IDRETTSLEDERE: Fotballpresident Lise Klavess og håndballpresident Kåre Geir Lio på scenen under Sportskonferansen i Bergen. Foto: Pål S. Schaathun / TV 2

Kåre Geir Lio bedyrer at han ikke synes det er utfordrende å tale Norges sak i denne sammenheng.

– Nei, overhodet ikke. Hvis du ser internasjonalt og spør andre land om Norges engasjement på ulike kongresser og ulike problemstillinger, så tror jeg vi er nummer én i å ta opp ting. Vi er også nummer én i å foreslå og blant de mest aktive landene for å bidra på det området her.

– Hva sier du til de som måtte tro at Kåre Geir Lio er mer opptatt av egen posisjon internasjonalt enn å stå opp for verdiene for norsk håndball?

– Jeg har ingen posisjon internasjonalt. Jeg er president i Norges Håndballforbund og har ingen andre ambisjoner. Nå er det knappe halvannet år igjen av min presidenttid.

– Jeg er av media definert som helt feil; jeg er gammel, mann og jeg er hvit. Nå har jeg sittet i ti år og det er passe. Jeg har ingen ambisjoner. Jeg har ikke noen behov for å gjøre noe C-moment inn mot noen internasjonale organisasjoner.

– Så du ønsker ikke å overta for Hassan Mostafa som president i IHF?

– Det kan jeg love deg, at den jobben skal ikke jeg være kandidat til, sier Kåre Geir Lio.