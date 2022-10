Første kvinne siden «Tutta»: – Må ikke være redd

For første gang etter at Suzann Pettersen la opp skal en norsk kvinne spille golf mot de beste i verden.

– Det er dødskult. Etter at jeg ga meg har det ikke vært så mange norske jenter der borte, sier Suzann Pettersen.

Det er en kald høstdag på Oslo Golfklubb når TV 2 møter Norges mest meritterte golfspiller og hun som skal følge i «Tuttas» fotspor.

Etter en imponerende sesong har 24 år gamle Celine Borge kvalifisert seg til spill på LPGA-touren.

– Det kommer til å bli veldig gøy. Det er noe jeg alltid har hatt lyst til. Det blir spennende å se hvordan det blir neste år, sier Celine Borge.

Norsk golfs fortid og framtid representert ved Suzann Pettersen og Celine Borge Foto: Øyvind Brattegard

Golf-håpet begynte å spille da hun var seks år gammel. Nå møter hun Pettersen for å få tips og råd inn mot en sesong på øverste nivå.

– Jeg kan bare fortelle om livets vei, mine erfaringer og hva som venter henne. Nå har hun vært i USA i to, tre år allerede, så hun har jo fått sin erfaring der borte. Men jeg gir litt råd og vink på veien, og så kan jeg kanskje åpne opp litt nettverk å hjelpe henne i starten, sier Pettersen.

Fjerde norske kvinne i historien

Borge har fem år som proff bak seg. Forrige sesong tok hun sin første seier på Epson-touren, utviklings-touren til LPGA, hvor hun også ble nummer seks sammenlagt.

– Det var veldig gøy. Man har lyst til at det skal gå bra, så det var gøy at jeg kunne vise til noen resultater, sier 24-åringen.

Celine Borge skal snart svinge golfkøllen i de aller gjeveste turneringene. Foto: Øyvind Brattegard

Sjetteplassen sikret også LPGA-spill. Dermed blir Borge den fjerde norske kvinnen i historien til å spille på det øverste nivået.

Kun Suzann Pettersen, Marianne Skarpord og Jeanette Marita Engzelius har gjort det tidligere.

– Det betyr at hun har spilt solid bra gjennom en hel sesong. Hun har gjort mye riktig, når hun står der hun er i dag. Jeg har hørt at hun er et sykt arbeidsjern, og det er alltid en veldig positiv egenskap å ta med seg sier Pettersen.

Geoff Dixon trente Borge også før han ble landslagstrener Foto: Øyvind Brattegard

Geoff Dixon, golftrener i Team Norway, har fulgt den håpefulle utøveren i 11 år. Han er ikke overrasket over at satsingen gir resultater.

– Hun har jobbet veldig hardt, og det arbeidet har betalt seg. Det har vært en stabil utvikling hele veien. Vi har sett det på statistikken, at ting har vært på vei i riktig retning, og så har vi vært nødt til å sørge for at det skulle fortsette, sier Dixon.

Må være nysgjerrig

Selv om nivået på de kommende turneringene blir høyere, har ikke kvinnen fra Tønsberg planer om å gjøre store endringer på treningsopplegget.

– Jeg skal fortsette å trene, forberede meg og prøve å bli bedre. Jeg skal egentlig bare spille og gjøre det samme som tidligere. Så får vi se hvordan det er i forhold til de andre, sier Borge.

I tillegg til én seier kan Vestfold-spilleren se tilbake på seks topp ti-plasseringer fra forrige sesong på Epson-touren.

Mentor Suzann Pettersen tror ikke nødvendigvis overgangen til en hverdag som LPGA-spiller blir så fryktelig stor.

Celine Borge kan se tilbake på svært gode resultater fra forrige sesong. Foto: Øyvind Brattegard

– Hun må fortsatt gjøre jobben, gjøre sine ting og bli komfortabel i settingen. Jeg har sagt til henne at hun ikke må være redd for å være nysgjerrig, gå bort til de beste og spille en treningsrunde med dem, prøve å plukke opp et par nye ting, men egentlig handler det mest om å føle seg komfortabel slik at hun kan spille best mulig, sier «Tutta»

Første turnering for sesongen spilles ikke før etter nyttår. Landslagstreneren har tro på at 24-åringen kommer til å bli komfortabel med miljøet.

– Hvis hun ikke takler det umiddelbart, så kommer hun til å gjøre det etter en stund. Det er et spørsmål om når, ikke om. Det kan være at hun takler det fra første turnering, men det kan også ta tid, så får vi se, sier Dixon.