Spillergruppen i Stabæk ble nylig informert om at Inge André Olsen hentes inn i en rolle som konsulent, etter at det ble klart at sportssjef Torgeir Bjarmann er ferdig etter sesongen.

Olsen besto nylig eksamen for å bli lisensiert FIFA-agent.



– Inge André skal hjelpe oss som konsulent en periode, i første omgang frem til slutten av det kommende overgangsvinduet. Han er leid inn som konsulent og ikke ansatt i klubben, men skal jobbe som klubbagent for oss, har daglig leder Jon Tunold uttalt til TV 2.



Det får Jørgen Ingebrigtsen til å stusse.

Ingebrigtsen er tidligere sportssjef i Vålerenga. Nå jobber han som agent i Player Solution, selskapet til Jim Solbakken.



– Når jeg trener G13 i Asker og er agent, må jeg slutte som trener. Jeg kan ikke ha verv og samtidig ha lisens.

TIDLIGERE VIF-SJEF: Ingebrigtsen er tidligere sportssjef i Vålerenga. Foto: Ole Berg-Rusten

– Men en klubb i Norge kan inngå en kontrakt med en lisensiert agent, og tjene penger på salg ut av klubbene. Det er det første offentlige eksempelet på omgåelse av regelverket, sier Ingebrigtsen til TV 2.



Ingebrigtsen understreker at han mener verken Olsen eller Stabæk er utfordringen, og at han har samarbeidet godt med begge parter.



– Jeg tenker at det allerede et smutthull eller svakhet i et nylig innført reglement som blir avdekka.

– Det er riktig at man som lisensiert fotballagent ikke kan være ansatt i klubb eller forbund, sier Hanna Kjærnet som er juridisk rådgiver i Norges Fotballforbund, men hun vil ikke gå inn i den konkrete saken.

Kan dekke til honorar

Fotballforbundet er i kontakt med Fifa for å finne ut av nærmere detaljer omkring grensene mellom hva som er lovlig scoutingoppdrag (speiding, journ.anm.), og ulovlig tilknytning til klubb.

– Vi har sendt inn en rekke spørsmål til Fifa og venter på svar fra dem. Det er ikke noe i veien for å drive scouting for en klubb, men det går inn under «andre tjenester», sier Kjærnet.

– Hvis en agent skal bistå en spiller i forbindelse med en overgang, må scoutingtjenesten innrapporteres dersom agenten tidligere har bistått klubben med scoutingoppdrag vedrørende samme spiller,

Dette for å unngå at agenter kan dekke til honorar i form av scoutingoppdrag.

Jon Tunold påpeker at Olsen ikke er ansatt i Stabæk Fotball.

– Han er en person som kjenner klubben godt og som alltid vil hjelpe klubben hvis han kan. I den forbindelse ønsker vi å bruke han til å rådgi oss i forbindelse med spillertransaksjoner og spillermarkedet.

Jon Tunold Daglig leder i Stabæk Fotball. Foto: Erik Monrad -Hansen

Har også andre klienter

Ingebrigtsen mener det er en åpning i regelverket som ikke Fifa og NFF har tenkt på.

– Vi agenter kan ikke ha roller i klubb eller forbund og når en Fifa-lisensiert agent skal fungere med sportssjef oppgaver i en klubb, så synes jeg det er spesielt at reglementet åpner for det, fortsetter Ingebrigtsen.



Tunold sier Stabæk har vurdert Olsens kontrakt opp mot regelverket.

– Noe Olsen også har gjort og vi kan overhodet ikke se at dette kommer i konflikt med noe regelverk. Derimot ser vi at det er andre klubber både nasjonalt og internasjonalt som arbeider på denne måten med å knytte noen agenter tettere mot klubben, noe vi også synes er fornuftig for Stabæk sin del, sier Tunold.

Og fortsetter:

TIDLIGERE SPORTSLIG LEDER: Inge Andre Olsen (t.v) og Billy McKinlay i tiden Olsen var sportslig leder i klubben. Foto: Jon Olav Nesvold

– Men som sagt; noen ansettelse har det aldri vært snakk om å inngå. Olsen har også andre klienter, både klubber og spillere som han jobber med.

Blir klubbspeider i Brann

I Brann er Daniel Steinfeld ansatt i en nyopprettet stilling fra 1. desember.

Også han er Fifa-lisensiert agent.

NFF sier til TV 2 at de verken vil uttale seg om Olsen eller Steinfeld sine avtaler.

– Vi ønsker ikke å gjøre det via media. På generelt grunnlag, når man er i en innledende fase i en sak, er ikke det noe vi går ut i media med. Jeg sier ikke at vi er det i disse tilfellene, men vi er kjent med dem, og vært i dialog med begge to, sier Kjærnet i fotballforbundet.

– Hvordan kan en agent si opp lisensen?

– Da må man terminere eller gi fra seg lisensen. Det har vi forhørt oss med Fifa om, som opplyser at man kan søke om å få lisensen midlertidig suspendert.

Steinfeld skal jobbe med spillerlogistikk og som speider til alle klubbens lag.

ANSATT I BRANN: Daniel Steinfeld ble nylig presentert som klubbagent for Brann. Foto: Brann.no

– Innen 1. desember skal all agentvirksomhet være avsluttet, sier daglig leder Christian Kalvenes.

TV 2 har stilt spørsmål til Steinfeld hvorvidt han har terminert sin agentlisens, uten å få svar.

På Fifas agentplattform står Steinfeld fremdeles med aktiv lisens.

AKTIV LISENS: Fifa sin portal viser status for Steinfeld sin Fifa-lisens. Foto: Skjermdump fifa.com

– Burde ikke Brann ha sjekket opp i om dette er gjort før arbeidsavtalen med ham var inngått, Kalvenes?

– Han har allerede solgt seg ut av agentselskapet og prosessen med å terminere FIFA-lisens er iverksatt.

Spillerne kontaktet av flere

Bjørnar Bjåstad har nå overtatt som styreleder i Steinfeld Sportsmanagement, og eier gjennom Bb Management.



– Det stemmer at at Daniel Steinfeld har solgt seg ut av selskapet, skriver Bjåstad i en tekstmelding til TV 2.



Bjåstad er også regnskapsfører for Player Solution, agentselskapet som eies av Jim Solbakken.

TV 2 har stilt spørsmål til Bjåstad og Steinfeld om hvem som overtar agentkontraktene til Steinfeld.

– Agentavtalene kan ikke «overtas» av andre, det er opp til spillerne å velge hvem de vil jobbe med fremover. Flere har visst blitt kontaktet av andre selskaper allerede, skriver Bjåstad til TV 2.



Sivert Mannsverk er en av spillerne som tidligere hadde Steinfeld som agent, men som nå er en del av Solbakkens portefølje.

Ifølge Steinfelds kollega i selskapet, Dan Mikal Ihlen-Hansen, er det usikkert hvordan fremtiden til selskapet blir.

– Vi har ikke fått diskutert skikkelig hvordan vi skal gjøre det videre, sier han til TV 2.



Ihlen-Hansen har ikke Fifa-lisens og kan dermed ikke inngå representasjonskontrakter med spillere.

– Det er litt uklart hvilket selskap jeg skal speide for, jeg har fått flere tilbud, men har ikke bestemt meg, sier han.