Formtrøbbel for Magnus Carlsen

Du kan se neste runde av Norway Chess onsdag fra kl. 16:30 på TV 2 Sport 2 og TV 2 Play.

Den tidligere verdensmesteren i sjakk virker ikke å ha funnet rytmen i Norway Chess. Etter en skuffende start i de innledende rundene, endte det til slutt også med tap mot amerikanske Fabiano Caruana i første parti av hovedturneringen.

To store tabber skulle til slutt bli avgjørende for det som lenge var en uoversiktlig stilling.

Sjakkekspert Jon Ludivg Hammer slakter Carlsens spill i avslutningen.

– Jeg er rett og slett litt skuffet over Magnus sitt spill i den fasen. Tabber skjer med alle, men at han gjør tabber ved å spille så hurtig som han gjorde. Da har du ikke forstått alvoret i situasjonen, kommenterte stormesteren i TV 2s sjakkstudio.

Gikk for seier

Sjakkstjernen var åpenbart klar for kamp i hovedturneringens første parti. Carlsen overrasket i åpningen og med angrepsintensjoner.

– Jeg skal prøve å bryte opp sentrumet hans og angripe kongen. Hvis det ikke går, så taper jeg, kommenterte Carlsen om åpningsvalget i skrifteboksen.



Caruana holdt imidlertid hodet kaldt, og kom best ut av åpningsspillet. Han måtte deretter kjempe for å holde stillingen under kontroll. Med dårlig tid på klokken for begge spillere, endte Carlsens tabbetrekk å avgjøre partiet.

Tari kjempet for seier

Den andre nordmannen i feltet, Aryan Tari, gjorde en god prestasjon i turneringens første runde.

Etter å ha kommet godt ut av åpningen med de sorte brikkene, endte 24-åringen med å spille remis mot høyere rangerte Sjakrijar Mamedjarov.

Selv om Mamedjarov var klar forhåndsfavoritt, var ikke Tari helt fornøyd med eget spill.

– Jeg burde klart å sette mer press. Jeg fikk alt jeg kunne drømme om ut av åpningen. Jeg vet ikke hvor mye fordel jeg hadde, men jeg føler jeg kunne satt mer press på ham. Slik som partiet gikk er det en god start, kommenterte norgestoeren etter partiet.



I Norway Chess avgjøres alle matcher som ender uavgjort med armageddon. Tari endte til slutt med å tape et jevnt parti, og ender derfor med ett poeng av tre mulige etter første runde.

Magnus Carlsen har fortsatt mange muligheter til å slå tilbake. Onsdag vil han møte en annen amerikansk sjakkstjerne.

Wesley So, som endte med å slå Hikaru Nakamura i armageddonoppgjør, spiller mot verdenseneren med sorte brikker.