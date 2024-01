Formet av oppveksten: – Åtte kilometer rett ut i skogen

Detaljer, detaljer, detaljer. Det er ordet som går igjen når folk i og rundt RBK skal beskrive klubbens nye hovedtrener.

Kanskje er beskjeden Alfred Johansson hadde til sine spillere på sin andre trening som RBK-sjef det som beskriver 33-åringen best:

«You need to understand the crazy fucking thoughts we have in our minds!»



– Vi har et tydelig bilde på hvordan vi vil spille og det oppleves av mange, har jeg fått hørt i løpet av disse tre dagene, som detaljorientert. Det var vel kanskje en måte å prøve å poengtere det på, smiler Alfred Johansson til TV 2.



– Er du en detalj-frik?

– Åpenbart, ut ifra hva alle sier. Jeg er opphengt i detaljene, men jeg synes det er vanskelig å sammenligne med andre. Jeg er ganske nerdete.

Etter sin første uke som RBK-sjef setter svensken av en liten halvtime til TV 2 på solfylte Gran Canaria. Der forsøker vi å grave mer i hvor detalj-friken Alfred Johansson kommer fra.

Johanssons krav

Enn så lenge er det bare sol, fryd og gammen i RBK-leiren. Klubbens nye trener. Treningsleiren på Gran Canaria er kanskje ingen bryllupsreise, men stemningen minner i alle fall om hvetebrødsdager.

GLADE DAGER: Den ferske RBK-treneren tar seg tid til et bilde med en RBK-supporter som har tatt turen til den spanske solkysten, Foto: Per-Atle Karlsen

Optimismen råder.

Underveis i treningene kan man fra sidelinjen høre den ferske RBK-sjefen snakke om at han vil ha mentaliteten til det han kaller «a championship winning team», eller på godt norsk: et mesterlag.

– Det er klart at vi kommer til å spille alle kamper for å vinne dem. Det er det vi streber etter og da må vi oppføre oss deretter, sier Johansson bestemt.

Det er tydelig at trønderens nye trener har kommet inn og stilt krav. Når Johansson snakker er det dønn stille på det strøkne gressteppet på den spanske solkysten.

– Vi har snakket om at vi skal være profesjonelle døgnet rundt og forsøke å ta rett valg for å kunne prestere så bra som mulig. Vi har snakket om at vi skal ha en god lagånd, der vi gjør saker og ting sammen og der vi signaliserer til hverandre at vi alle er her for samme sak og vi er det sammen, sier Johansson og fortsetter:

– Vi skal tro veldig mye på det vi gjør, på hverandre og på våre egne evner. Det er vel noen av de delene vi har snakket om.

FØLGER MED: Det er kun gravemaskinene rundt RBKs treningsanlegg på Gran Canaria som tar sjansen på å gi lyd fra seg når Alfred Johansson begynner å prate. Foto: Per-Atle Karlsen

At den unge svensken allerede har fått spillernes respekt er det liten tvil om. Spiss-profil Ole Sæter sa blant annet følgende til TV 2 etter én dag med Johansson på Gran Canaria:

– Jeg oppfattet han som en veldig åpen, hyggelig og jordnær mann, men han kan bli fly forbannet. Uten at jeg har sett det, så er det inntrykket mitt. Gjør du noe galt, så får spanskrør, for å si det sånn.



Sjefen selv må le av «løvens» uttalelser, før han svarer opp noe mer seriøst.

– Jeg kan bli irritert om jeg føler at vi åpenbart ikke forsøker å gjøre riktig ting over tid. Men det høres alltid så svart-hvitt ut når man sier det sånn. Akkurat nå er vi i en prosess der vi introduserer våre tanker. Akkurat nå finnes det ingen grunn til å bli irritert, for det tar en liten stund å skape vaner. Men over tid, absolutt. Så klart kan man bli irritert.

Ved, venn, verdier

Der Johansson har kommet inn som sjef med stor s blant Trøndelags beste fotballspillere, er det samboeren Amanda som er sjefen på hjemmebane.

– Når jeg går på jobb, så er det et veldig tydelig fokus og skifte. Der er jeg som person veldig oppgaveorientert. Det er hele tiden neste oppgave og neste oppgave, og det å få levert det alle forventer at jeg skal levere. Der kan jeg være ganske intens for å sørge for at vi får gjort det vi skal gjøre. Når jeg kommer hjem er jeg mer avslappet, tror jeg, smiler Johansson.

Den 33 år gamle svensken har aldri vært redd for å ta i et tak. Sammen med sin lillesøster og sine to foreldre vokste han opp i Enköping, en liten time utenfor hovedstaden Stockholm.

Der måtte alle bidra.

MÅTTE BIDRA: Allerede fra barndommen av har Alfred Johansson vært vant til å bli satt krav til. Det er verdier han også tar med seg inn i jobben som RBK-sjef. Foto: Per-Atle Karlsen

– Mine foreldre bor fortsatt i det huset der jeg vokste opp. Det ligger åtte kilometer rett ut i skogen fra Enköping, så jeg har vokst opp ute på landet. Det er der jeg kommer fra, sier Johansson og fortsetter:

– Da jeg var liten brukte vi ild til å varme opp huset. Da måtte alle bidra med å skaffe ved, både fra skog til hjem, men også fra vedboden og inn til peisen. Det er klart at man har fått lært seg og hjelpe til, i alle fall der jeg vokste opp. Jeg tror som sagt ikke det handler om storby eller landet, men det finnes noe der.



Fotballinteressen var det imidlertid ikke foreldrene som først og fremst overførte til Alfred. Det var det familievennen «Sigge» som sørget for.

– Vi har en god venn av familien, som jeg bruker å kalle min uoffisielle gudfar, Sigge. Da jeg var liten tok han med meg på fotballreiser sammen med min farfar, som dessverre ikke finnes lengre, og min pappa. Vi var Milano og så fotball, vi var i Barcelona og så fotball, i Porto og London. Det er klart at det var nok med å forme lidenskapen min for fotball i ganske høy grad.



«Gull-fred»

Den lidenskapen har altså tatt han til Rosenborg som 33-åring.

Etter en uke med laget som ble nummer ni i Eliteserien i fjor, ser Johansson lyst på det som venter.

– Det er en spillergruppe som vi definitivt tror kan gjøre det bedre enn forrige sesong. Men så har vi sagt det mange ganger, hvilken sluttplassering vi får det får vi se. Det er ikke det som er hovedfokus for oss akkurat nå. Det er å bygge vår identitet, vår måte å spille på og vår måte å trene på, sier han og fortsetter:

MANER ALLE TIL Å BIDRA: Alfred Johansson ønsker at hele RBK-organisasjonen skal ha en mesterlag-mentalitet. Foto: Terje Pedersen

– Så er tanken at vi gjennom det skal få en økende prestasjon og at vi skal utvikle oss som gruppe.

Den svenske treneren har nå, kombinert med de verdiene han fikk inn med morsmelken, planer om å videreføre tankesettet han med suksess innførte på ungdomsnivå i København – et tankesett han selv har hentet fra Manchester Citys Pep Guardiola.

– Har du et miljø i en klubb der alle, fra toppen til bunnen, gjør alt det de kan hver eneste dag for at deres område skal være så bra som mulig og om vi tar steg utviklingsmessig og presterer, slik at vi kontinuerlig klarer å være i toppen så er det det absolutt vanskeligste, sier han og presiserer:

– Det absolutt vanskeligste er ikke å vinne én gang. Det absolutt vanskeligste er å være i toppen kontinuerlig, år etter år, og konkurrere om å vinne. For da kommer du til å vinne oftere.

GULL-FRED? Det var tilnavnet han fikk etter suksessen i FCK. Johansson innrømmer at han gjerne tar det navnet i RBK også. Foto: Per-Atle Karlsen

Klarer han å gjøre topplag av trønderne igjen tar han gjerne tilbake kallenavnet han fikk da han ledet FCKs U17-lag til topps i Danmarksmesterskapet i 2021: Gull-fred.

– Om det er basert på at vi har vunnet masse titler den dagen jeg drar, så tar jeg gjerne den, avslutter Johansson med et smil.