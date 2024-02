Formel 1-sjokket: – Urettferdig å dra Dennis inn

Red Bull-sjef Christian Horner har blitt anklaget for «upassende oppførsel».

50-åringen ble etterforsket av sin arbeidsgiver etter at han skal ha opptrådt upassende mot en kvinnelig ansatt i selskapet.

Onsdag bekrefter Red Bull at Horner får fortsette.

Selv har Horner avvist anklagene på det sterkeste.

BOMBE: Det stormer rundt Red Bull-sjef Christian Horner. Foto: XPB

– Overhodet ikke bra

– Dette ryster sirkuset. Det er overhodet ikke bra, og jeg tror alle er tjent med at det tas affære raskt og kontant; at Red Bull tar en avgjørelse. Med den nye ledelsen i Østerrike, tror jeg ikke det er rom for mange feilskjær, sa Harald Huysman til TV 2 tidligere onsdag.

– Men jeg vil understreke at ingen foreløpig har fått vite noe som helst. Det er farlig å uttale seg før man har fasiten, fortsetter Dennis Haugers manager.

Onsdag brøt han inn da Dagbladet spurte den norske racerføreren om anklagene.

– Det er veldig vanskelig for Dennis å kommentere en slik sak. Det er ingenting som er offentliggjort ennå, og mye spekulasjoner og usikkerhet. Så jeg synes det er urettferdig å dra Dennis inn i den debatten, sa 65-åringen foran den norske pressen.

GREP INN: Harald Huysman. Foto: Fredrik Fjellvang / TV 2

– Det var det jeg skulle si. Det er ikke noe som er offentliggjort, og jeg vil ikke kommentere noe før det er kommet noe svar, fulgte Hauger opp.

– Ikke vits

På oppfølgningspørsmål fra TV 2 om hvorfor Huysman grep inn, svarer han følgende:

– Han er 20 år gammel, og skal inn i sesongens første løpshelg. Det å skulle kommentere anklager mot hans tidligere sjef ingen vet noe om, og hvor det ikke er kommet noe offisiell informasjon, er det ikke noe vits i.

Dennis Hauger, som var i Red Bull-systemet fram til og med i fjor, sesongdebuterer i Formel 2 fredag.

Han er klar på at han må vinne årets sesong for å holde liv i drømmen om Formel 1.

– Jeg føler man blir sterkere som fører og person for hvert år man får. Man tar med seg erfaringene fra tidligere. Jeg føler jeg har bygget meg opp god kunnskap om hva jeg ønsker fra teamet, meg selv og bilen. Så handler det om å få det ut, sier Hauger til TV 2.