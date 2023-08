Forlot sykehuset: – Dagens bilde

PSG- keeper Sergio Rico er skrevet ut av sykehuset i Sevilla – ti uker etter den alvorlige rideulykken.

– Jeg trenger fortsatt noen måneder med fred og ro hjemme for å fortsette å komme meg, sier han i en video delt av spanske Relevo på X/Twitter.

Spanjolen falt av en hest, og ble sparket mens han lå på bakken. På sykehuset ble han lagt i kunstig koma. 29-åringen setter ord på marerittukene.

– Det blir sagt at hjernen er intelligent, og at den sletter slike hendelser. Det var en drøm. Jeg våknet opp på sykehuset, og takk Gud for at jeg kom meg ut i dag, sier Rico til pressen.



BLE MØTT AV PRESSEN: PSG-keeper Sergio Rico åpner opp om hesteulykken, etter at han forlot sykehuset. Foto: Marcelo Del Pozo/Reuters.

Hånd i hånd med konen

Søndag 28. mai ble Sergio Rico fløyet til sykehus etter å ha falt av en hest og skadet hodet. 19. juni opplyste konen om at han var tatt ut av kunstig koma.

– Ikke la meg være alene, kjære, for jeg sverger at jeg ikke kan, og jeg vet heller ikke hvordan, jeg skal leve uten deg, skrev konen på Instagram etter ulykken.



Men i dag gikk de sammen ut av sykehuset, og Rico forteller at han håper å kunne returnere til fotballen.

– Jeg håper jeg kan være tilgjengelig snart, og kan bli bedre dag for dag, slik at jeg kan returnere til fotballen, forteller han.

KAN SMILE IGJEN: Ekteparet har hatt noen svært tøffe uker, men nå kan de se fremover. Foto: Cristina Quicler / AFP Foto: CRISTINA QUICLER



– Dagens bilde

Bildene får også lagkamerat Kylian Mbappé til å smile.

– Dagens bilde. Du kommer ikke til å se noe bedre enn dette. Så glad for å se deg slik min bror, skriver Kylian Mbappé på Instagram.

29-åringen står med en landskamp for Spania, og i PSG har han primært hatt rollen som reservekeeper,