Forklarer de absurde bildene

Emil Breivik beskriver det siste døgnet som surrealistisk. Et døgn som inneholdt uttak på landslaget og Champions League-playoff med Molde.

>

Se Emil Breivik kaste opp i videovinduet øverst!

Like før pause tok Emil Breivik seg til knærne å bøyde seg frem.

Kort tid senere fosset oppkast ut av munnen hans.

Etter kampen avslørte han overfor TV 2 at det hele trolig skyltes en feilberegning fra egen side.

– Det har vært en lang dag. Jeg har fylt på med mye vann og mat, det var nok litt for mye. Jeg tar med meg erfaringen videre, sier Breivik til TV 2 etter kampen mot Galatasaray.

Det var etter en duell hvor han fikk seg en smell i magen det skjedde. For Breivik sier til TV 2 at han følte seg helt fin før hendelsen.

– Kanskje det var litt på grunn av varmen også, men jeg følte meg egentlig ganske fin. Etter duellen kom det bare ut, sier Molde-stjernen.

KASTET OPP: Emil Breivik klarte ikke å holde igjen etter en duell. Foto: Grab fra TV 2 Play.

Fikk landslagsbeskjed før de andre spillerne

Det har vært et emosjonelt døgn for stortalentet. Tirsdag var han blant debutantene i Ståle Solbakkens landslagstropp, noe han avslører at han fikk vite allerede mandag kveld.

Et valg Solbakken trolig tok for å ikke påvirke ham på kampdagen.

– Jeg fikk vite det i går, så jeg var litt forberedt. Men det har vært surrealistisk, sier Breivik om det siste døgnet.

Solbakken er kjent for å ikke røpe uttaket sitt til spillere før han offentliggjør landslagstroppen på pressekonferanser. Noe hans egen sønn, Markus Solbakken, fikk erfare tirsdag.

For knapt 24 timer etter at han fikk nyheten av Solbakken stod han oppstilt da Champions League-hymnen ble spilt av på mektige Ali Sami Yen Stadium foran 50.000 tilskuere.

– Han spiller litt på samme måte, enten det er mot Galatasaray eller om det er i en vanlig eliteseriekamp. Han kommer i de samme situasjonene, sa Solbakken under landslagsuttaket.

Det endte med exit i siste hinder for Molde. Dermed blir det Europa League på blåtrøyene til høsten, noe som sørger for over hundre millioner i klubbkassen.

Det var ikke bare oppkast Emil Breivik bidro med i Istanbul tirsdag. Se det vakre forarbeidet hans før Moldes mål i videoen under: