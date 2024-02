De norske kvinnene havnet langt bak de beste i lørdagens stafett i VM.

Norge kjempet lenge om gull, men på stående skyting på 3. etappe gikk det galt for Ida Lien. Hun måtte ut i to strafferunder og Norge mistet kontakten med medaljelagene.

– Nå må noen ta vare på Ida Lien, utbrøt kommentator Ole Kristian Stoltenberg.

– Det var forferdelig vondt å se på, la makker Marius Skjelbæk til.



Lien fikk trøst av lagvenninnene i målområdet.

– Det gjør vondt i kropp og sjel når det der skjer, ekstra vondt på en stafett når vi går for et lag. Nå må vi bare ta vare på Ida så godt vi kan, sier Juni Arnekleiv.



– Jeg føler at jeg kjører oss på hue og ræva ut av stafetten. Det er ikke gøy å ødelegge for et lag. Ikke veldig fornøyd i dag, sier Ida Lien.

Skrekk-serie av Tandrevold

Vondt ble til verre for Ingrid Landmark Tandrevold på siste skyting. 27-åringen bommet på fem av fem mulige skudd.

– Det er noe av det vondere jeg har sett, konstaterte Stoltenberg.

– Ingrid er en sterk jente, men det er måte på hvor mye en person skal tåle. Det er en stor belastning, det er VM, det er viktige løp hun har sett frem til. Nå er det viktig at hun får fred, sier Ole Einar Bjørndalen.

Tandrevold roser skiene og forteller at hun gamblet på siste skyting. Likevel graver hun seg ikke ned etter den skuffende etappen.

– Jeg har det helt ok, sier Tandrevold.

– I et VM er det medaljer som er muligheten. Jeg så at Tyskland fikk ned det siste ekstraskuddet. Jeg visste at jeg kunne ha en god sisterunde inne, fortsetter hun.

Tandrevold takker for støtten hun har fått de siste dagene.

– Vi har hatt et skikkelig drittmesterskap, men vi har aldri fått så mye kjærlighet og støtte hjemmefra. Det betyr veldig mye, fortsetter hun.

Etter TV 2-intervjuet og medaljeseremonien forlot Tandrevold stadion-området.

Frankrike stakk av med gullmedaljene. Sverige tok sølvet, mens Tyskland fikk bronse. Norge ble nummer ti, nesten fire minutter bak de franske gullvinnerne.

Trener Patrick Oberegger sier det er tøft for jentene nå.

– De er ikke fornøyde med resultatet, sier han.

– Vi har kommet veldig godt forberedt inn i mesterskapet. Vi har gjort vanlige ting - vi skulle ikke finne på noe nytt. Vi kom litt skeivt inn med de to jentene som måtte isoleres. Vi åpner ganske bra med mixed-stafetten, og så har vi stang-ut på sprinten. Etter det klarer vi ikke å snu situasjonen, sier Oberegger.

– Praktfull etappe

Karoline Knotten brukte to ekstraskudd på 1. etappe og vekslet drøyt 16 sekunder bak storfavoritt Frankrike.

– En praktfull etappe av Karoline Knotten. Denne hadde vi tatt alle dager i uken om vi kunne bestilt den, sa kommentator Marius Skjelbæk.

Frankrike rotet seg bort på 2. etappe, noe som gjorde at stafetten åpnet seg opp. Juni Arnekleiv måtte bruke fire ekstraskudd, men unngikk strafferunde.

– Stafetten er snudd på hodet! Frankrike er nummer fem, bak løpere de normalt går i ring rundt til vanlig, sa TV 2-kommentator Ole Kristian Stoltenberg etter liggende skyting.

– At Estland skulle lede, det hadde jeg ikke helt sett for meg.



Arnekleiv vekslet på 2. plass, 19 sekunder bak sensasjonen Estland.



– En fenomenal etappe av Tuuli Tomingas, sa Skjelbæk.

Helsprekk

På 3. etappe ble det helsprekk for Ida Lien på stående skyting. Etter to strafferunder på stående skyting vekslet hun på 8. plass, hele ett minutt og 40 sekunder bak Frankrike.

Dermed fikk Ingrid Landmark Tandrevold et håpløst utgangspunkt før ankeretappen. Med fem av fem bom på siste skyting forsvant alle håp om en god norsk plassering.