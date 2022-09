Foreslår å øke strømstøtten til idretten: – Godt fornøyd

Regjeringen foreslår å øke strømstøtten til idrett og frivillighet til 90 prosent over 70 øre per kWt i perioden september 2022-mars 2023.

Strømstøtten fortsetter da å være på samme nivå som for husholdninger, skriver regjeringen i en pressemelding.

– Denne økningen er særlig etterspurt av Norges idrettsforbund, men den kommer hele frivilligheten til gode. Vinteren kommer til å bli tøff for alle, men med dette får idretten og frivilligheten en ekstra drahjelp, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap).

Forslaget blir godt mottatt av Norges idrettsforbund.

– På vegne av alle berørte idrettslag er jeg godt fornøyd med at regjeringen lytter til våre behov og møter oss med 90 prosent kompensasjon over 70 øre kWt, sier idrettspresident Berit Kjøll til TV 2.

– Samtidig må vi fortsatt jobbe for å få gass inkludert i ordningen. Vi vet at dette omhandler cirka 130 anlegg. Videre håper jeg selvsagt at ordningen er tilstrekkelig over tid, sier Kjøll.

Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (t.v.) og idrettspresident Berit Kjøll. Foto: Erik Monrad-Hansen / TV 2

– Det hjelper kraftig

Sotra SK hadde et strømbudsjett for 2022 på 1,1 millioner kroner. Det budsjettet er sprengt. I lang tid har Sotra SK blødd penger. Etter at utregninger viste at de lå an til å måtte bruke 3,5 millioner kroner på strøm, så klubben seg nødt til å ta opp et banklån på 2,5 millioner kroner.

Nå ser det lysere ut for Sotra SK og daglig leder Dan Christensen.

– Det betyr faktisk mye mer enn det de kom med før i dag. Da er det absolutt på vei til håndterbart. Får vi det samme som husstandene, hjelper det kraftig. Vi håper definitivt at det skulle komme ned på 50 øre, som idrettspresidenten ba om, for vi har et høyt strømforbruk, spesielt i en overgangsfase der vi ser på hvordan vi får redusert eget strømforbruk, sier Christensen til TV 2 etter fredagens nyhet.

– Det hjelper kraftig. Nå kan vi begynne å regne på om vi klarer det uten nedstengning. Det blir tøft likevel, så jeg skulle gjerne sett en løsning med 50 øre i stedet for 70 øre, sier klubblederen på Sotra.

Dan Christensen, daglig leder i Sotra SK. Foto: Erik Teige / TV 2

Christensen håper idrettsforbundet fortsetter å jobbe for enda bedre ordninger.

– Jeg håper absolutt på den løsningen idrettspresidenten har foreslått, for idretten er tross alt drevet av frivillighet. Det kan ikke sammenlignes med husholdninger og bedrifter, sier han.

Da TV 2 snakker med Christensen fredag, har han nettopp fått med seg forslaget fra regjeringen. Derfor kan han ikke slå fast nøyaktig hvordan det vil slå ut for hans klubb.

– Regnestykket som idretten har bedt om, 50 øre og 90 prosent, vet vi slår såpass godt ut av vi klarer oss gjennom vinteren. 70 øre og 90 prosent må vi regne litt på, sier han.

– Ikke et sekund for tidlig

Økningen er anslått å koste 170 millioner kroner.

– Idrettsbevegelsen er nå mange steder helt på bristepunktet. Heldigvis tar regjeringen endelig til fornuft og øker strømstøtten til idretten. Det er tvingende nødvendig for at idrettslagene skal klare seg gjennom denne krisa. Man burde ha fått på plass en bedre løsning for lengst, så dette kommer ikke et sekund for tidlig, sier Mina Finstad Berg, TV 2s sportskommentator.

– Vi har de siste dagene sett historier fra hele Sør-Norge om fortvilte idrettslag som må stenge haller, øke prisen for medlemmene og redusere tilbudet til barn og unge. Verken idretten eller vi som samfunn tåler en ny høst og vinter med en idrettsbevegelse på sparebluss, sier Finstad Berg.

TV 2s sportskommentator Mina Finstad Berg. Foto: Erik Edland / TV 2

Nedstengte idrettsanlegg

TV 2 har den siste tiden gjennomført en stor undersøkelse om strømkrisen i idretten blant over 160 idrettslag og klubber i Norge.

Kartleggingen viser at strømkrisen allerede har fått dramatiske konsekvenser for barn og unge:

13 idrettsanlegg i Norge, mange av dem store, har allerede stengt ned

Treninger og fritidsaktiviteter for store grupper er allerede avlyst på ubestemt tid

48 idrettslag har allerede har skrudd opp medlemsavgiften, forteller de til TV 2

Kontingenter for barn er tredoblet - med prisøkning på mange tusen kroner per familie

Ni klubber har tatt opp lån for å betale regningene.

Ministeren ble mandag denne uken presentert disse funnene. Der ble hun også presentert hva de samme klubbene sa ville skje dersom det ikke kom en bedre løsning. Svarene klubbene ga da til TV 2 var blant annet:

6 av 10 sa de ville måtte redusere aktiviteter

11 prosent sa de ville trenge banklån

25 prosent sa de måtte vurdere å avvikle driften og stenge anlegg

Fem dager etter at ministeren fikk disse tallene presentert kom fredagens forslag.