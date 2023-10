– Fører med seg press

Fjoråret ble en enorm suksess for langrennsløper Anne Kjersti Kalvå. Plutselig, etter mange års satsing, var 31-åringen en av verdens beste skiløpere.

Gjennom sommeren og høsten har hun forsøkt å legge grunnlaget for det hun håper skal bli en ny sesong i verdenstoppen.

– Jeg synes det har vært mye bra, men så har jeg slitt litt med skader som har gjort at jeg har vært nødt til å trene alternativt. Det begynner heldigvis å ordne seg nå, og jeg tror jeg har fått noe ut av den treningen jeg har gjort, sier Anne Kjersti Kalvå til TV 2.



BÅDE OG: Anne Kjersti Kalvå har hatt en sommer som har vært litt «både og». Foto: Frank Lervik / TV 2

Trønderen, som har tanker om hvorfor det har blitt noen småskader akkurat nå, måtte stå over landslagets samling på Lillehammer forrige uke.

– Jeg har slitt litt med en legg, så jeg måtte ta et par uker hvor jeg ikke gikk løp eller gikk på rulleski. Det var mest for å være på den sikre siden, for jeg skal til høyden nå, og det er viktigere å få med seg et nytt godt høydeopphold, forklarer langrennsyndlingen.



– Presset gnager

I løpet av fjorårssesongen kom både den første pallplassen og den første seieren i verdenscupen. I tillegg ble det ett gull og to sølv under VM i Planica.



– Det er klart at det fører med seg litt press når man har gått gode skirenn, men det er jo egentlig bare positivt. Det er først og fremst presset jeg legger på meg selv som gnager, og det er nok det samme som før. Jeg synes egentlig det er litt artig og tror ikke at det skal påvirke meg negativt.

At langrennsløperen ønsker å bli enda bedre gjelder stadig, og hun har ingen problemer med å se at listen ligger høyere nå enn den har gjort tidligere, takket være de gode resultatene.

GODE VENNER: Tiril Udnes Weng og Anne Kjersti Kalvå tok både gull og sølv sammen under VM i Planica. Denne sesongen håper Kalvå å kunne utfordre venninna og de andre konkurrentene om den gule trøya. Foto: Terje Pedersen

I en sesong uten mesterskap drømmer hun om å vinne verdenscupen sammenlagt.

– Jeg ble veldig inspirert av Tiril (Udnes Weng) da hun vant den gule trøya i fjor, så jeg har lyst til å være med å kjempe om den. Da må jeg holde meg frisk, og det har jo vist seg å være en utfordring, og så er jeg avhengig av å gå mer sprint og hevde meg mer der, sier Kalvå.

– En tøff tid

Denne sommeren har hun også gått gjennom et samlivsbrudd.

EX: Didrik Tønseth og Anne Kjersti Kalvå gikk hver til sitt etter tolv år. Foto: Fredrik Varfjell

Etter å ha vært kjæreste med langrennsløper Didrik Tønseth i tolv år, bekreftet paret at de hadde gått hvert til sist i slutten av juli.



– Det er klart at det har vært en tøff tid, og det er ikke noe man ønsker. Jeg prøver å gjøre det beste ut av det og har gode folk rundt meg, så jeg tror at det skal gå bra, sier Kalvå.

Hun innrømmer samtidig at den store omveltningen i livet kan ha påvirket treningen.

– Jeg har nok brukt treningen som terapi, og det er kanskje derfor jeg sitter her med litt småskader nå, men jeg tror jeg skal lande på beina til slutt. Jeg liker veldig godt det jeg driver med nå og er fornøyd med treningshverdagen og livet ellers, så jeg tror det skal gå bra.

PROFILERT PAR: Anne Kjersti Kalvå og Didrik Tønseth har vært et profilert par de siste årene. Denne sommeren fortalte de at de var gått hver til sitt. Foto: Jon Olav Nesvold / BILDBYRÅN

Har du trent litt for hardt, rett og slett?

– Når man kommer ut av en sesong som jeg hadde i fjor så vil man alltid mer og det er nok en knivsegg som bare blir tynnere og tynnere. Noen ganger bikker man over og må hente seg inn igjen, men det tror jeg alle idrettsutøvere kjenner seg igjen i. Det gjelder bare å finne balansen.