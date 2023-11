– Forelskelsen ville kostet mye mindre

MØTE: Artisten Shakira vant prisen for årets låt under «Latin Grammy Awards» med sangen «Bzrp Music Session, Vol 53» Prisen ble delt ut av Sergio Ramos.. Foto: Jose Breton

Artisten Shakira Isabel Mebarak Ripoll (46) er nødt til å betale over 85 millioner kroner etter å ha blitt enig med påtalemyndigheten i Spania.

I juli la de ned påstand om åtte års fengsel for 46-åringen, samt en bot på over 280 millioner kroner for seks brudd på skatteloven, etter at hun avslo en tilståelsesavtale.

Shakiras advokat mener summen på bøter og skatter ville vært mye lavere hvis hun forelsket seg i en annen mann.

– Hvis hun hadde forelsket seg i Sergio Ramos og ikke Piqué, hadde det kostet henne mye mindre penger, sier Pau Molins til radiokanalen Rac1.

– Av de seks bruddene, kunne tre av dem ikke blitt tilskrevet ham (Piqué), sier Shakiras advokat videre.



Den colombianske sangeren og Piqué gjorde det slutt i fjor sommer etter elleve år sammen.

PROFIL: Sergio Ramos har vunnet Champions League fire ganger med Real Madrid. Nå spiller 37-åringen for Sevilla. Foto: Isabel Infantes

Ramos og Piqué har tidligere spilt sammen på det spanske landslaget. De blir sett på som en stopperlegender i storklubbene Real Madrid og Barcelona.

BRUDD: Den tidligere Barcelona-spilleren Gerard Piqué og Shakira var sammen i elleve år. Foto: © Chase Rollins / AFF-USA.COM

– Hvis du er bosatt i Catalonia, kan du havne i fengsel for en forbrytelse som er umulig å begå i Madrid for eksempel. Der er det ingen formuesskatt, sier advokat Molins.

Saken handler i bunn og grunn om hvor Shakira har bodd.

Ifølge tiltalen har sangeren ført opp Bahamas som sitt faste bosted overfor skattemyndighetene i perioden fra 2012 til 2014, mens hun i realiteten bodde i Spania med sin daværende partner Piqué.

Colombianeren ble enig om et forlik etter ønske fra barna, og slapp fengselsstraff.

– Jeg har kommet frem til at å vinne (saken) ikke er en seier hvis prisen er at de tar fra deg så mange år fra livet, sa Shakira i en uttalelse ifølge Reuters.