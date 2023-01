En forelsket Birk Ruud er klar for årets store utfordringer, og bruker nyvunnet kjærlighet som motivasjon mot VM- og X Games-gull.

RAILS: Birk Ruud koste seg i Oslo vinterpark på Tryvann, og er klar for både VM og X Games. Foto: Yngve Bugge Drangsholt / TV 2

– Jeg får mye boost av det.

GLIS: Det er ikke vanskelig å se at Ruud har mye motivasjon foran de store konkurransene.. Foto: Yngve Bugge Drangsholt / TV 2

Birk Ruud er full av energi, og møter pressen i bakken på Tryvann i Oslo med et smil fra øre til øre før sesongens store konkurranser går i gang.

– Formen er på topp, den altså. Jeg gleder meg bare til å sette i gang.

Kjærligheten = motivasjon

Det alltid smilende freestyle-esset smiler enda bredere enn før når han bekrefter at han og TV-personligheten Tonje Frigstad nå er kjærester.

– Jeg koser meg veldig. Livet er veldig bra, både i og utenfor bakken. Jeg er en lykkelig mann.

Og Ruud frykter ikke at det utenomsportslige skal få for mye fokus, og påvirke forberedelsene.

– Forelskelse er masse energi. Det gjør at jeg klarer å trene enda hardere, jeg trener litt med dama og det gir masse boost.

– Kjærlighet er bra energi. Jeg har kjærlighet for ski, for familien og dama, det er nice, humrer Ruud.

FORELSKA: Birk Ruud innrømmer at han og Tonje Frigstad nå er kjærester. Her fra den røde løperen under Idrettsgallaen 2023 på Hamar. Foto: Christoffer Andersen / NTB

Går for gull

Selv om 22-åringen allerede har utmerket seg på den aller største scenen med et suverent OL-gull, så er det noe som mangler.

– Jeg har ikke VM-gull, og det er jeg veldig «keen» på. Og X Games-gull i slopestyle.

For det har blitt to år uten X Games, på grunn av både koronasykdom og smittefrykt. Nå vil han ha revansj.

– Jeg gleder meg helt sjukt, og er absolutt gira på å gjøre det bra. Det skal bli godt å få konkurrere der igjen.

MÅLRETTA: Ruud legger ikke skjul på at lista er lagt høyt foran årets høydepunkter. Foto: Yngve Bugge Drangsholt / TV 2

– Målet er å kjøre mitt aller beste i alle konkurranser jeg deltar i, men jeg er sulten på min første slopestyle-medalje i X Games, sier Ruud.

Og det blir med kjæresten som støttespiller på sidelinja.

– Jeg skal introdusere henne for sporten gjennom X Games. For det er «the real deal» og et skikkelig show.

18. til 22. januar starter Ruud med verdenscupen i slopestyle i Laax i Sveits.

Så går turen til Aspen og USA for X Games fra 27. til 29. Januar. Deretter er det ny runde med verdenscup i slopestyle fra 2. til 5. februar i Mammoth Mountain, USA. Deretter står VM i slopestyle og big air for tur fra 25. februar til 5. mars i Bakuriani, Georgia.