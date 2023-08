Johannes Thingnes Bø var helt suveren forrige sesong, med 16 enkeltseirer i verdenscupen og fem VM-gull i Oberhof. I tillegg vant stryningen verdenscupen sammenlagt, sprintcupen og jaktstartcupen.

Men siden har knapt noen i skiskyttermiljøet sett han.

I sommer ble 30-åringen tobarnsfar og har derfor ikke deltatt på samlinger med resten av landslaget. Tidligere har han fortalt til TV 2 at han nok ikke blir å se på samling før i slutten av september.

– Vi savner ham jo, men vi støtter hans avgjørelse og har full forståelse for det med familie på hjemmebane, med kone og nå to barn, sier Vetle Sjåstad Christiansen.

TILSKUER: Onsdag ble Johannes Thingnes Bø avbildet på fotballkamp i Kongsvinger, da laget fra byen der stryningen bor møtte Fredrikstad i OBOS-ligaen. Foto: Geir Olsen

– Mister verdifull renntrening

Selv om lagkameratene savner fjorårets suverene skiskytter, jobber de samtidig iherdig for å slå Thingnes Bø neste sesong.

Er det da en fordel eller ulempe at han ikke er med på samlinger?

– Jeg tenker det er fordel oss at han ikke er her, for når han er her får han hengt seg på oss og vi får dratt ham med på trening. Kanskje det er en styrke for oss at vi kan hjelpe hverandre her, så lar vi han beste holde på for seg selv, sier storebror og konkurrent Tarjei Bø.

For det er ingen hemmelighet at Thingnes Bø ofte trener mindre enn de andre på sommerstid.

– Vi har ikke så mye å lære av ham på sommeren, men alt å lære av ham på vinteren. Det er ikke så mange utøvere som er der, sier storebror Bø.

Sturla Holm Lægreid var nærmest Thingnes Bø i fjor, med en andreplass totalt i verdenscupen. Han tror stryningen ligger godt an foran kommende vinter også.

– Han legger ut bilder på Instagram av svettende pulsbelter, så jeg tror han trener bra. Men vi håper kanskje at vi kan trene litt bedre, så forskjellen ikke er så stor som den har vært.

– Han går jo glipp av litt verdifull renntrening, så vi får håper det er det siste lille som kan velte lasset og endelig sette oss forbi han, men han har et stort forsprang, sier Holm Lægreid.

Tar grep for å knekke Johannes

Så hvilke konkrete grep tar landslagsgutta for å nærme seg sin argeste konkurrent kommende sesong?

Sturla Holm Lægreid:



Bærumsgutten jobber med skiteknikk foran kommende sesong. 26-åringen prøver å koble på mer av muskulaturen i beina, særlig for å forbedre padleteknikken.

TAR GREP: Sturla Holm Lægreid jobber med skiteknikken for å slå Johannes Thingnes Bø. Foto: Fredrik Slabinski

– Jeg jobber for å få et bedre ski-skyv, for å få koblet på mer bakside lår og legg, kjenne at jeg får brukt hele beinet, hele bevegelsen og skape kraft.

– Tenk hvor fort jeg går nå når jeg bruker halvparten av beinet mitt, tenk når jeg bruker 100 prosent. Tenk hvor mye fart jeg får da, sier Holm Lægreid.

Vetle Sjåstad Christiansen:

Sjåstad Christiansen jobber med kapasiteten, for å bli bedre fysisk.

– Å klare å henge med til de siste 200-300 meterne og så klare å slå Johannes i en spurt, jeg tror det blir mitt mål. Bli litt bedre fysisk og bruke litt mindre krefter på å klare henge med ham, sier Sjåstad Christiansen.



Samtidig tester Geilo-gutten ut en ny taktikk med å veie mer på sommerstid.

– Jeg har prøvd å være litt tyngre nå om sommeren, for å ikke ta ut potensialet vektmessig i løpet av sommeren. Forhåpentligvis for å forskyve formen litt og ha enda mer å gå på når det bikker februar og mars, når det kommer viktige renn på slutten.



FYSISK TRENING: Vetle Sjåstad Christiansen jobber med kapasiteten. Foto: Fredrik Slabinski

Tarjei Bø:

Storebror Bø tror nøkkelen for å slå lillebror ligger i å knekke selvtilliten hans.

– Han er veldig god når han får sveiva til å gå, når seirene tikker inn. Selvtilliten hans blir da så høy, som gjør at det blir lettere å vinne. Jeg tror vi må ta ham tidlig på året, få han ned på jorda tidlig. Men det blir vanskelig.



MENTALT FOKUS: Tarjei Bø vil knekke selvtilliten til lillebroren tidlig i sesongen. Foto: Fredrik Slabinski

Målet til 35-åringen er VM i Nove Mesto i februar. Håpet er at de andre sliter seg ut på veien dit.



– Jeg har hatt bra suksess de siste årene med å ha fokus på mesterskap. I OL i Beijing gikk det bra, i VM i Oberhof fant jeg min beste form og tok medalje, og Nove Mesto er kanskje min favorittarena. Jeg håper de andre klarer å slite ut hverandre i kampen om den gule trøya på veien dit, gliser Bø.