Forbløffet av skrekkskaden: – Aldri sett det før

SKREKKSKADE: Cameron Munsters fingerskade var av det uvanlige slaget. For de mindre sarte, finnes det et bilde som ikke er pikselert lenger ned i artikkelen. Foto: Mike Egerton/PA Photos

Å pådra seg brudd i fingeren er smertefullt, men rugbyspilleren Cameron Munster (28) tok det til nye høyder da det skjedde med ham forrige uke.

– Jeg ble litt overrasket da jeg så det komme ut. Jeg har aldri sett beinet komme ut før, sier Munster ifølge The Guardian.

– Hylte som en tiåring

Det var etter en takling under oppgjøret mot Parramatta at Melbourne Storm-stjernen kjente at noe hadde gått galt.

– Jeg så ned og det var en bit av beinet som stakk ut. Sjokket traff og jeg hadde ikke så mange følelser, forteller 28-åringen.

Uhellet inntraff i den første omgangen, og Munster måtte sporenstreks gå i garderoben. Med beinet stikkende ut, måtte legen frem med sprøyta.

– Jeg hater nåler. Jeg hylte som et ti år gammel barn da han stakk meg med nålen, beskriver Munster ifølge news.com.

Slik så fingeren ut:

POPPET UT: Cameron Munster kunne nesten ikke tro det da han så beinet.

Spilte videre

Kanskje det aller villeste er at hardhausen faktisk spilte videre etter å ha fått bedøvelsen.

Han var på banen igjen i andre omgang, der han og hans bandasjerte finger spilte en viktig rolle da Storm faktisk snudde kampen og vant.

– Nålene hjalp, forteller Munster.

Ifølge Fox Sports må han likevel belage seg på et lite skadeopphold. I verste fall en måned, i beste fall to uker.