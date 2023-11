Forbløffet av Blummenfelts tester: – Sprenger grenser

Reaksjonene til trenerteamet er ikke til å ta feil av.

Idet Kristian Blummenfelt (29) stopper tredemøllen, etter å ha løpt så fort han kan med inhalator i munnen, bryter resten av rommet ut i latter.

– Fy faen, sier trener Olav Aleksander Bu, og gir eleven to kameratslige klapp på ryggen.

Han tror knapt det han ser. Resultatene av testen er nesten historisk gode.

– Nå er vi i ukjent territorium. Vi sprenger grenser. Vi er utenfor det som står i lærebøkene, det som er forsket på og etablert som maksimalt for et menneske, sier Bu.

– Blant verdens best trente

I løpet av ett minutt med løping, tok Blummenfelt opp syv liter oksygen. Det er nesten tre ganger mer enn et gjennomsnittsmenneske evner å gjøre.

FØLGES NØYE: Olav Aleksander Bu (til v.) samler hele tiden nye data om sin elev Kristian Blummenfelt. Her måler han laktatverdier etter en stikkprøve i øreflippen. Foto: Markus Engås / TV 2

Ifølge Bu er det også mer enn de beste langrennsløperne og syklistene i Tour de France er i stand til.

Opptaket er rett og slett blant de høyeste i idrettshistorien.

– Så vidt jeg kan huske, så er de tallene på nivå med det Olaf Tufte og Thor Hushovd hadde på sitt beste. Og de er betydelig mye større enn Kristian, sier TV 2s sykkelekspert Mads Kaggestad, og legger til:

– Det er ingen tvil om at Blummenfelt er et av de best trente menneskene i verden.

I bedre form enn i Tokyo

I treningslaboratoriet på Høgskulen på Vestlandet blir Blummenfelt - og lagkameraten Gustav Iden - testet regelmessig.

LABROTTE: I denne treningslaben på Høgskulen på Vestlandet gjennomfører Kristian Blummenfelt mye av testingen foran en ny sesong. Foto: Markus Engås / TV 2

Det ble de også kort tid etter at triatleten fra Bergen vant OL-gull i Tokyo i 2021.

Det maksimale oksygenopptaket hans er høyere nå enn det var den gang.

– Vi testet jo hvordan kroppen min så ut da jeg var i form til å vinne et OL-gull, så vi har jo et godt sammenligningsgrunnlag, sier Blummenfelt, som er noe mildere i beskrivelsen av egen form.

– Jeg har hatt ganske gode testresultater i høst, sier han.

Ifølge treneren, er resultatene blant de beste han noen gang har hatt. Det til tross for at det er november, midt mellom to sesonger.

– Han er på et høyere nivå nå enn han var før Tokyo. Vi er allerede foran rute til Paris, så nå må vi stabilisere ting. Så får vi heller løfte litt igjen når det nærmer seg, sier Bu.

Frykter smell

Det er selvsagt oppløftende, men også litt skremmende.

– Det er litt gledesfrykt ved det. På den ene siden er det kult å se at den jobben vi gjør, gir resultatene den gir. Samtidig vet vi ikke hva referansene er lenger. Hvis vi prøver å bygge videre nå, som alt tilsier at vi kan gjøre, sprekker det da? spør Bu retorisk.

Han svarer seg selv.

– Det er ikke noe som tyder på det.

NERDER: Både Kristian Blummenfelt og trener Olav Aleksander Bu liker å undersøke hvor langt det er mulig å presse menneskekroppen rent fysiologisk. Foto: Markus Engås / TV 2

Kaggestad er trygg på at Blummenfelt og teamet rundt ham har kontroll på situasjonen.

– Han lever på grensen, og nærmer seg nok en alder hvor utviklingen begynner å stoppe, men de har god kontroll på hvor mye han tåler, sier sykkeleksperten, som også har kommentert triatlon for TV 2.

– Det forundrer meg ikke at han er noen prosent bedre nå enn han var da han vant OL-gull. Og det er bra gjort, fortsetter han.

Svake resultater

Men selv om testresultatene vitner om særdeles god, fysisk form, kan ikke et nytt OL-gull tas for gitt. Medaljene deles ikke ut til dem med høyest oksygenopptak.

Det skal konkurreres også. Og i 2023 var resultatene til Blummenfelt langt svakere enn årene før.

PÅ GULLJAKT: Kristian Blummenfelt vil forsvare OL-gullet sitt i sommer. Foto: Markus Engås / TV 2

– Resultatene har vært så som så. Jeg var litt syk inn mot sesongstarten, og det har kanskje vært litt mange baller i luften, med mange reisedøgn, sier bergenseren.



Han brukte året på å konkurrere mye, prøve seg på forskjellige distanser. Året før, 2022, satset han alt på Ironman, som er betydelig mye lenger enn den olympiske distansen.

– Så når jeg får renset timeplanen min de neste åtte månedene og får spisset all treningen min til én konkurranse, skal jeg være der jeg bør være, rent formmessig, for å kjempe om et nytt OL-gull, sier Blummenfelt.

– Jeg er optimist.