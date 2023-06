Forbløffer: – Kan ikke være flau

SESONGÅPNER: Karsten Warholm, her med mamma og manager Kristine Haddal og kjæresten Oda Djupvik. Foto: Vegard Grøtt / BILDBYRÅN

Under innendørssesongen kriget hekkeløperen seg inn til EM-gull på 400 meter flatt. Warholm stupte over mållinjen idet han var i ferd med å bli tatt igjen av konkurrentene.

Løpet er tema i magasinet Athletics Weekly i forkant av Bislett Games.

I kjent stil åpnet Warholm knallhardt. Den første runden på 20,84 beskrives som «nær suicidal» i magasinet.

– Den andre runden klokket han inn på en betydelig mer smertefull 24.51 mens melkesyren strømmet gjennom kroppen, skildrer Athletics Weekly.

De har også hentet frem denne beskrivelsen fra friidrettsskribenten Cathal Dennehy:

– Karsten Warholm er den mest voldelige løperen jeg noen gang har sett. Det er som om han hater banen med hvert steg.

Se løpet de snakker om her (video med tillatelse fra NRK):

Warholm: – Det funker

Sprintstjernen ler når TV 2 spør hva han synes om merkelappen.

– Det kan jeg absolutt forstå. Jeg springer som om jeg mener det, da. Det kan man ikke være flau over. Det tenker jeg egentlig er bra. For meg handler det alltid om å angripe. Jeg er alltid motivert. Det er sånn jeg springer fort, og det må jeg bare fortsette med, sier Warholm med et smil.

– Føler du deg som en voldelig løper?

– Ja, kanskje litt. Jeg bruker mye kraft når jeg springer. Men det er sånn man skaper fremdrift. Det funker veldig bra for meg. Jeg føler ikke at det er noe jeg trenger å endre på, svarer verdensrekordholderen på 400 meter hekk.

27-åringens styrke har også vakt oppsikt utenfor løpebanen:

Tror på god tid

I fjor fikk Warholm sesongen ødelagt av en skade han pådro seg i sesongåpningen.

Nå ser ulsteinvikaren frem til å åpne utendørssesongen på Bislett. Der satte han sin første verdensrekord (46,70) på 400 meter hekk for to år siden.

27-åringen håper at han kan varte opp med en god tid igjen.

– Vi er i rute. Jeg føler at vi har lagt opp til at jeg kan springe fort, men hvor fort, får vi bare se. Det er litt spenningsmomentet, poengterer han.

STJERNETREFF: Karsten Warholm var på podiet med hekkekollega Femke Bol og det amerikanske stjerneskuddet Erriyon Knighton. Foto: Beate Oma Dahle

– Hva tror du om å løpe under 47 igjen her?

– Det er ikke umulig. Jeg har gjort det før. Det er veldig bra å skulle gjøre det, men det er absolutt ikke utenkelig, svarer Warholm.

27-åringens verdensrekord lyder nå på 45,94. Den satte han på den raske banen under OL i Tokyo.

Bislett Games holdes torsdag kveld.