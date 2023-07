– Forbereder nytt bud

Europeisk storklubb forbereder bud på Kane og PSG kjemper mot PL-klubber for stortalent. Tirsdagens fotballrykter er servert!

Harry Kanes framtid har blitt en av de store overgangssagaene denne sommeren.

Bayern München planlegger å legge inn sitt andre bud på Tottenham-stjernen. Det melder Sky Sports Germany.

NYTT BUD: De tyske gigantene ligger langflate for Harry Kane. Foto: Kirsty Wigglesworth

Manchester City ønsker på sin side å hente en Bundesliga-profil til England. Pep Guardiola og co. forbereder sitt første bud for stortalentet Josko Gvardiol (21), som spiller i RB Leipzig.

Det er en dragkamp om midtbanetalentet Romeo Lavia (19). Ifølge TalkSPORT leder Liverpool foran Chelsea i kampen om belgierens signatur. Southampton ønsker 50 millioner pund for 19-åringen.

Celta Vigos Gabri Veiga (21) er en ettertraktet mann. PSG presser på for å slå Chelsea, Liverpool og Manchester City for Jørgen Strand Larsens lagkompis. Det skriver The Guardian.

Celtas nye trener Rafael Benitez håper de kan beholde stjerneskuddet.

– Jeg vet ikke hva som skjer i framtiden, men jeg liker han som spiller og håper ham kan vise oss hva han er kapabel til, sier Benitez om Veiga på sin første Celta-pressekonferanse.



DRAGKAMP: Gabri Veiga (21) er ønsket av flere europeiske storklubber. Her feirer han etter scoring mot Barcelona. Foto: MIGUEL VIDAL

Ifølge The Sun forlater Granit Xhaka Arsenal til fordel for Bayer Leverkusen. Prisen skal ligge på rundt 21 millioner pund, som tilsvarer 280 millioner norske kroner.

Steven Gerrard skuffet mange med å ta turen til Al-Ettifaq i Saudi Pro League. Nå linkes to Premier League-profiler til Liverpool-legendens nye klubb.

Liverpool-kaptein Jordan Henderson og Chelseas Pierre-Emerick Aubameyang er to mulige signeringer skriver Daily Mail.

GAMLE LAGKAMERATER: Jordan Henderson kan følge Steven Gerrard til Saudi Arabia.. Foto: Carl Recine

Cristiano Ronaldos klubb, Al-Nassr, har gitt Inter-keeper Andre Onana (27) et lukrativt tilbud. Manchester United er også ute etter kamerunerens signatur.

Newcastle jakter det portugisiske stoppertalentet Goncalo Inacio (21) som spiller i Sporting. Det skriver Football Insider.

Brighton ønsker å forsterke stallen etter klubben sikret Europa League-spill. Mohammed Kudus (22) som spiller i Ajax er ønsket av «The Seagulls». Det skriver The Athletic.