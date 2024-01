Eksperten Miro Zalar «hatet» det. Stefan Holm kalte det «utrolig merkelig».

Nå åpner Armand Duplantis for første gang opp om sjokkavgjørelsen fra Det internasjonale friidrettsforbundet (IAAF).

– Da det skjedde forsøkte jeg ikke engang å bearbeide det som skjedde og jeg tenkte bare på å prøve å være så diplomatisk som mulig, sier Duplantis til Expressen.



– Bare forvirret

I fjor ble han for tredje gang kåret til årets friidrettsutøver av Det internasjonale friidrettsforbundet. Måten det skjedde på var svært kontroversiell.

Ut av intet ble nemlig prisen delt i tre, slik at både stavhopperen Duplantis, sprinteren Noah Lyles og langdistanseløperen Kevin Kiptum fikk hver sin pris for årets utøver i henholdsvis «field», «track» og «out of stadia».

– Først var jeg ikke sint, men mer bare forvirret. Jeg skjønte ikke helt hva som foregikk, forteller Duplantis.

Så gikk det over til irritasjon.

– At de ikke sa noe til oss før, det er det som gjør en litt forbannet. Vi ble villedet av dem, sier 24-åringen.

– Føles som de visste

«Mondo» mener utøverne burde vært informert om endringen, og spekulerer i at arrangøren hadde et motiv i ikke å fortelle om den.

– Man undrer hvordan tankeprosessen var. For om de mente det var en god idé å dele opp prisen, burde de ha sagt det til oss på forhånd. Nå føles det som om de visste at det ikke ville bli godt mottatt, men at de lot være å fortelle oss det fordi vi kanskje ikke ville komme da, sier han.



Han har foreløpig ikke gitt IAAF en tilbakemelding om hendelsen, men tror forbundet allerede har innsett at det de gjorde var feil.

– Jeg synes det er synd – og det er rart. Superrart. Jeg tror man kan dele ut priser til kategoriene også, men man må ha én vinner av prisen for årets utøver. For nå som tre fikk den, er det som om ingen fikk den, sier Duplantis.