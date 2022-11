– Før var jeg litt mer hemmelighetsfull om det

Han har vunnet så mange titler i trial-sirkuset at han nesten har kommet ut av tellingen. Men Sondre Gekko Haga er sulten på mer.

Uansett hvor mye jeg har vunnet, så klarer jeg aldri å bli helt fornøyd Verdensmester Sondre Gekko Haga

– Nei, det er jo litt sånn at jeg sliter med å ramse opp alle titlene selv. Jeg kunne nok klart det, men det er meritter som holder oss gående og det er det som gjør at vi jobber på og står på videre, fastslår Gekko Haga når TV 2 møter ham i barndomshjemmet på Hommersåk i Sandnes.

Siden 2012 har han vunnet 24 titler nasjonalt og internasjonalt. Men for Haga er det ingen tvil om hvilken pokal som rager høyest.

– Det begynte jo med juniortitler i Norge, så nordiske mesterskap, før det ble EM-tittel og VM-tittel. De største til nå er jo EM-tittelen fra i fjor, og verdensmesterpokalen fra i år, sier Trial2-verdensmesteren, før han fortsetter:

– Men jeg føler meg ikke ferdig. Uansett hvor mye jeg har vunnet, så klarer jeg aldri å bli helt fornøyd, konstaterer 23-åringen.

VANT VM: 23-åringen fra Riska i Sandnes kom på tredjeplass i det 10. og siste VM-løpet i Italia 18. september, men vant sammenlagt og er verdensmester i motorsykkelgrenen trial. Foto: Team Gekkotrial.

Som i så mange andre idretter, er det timevis med hardt arbeid på treningsbanen som gjelder for å bli best. Gekko Haga har lagt ned et enormt stykke arbeid for å nå toppen.

Motorsport-profilen begynte med trial da han var sju år, og i en alder av 12 år bestemte han seg for å slutte på fotball og gå «all in» for å bli best mulig på motorsykkelen.

Han la bak seg utallige treningstimer i skogen og sikret seg sin første juniortittel i NM i 2012 i en alder av bare 13 år. Siden den gang har han ikke sett seg tilbake.

VIKTIG STØTTESPILLER: Sondre Gekko Hagas kjæreste Marlene Bergby er en viktig støttespiller for trialkongen. Foto: Bjarte Fossfjell, TV 2.

Holdt sykdommen hemmelig for konkurrentene

Sondre Gekko Haga hadde imidlertid hele tiden en utfordring ingen av konkurrentene visste om. Da han var fem år gammel fikk han påvist diabetes type 1, som er en autoimmun sykdom. Det vil si at kroppens eget forsvarsverk mot blant annet infeksjoner (immunforsvaret) ødelegger de insulinproduserende betacellene i bukspyttkjertelen, ifølge HelseNorge.

Jeg vokste opp i et hus der de behandlet meg likt som alle andre Sondre Gekko Haga

Når man får diabetes type 1, må man tilføre kroppen insulin resten av livet.

– Jeg var heldig og glad for at da jeg først fikk diabetes, så fikk jeg det da jeg var fem år. Så det har på en måte alltid vært vanlig for meg. Og jeg vokste opp i et hus der de behandlet meg likt som alle andre, sier Haga, og blir litt mer ettertenksom.

– Det er aldri noe jeg har tenkt over før jeg ble eldre. Det er faktisk en utfordring som ingen andre har i sporten. Men jeg tror det har påvirket meg til å bli litt tidligere voksen, jeg måtte ta ansvar med tanke på rutiner og insulin fra jeg var 6-7 år gammel, og det har nok formet meg litt som idrettsutøver og, at jeg tidlig begynte med å evaluere ting, påpeker han.

– Så det er mulig å leve med, og det har blitt lettere med årene når ting har utviklet seg og utstyr har blitt bedre. Det er egentlig en ting jeg aldri har tenkt på som en utfordring, men jeg vet at likevel er det, oppsummer han.

INGEN HINDRING: Sondre Gekko Haga har ikke latt sykdommen stoppe ham. Foto: Bjarte Fossfjell, TV 2.

Én av 23.000 i Norge

Riska-karen er nemlig fullstendig klar over at det livet han lever er annerledes enn det folk flest lever. Ifølge FHI er kun 23.000 personer i Norge diagnostisert med diabetes type 1.

Jeg husker at jeg var litt mer hemmelighetsfull om det da jeg var yngre Sondre Gekko Haga

– Det er rutiner på mat og trening, men trening er veldig bra når du har diabetes. Jeg har fått de til å fungere, men det er desidert vanskeligst under konkurranser. Da handler det om å prøve å finne den optimale menyen for mat før løp og slike ting. Det er krevende, men jeg får det til å funke. For meg er det bare en ting jeg må løse, konstaterer trial-profilen.

– Jeg kunne jo fokusert på at «alle andre slipper dette før løp». Men da har du en ekstra utfordring igjen, og jeg velger å fokusere på det jeg skal gjøre. Sånn har det alltid vært, sier han videre.

Han var lenge i tvil om at han skulle gå åpent ut med diagnosen. Men ved å fortelle om diabetes type 1-sykdommen håper han at han kan vise at det fullt mulig å bli toppidrettsutøver, selv med en kronisk sykdom.

– Jeg husker at jeg var litt mer hemmelighetsfull om det da jeg var yngre, men samtidig har jeg aldri prøvd å lage en greie ut av det, altså at jeg har hatt diabetes siden jeg var fem år. Jeg håper imidlertid at jeg kan stå frem som et forbilde for andre med sykdommen, og samtidig vise at det å drive med idrett er veldig bra når du har diabetes type 1, konkluderer han.

Sondre Gekko Haga Født: 22. mai 1999 (23 år)

Idrett: Trial

Team: Beta Motorcycles

Tidligere team: Spanske TRS Teamet, det italienske teamet Top Trial Team og Team Tandberg i Norge.

Bosted: Spania

Meritter: * 2012: Norgesmester for lag junior i Bokn

* 2013: Norgesmester for lag junior i Bergen

* 2014: Nordisk mester for lag junior i Kinna

* 2014: Norgesmester for lag junior i Riska

* 2015: Nordisk juniormester i Randers i Danmark

* 2015: Nordisk junior mester for lag i Randers i Danmark

* 2015: NM-juniormester i Kristiansand

* 2015: Norgesmester for lag i Trøgstad

*2015: Seier i VM-runde Youth i Borås i Sverige

*2016: Nordisk mester for lag

* 2017: Nordisk mester for lag på Kråkerøy i Norge

* 2018: Norgesmester X-Trial i Sandnes

* 2018: Nordisk mester for lag i Ale i Sverige

* 2019: Norgesmester X-Trial i Sandnes

* 2019: Svensk mester X-Trial

* 2019: Nordisk mester i Salo Finland

* 2019: Nordisk mester for lag i Ale i Sverige

* 2019: NorgesCup Vinner

* 2021: Norgesmester X-Trial i Sarpsborg

* 2021: Norgesmester i Oslo

* 2021: NorgesCup Vinner

* 2021: Europamester

* 2022: Verdensmester i Tria2

* 2022: NorgesCup Vinner

Måtte sy 20 sting

Det er ikke bare sykdommen som har vært en utfordring for Haga i trialsirkuset. Det å balansere på motorsykkelen opp bratt terreng og ned stupbratte bakker i flere timer medfører alltid en risiko for skader.

Selv hevder Gekko Haga at han har vært heldig og unngått de verste skadene.

– Jeg har jo brukket kragebeinet og nesen og sånt. Det har jo blitt litt skader jo høyere nivå jeg har kjørt på, men det er vel akkurat som å gå i trappen hjemme. Alt kan skje hvor som helst, ler han.

20 STING: Etter denne smellen for tre år siden måtte 23-åringen sy 20 sting i ansiktet. Foto: PRIVAT

For tre år siden kunne det imidlertid gått virkelig galt. I en konkurranse var han heldig som unngikk mer alvorlige skader etter å ha mistet kontrollen over trialsykkelen. Bildet han tok i etterkant av smellen han pådro seg, som du kan se til høyre, forteller det meste.

– Jeg spant på en stein, så gikk forhjulet mitt ned og jeg falt og traff hodet mitt rett i steinen. Da måtte jeg sy 20 sting i ansiktet, pluss det gikk et par tenner, og jeg brakk nesen. Det er små marginer, og det sånt som skjer. Etter slike skader skjer så handler det bare om å jobbe seg tilbake og finne tilbake til det punktet man var før skaden, avdramatiserer han.

Fra «formel 2» til trialens F1

Han er bare 23 år gammel, men har nå vunnet alt det er mulig å vinne i trial2-sirkuset. Siden høsten 2020 har Gekko Haga vært fabrikkfører for det italienske teamet Beta Motorcycles, og har de siste fire årene vært bosatt i Spania for å kunne satse for fullt på idretten. Fra sin base i Spania reiser han rundt på konkurranser i hele Europa.

Motorsport i Norge er ikke kjempestort, det er ingen hemmelighet Sondre Gekko Haga

– Jeg pleier å si det, trial i Spania er litt som ski i Norge. Det er veldig stort i Spania og Sør-Europa, så da er Spania plassen å være. I Spania er det de beste utøverne og du får trent med de beste i verden. Jeg bor i Spania for å kunne utvikle meg best mulig, opplyser han.

Målet de neste årene er nemlig enkelt. Gekko Haga vil opp et hakk til Trial GP. Trial2, som han foreløpig deltar i, kan sammenlignes med Formel 2 i motorsport. Trial GP er Formel 1, og det er der det virkelig er mulig å kunne leve godt av idretten.

Trial GP er det høyeste nivået en utøver kan konkurrere på.

– Nå har jeg vunnet det som er å vinne i Trial2-klassen, som det heter. Målet er selvfølgelig GP-klassen, eller Trial Grand Prix. Og jeg trener allerede veldig hardt for å nå den klassen. Men det litt avhengig av Team og økonomi for å komme seg dit. Men målet de kommende årene er absolutt å komme opp i den klassen, og gjøre det best mulig også der, konkluderer han ambisiøst.

VIL OPP ENDA ET HAKK: Sondre Gekko Haga vil nå opp på det øverste nivået. Foto: Bjarte Fossfjell, TV 2.

– I tillegg håper jeg å kunne vise at Norge har noe på motorsportkartet å gjøre. Motorsport i Norge er ikke kjempestort, det er ingen hemmelighet. Men jeg mener det har et veldig stort potensial, og trial er en kjempekul sport å se på. Sammen med andre håper jeg å kunne bidra til å sette motorsport på kartet i Norge, fortsetter han.

– Men til slutt – hvorfor tok du navnet Gekko?

– Det er nok en kjedeligere historie enn folk tror. I klubben min på Riska da jeg begynte med trial, så var det 5-6 personer som het Sondre. Da ble vi nødt til å finne navn som kunne skille oss. Da ble jeg Gekko, og det ble bare sittende fast. Og det passer egentlig bra, for jeg klatrer jo opp steiner og hopper rundt på motorsykkelen for å finne feste og diverse, smiler Gekko Haga.