– For oss er dette krise. Vi klarer ikke engang å drifte med de midlene vi allerede har til rådighet, sier Lise Marie Selseng i Vågsbygd Turn IL.

Det kom som et lite sjokk for turnlederen da hun ble kjent med at regjeringen ønsker å kutte i strømstøtten til norske idrettslag i løpet av året.

– Når kulturministeren nå kommer og sier dette, blir vi fratatt det lille vi allerede har av hjelp. Vi er i en situasjon hvor vi sliter, og ikke vet hvordan vi klarer å få endene til å møtes til i 2023, sier hun tydelig opprørt til TV 2.

RÅDVILL: Lise Marie Selseng aner ikke hvordan hun skal få endene til å møtes for turnklubben i 2023 –om det ikke kommer støtte fra staten. Foto: Terje Frøyland / TV 2

Planen til kulturministeren Anette Trettebergstuen er ifølge statsbudsjettet først å redusere strømstøtten til husholdningen og landets frivillige organisasjoner fra 90 til 80 prosent over 70 øre fra 1. april.

Men i motsetning til den vanlige husholdning, har ikke regjeringen lovet full støtte for frivilligheten ut 2023.

I stedet har de budsjettert med at støtten til frivillige organisasjoner opphører fra 1. juli.

Sagt enklere; slik situasjonen er nå, vil ikke idrettslag og frivillige organisasjoner få strømstøtte fra staten etter 1. juli.

STORE KONSEKVENSER: 350 barn i Vågsbygd Turn IL risikerer å møte stengte dører i 2023. Foto: Terje Frøyland / TV 2

Det opprører klubblederen i Kristiansand.

– Om strømprisene vedvarer, klarer vi ikke dette med de midlene vi har til rådighet. Vi må få hjelp. Eller så er det 350 barn som mister tilbudet sitt i denne klubben, sier Selseng.

Brukte 461.000 kroner på strøm

Som mange andre idrettslag i Norge både eier og drifter Vågsbygd Turn IL sin egen hall og hadde store økonomiske utfordringer i fjor grunnet de høye strømkostnadene.

En gjennomgang klubben har gjort viser at de brukte til sammen 461.000 kroner på strøm i 2022 (inkludert de ti siste dagene i 2021).

PRIVAT HALL: Vågsbygd Turn IL eier hallen selv. I fjor brukte de 461.000 kroner kun på strøm. Foto: Terje Frøyland, TV 2

Fra staten fikk Vågsbygd Turn IL 87.000 kroner i støtte for fjorårets tre første kvartal, mens de fortsatt venter på å kunne søke om å få støtte for det siste kvartalet (oktober, november og desember).

– Hvordan opplever du da at kulturministeren først skal redusere strømstøtten, og deretter har budsjettert uten den?

– Jeg synes det er synd. Vi jobber så hardt for å opprettholde de aktivitetstilbudene for alle våre medlemmer som er barn fra tre år opp til 18 år. Vi slet i 2022 og trenger mer hjelp. Slik som det er nå, så klarer vi ikke oss det kommende året om det ikke kommer mer hjelp enten nasjonalt eller lokalt, sier Selseng.

– Regjeringen bryr seg ikke

En som har latt seg engasjere på vegne av frivilligheten i denne saken, er KrF-politiker Kjell Ingolf Ropstad.

Han har stor forståelse for Vågsbygd-lederens frustrasjon og reagerer sterkt på regjeringens planer om å ikke garantere for strømstøtte ut 2023.

– Jeg synes det er helt absurd. For meg er dette nok et signal om at regjeringen ikke bryr seg så mye om frivilligheten og idretten. Ordningen i dag er jo allerede for dårlig, sier Ropstad til TV 2.

KRITISK: Kjell Ingolf Ropstad er opprørt over at regjeringen ikke ønsker å gi idretten lik forutsigbarhet som husholdningene. Foto: Terje Frøyland / TV 2

Politikeren reagerer også kraftig på at dette skjer samtidig som staten tjener store penger på nettopp strøm.

– Jeg frykter at det er barn og unge som ikke har råd til delta i idrett fordi medlemskontingenten må skrus opp. Det er begrenset hvor mye vafler et idrettslag, en speiderforening eller et kor kan selge uten å måtte skru opp kontingenten. Det regjeringen gjør er å lesse regningen over på barn og unge som bare ønsker å delta i frivillighet, og så tjener det offentlige masse penger som burde gått til frivilligheten, sier Ropstad.

Røde tall også i 2023

Den uvisse strømsituasjonen for 2023 har gjort at Vågsbygd Turn IL har tatt høyde for et blodrødt årsbudsjett.

– Vi kommer mest sannsynlig til å ha strømkostnader på opptil 600.000 for 2023. Så står vi der; hvordan skal vi klare å komme oss gjennom året? spør Selseng retorisk.

Hun har selv skrapt på døren hos Kristiansand kommune og hos eksterne sponsorer, uten hell så langt.

– Hvis vi ikke får inn noe mer penger på en eller annen måte, så har ikke vi penger til å betale verken regninger eller lønninger, sier hun.

Lover hjelp – ved behov

Statssekretær Gry Haugsbakken i Kulturdepartementet ønsker imidlertid å berolige Vågsbygd Turn og alle klubber som frykter at det blir stopp i støtten.

Selv om penger til frivilligheten ikke er satt av i budsjettet, betyr ikke det at regjeringen er uvillige til å bla opp om det blir nødvendig.

STATSSEKRETÆR: Gry Haugsbakken Foto: Ilja C. Hendel

– Det er veldig viktig å være tydelig på at idretten ikke trenger å være bekymret om at vi ikke vil stille opp også fremover. Støtten kommer til å bli forlenget så lenge det er behov for det, lover Gry Haugsbakken.

– Men hvorfor velger dere i det hele tatt å redusere støtten når flere sliter?

– Det gjelder det samme som for husstander. De går også ned til å få 80 prosent dekning. Vi har egentlig forhøyet støtten nå under vinteren fordi det har vært høye kostnader. Så vil strømprisene forhåpentligvis og sannsynligvis gå ned til sommeren, og da vil behovet for støtte være noe mindre, forklarer Haugsbakken

Ikke overbevist

KrF-politiker Ropstad er likevel ikke overbevist. Han krever at regjeringen allerede nå vedtar å støtte idretten ut året.

– At det blir så dyrt og vanskelig å drive frivillighet i Norge – det synes jeg oppriktig er veldig skuffende og synd at regjeringen ikke vil gjøre mer med. For husholdningens del vet vi at støtteordningen skal vare ut hele året, men for frivilligheten så skal man altså «se an situasjonen». Jeg mener man burde hatt en mer offensiv holdning og gi trygghet til frivilligheten. De burde også økt støtten, sier Kjell Ingolf Ropstad.