Sverre Nypan (16) senket Strømsgodset, og ble matchvinner for første gang i karrieren.

Strømsgodset-Rosenborg 0–1

16 år gamle Sverre Nypan ble matchvinner for RBK, som slo Strømsgodset på bortebane.



– Det er helt sykt, det er så deilig. Jeg er så sliten at jeg nesten ikke klarer å prate. Jeg føler at alle er imot oss, så det er sykt deilig å ta det hjem, sier Nypan til TV 2 etter kampen.

En andpusten matchvinner hyller bortefansen.

– Etter det vi har prestert i år, så er det helt sykt at de fortsatt står her og heier. De gjør over halvparten av jobben vil jeg si, sier Nypan.

Nypan ledet også an i feiringen med fansen etter kampslutt. Seieren betyr mye for laget, forteller 16-åringen.

– Det betyr ekstremt mye. Det er et stort steg i riktig retning. Vi viser fansen at vi vil det like mye som dem, sier han.

LEDER AN: Sverre Nypan etter kampslutt. Foto: Astrid Pedersen

– For en juvel



– For en juvel Rosenborg har der!



Det sier TV 2s kommentator Peder Mørtvedt om Sverre Nypan (16). Unggutten kranglet inn 1-0-ledelse for RBK, etter en lekker målgivende pasning fra Ole Sæter.

– Nok en gang kommer det når Rosenborg involverer Ole Sæter. Det er en spektakulær målgivende pasning. Han rundlurer Gustav Valsvik, kommenterte Mørtvedt.



Se scoringen i videoen under.



Scoringen er 2006-modellens andre denne sesongen.

– Jeg får en ball spilt gjennom av Ole, så er det bare å prøve å springe den inn. Jeg er litt heldig selvfølgelig, men det er alltid deilig å score mål, sa Nypan til TV 2 i pausen.

– En krig

Kampen var preget av mange tette og tøffe dueller, og til tider var det høy temperatur i Drammen. Svein Maalens menn klarte imidlertid å stå imot Godset-presset, og kunne derfor slippe jubelen løs.

– I andreomgang så er det en krig, men vi jobber faen meg hardt for hverandre. Det er en gjeng som virkelig ønsker å få det til.

Dahl Reitan storspilte på stopperplass for RBK.



– I dag kunne vi forsvart oss i tjue minutter til tror jeg – vi skulle ha med oss de tre poengene, sier Erlend Dahl Reitan til TV 2 etterkampslutt.



Triumfen sender trønderne et poeng bak drammenserne – på en tiendeplass.

JUBLER: Adrian Pereira jubler sammen med Nypan etter scoringen. Foto: Astrid Pedersen / NTB

Kjempemiss

Strømsgodset, med Jonatan Braut Brunes i front, jaktet scoring i andre omgang.

22-åringen misbrukte en gigantisk målsjanse etter rundt timen spilt. Jærbuen var helt umarkert, fem meter fra mål, men headet ballen til side for mål.