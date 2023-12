Follestad-innrømmelse om rekordmannen: «Dette er penger ut av vinduet»

Sparta - Storhamar 1-5

Kanadieren sørget for 1-0 til Storhamar tidlig i første periode.

Det betyr at løperen har stått for målpoeng i 21 kamper på rad.

Det har kun skjedd to ganger tidligere i Storhamars historie: Svenske Peter Madach i 1989/90-sesongen og Patrick Thoresen i 2019/20-sesongen.

Se det historiske målet i videovinduet øverst.

– Helt fantastisk. Jeg husker i starten av forrige sesong. Da tenkte jeg: «Hva i all verden har Storhamar signert?», «dette er penger ut av vinduet» og «de har satt seg i en dårlig posisjon fordi han er signert for to år», men han spilte seg opp og kom voldsomt inn mot slutten av sesongen. Tallene taler for seg, sier TV 2s hockeyekspert Erik Follestad.



Ekspertkollega Josefine Biseth Engmann supplerer:

– Han har ikke bare mål i seg. Han jobber knallhardt, og han skaper sjanser for andre også. Han er en lagspiller, i tillegg til at han gjør mål, sier TV 2s hockeyekspert Josefine Biseth Engmann.



I andre periode la Quenneville på til 4-0 med en lekker avslutning. Hamarsingene vant til slutt 5-1. Storhamar leder foreløpig EHL-ligaen - rett foran Vålerenga.

Mannen med gullhjelmen kan ta rekorden alene når Comet kommer til Hamar på lørdag.

– Det er mulig å ta målpoeng der også, kommenterte TV 2s hockeyekspert Bjørn Erevik.



Bendik H. Eriksen følger Storhamar og Quenneville tett for Hamar Arbeiderblad.

Journalisten roser Quennevilles dedikasjon.

– Han står igjen 15-20 minutter med juniorer hver dag. Han terper og bruker tid. Når han nå er blitt mye bedre i banespillet, skjønner jeg at Petter Thoresen mener at det er en av ligaens aller ypperste spillere, sier han.



Like etter 1-0-scoringen doblet stortalentet Martin Johnsen på dette viset: