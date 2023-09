– Folk sier jeg er både dum og gal. Det er jeg nok også

Storebroren frykter det verste i hver eneste nærkamp.



– Hvis han går inn i en duell, kjenner jeg det litt i hjertepumpa, sier Kristian Becher til TV 2.



For lillebror Jørgen risikerer mye for å holde på med idretten han elsker. Det venstre kneet er nærmest ute av drift, men likevel er 28-åringen klar for en ny sesong i Eliteserien.

– Man blir avhengig av dette, sier Jørgen Becher til TV 2.



TRØBLETE: Jørgen Bechers knær trengs når han spiller innebandy. Foto: Yngve Bugge Drangsholt / TV 2

Toppidrett uten korsbånd

Hele tre ganger har korsbåndet røket i samme kne. Sist på landslagsoppdrag i 2019. Etter den smellen var det ikke mer å gjøre. Det ble ikke flere operasjoner, Becher gikk glipp av VM og fikk beskjed om at karrieren var over.

– Da var det mange tunge beskjeder. De laget et syntetisk korsbånd den siste gangen, men så røk det også. Da var det ikke vits å lage noe mer, så nå har jeg ikke korsbånd. Det er litt tomt inni der. Jeg har en menisk som er veldig dårlig også. Jeg har nok det dårligste kneet i Eliteserien.



Selv om de nærmeste ikke var helt enige om at å spille uten korsbånd var en god ide, gjorde Becher utrolig nok comeback for NOR 92 i 2020.

– Jeg har snakket med fem spesialister, hvor fire av dem har sagt at dette er galskap. Men så fant man den ene som sa at det kan gå bra. Det er klart at man noen ganger er litt selektiv på hvem man vil høre på eller ikke, sier han med et smil.



Som å kjøre uten belte

Storebror Kristian, som også er lagkamerat, skulle helst sett at lillebror holdt seg langt unna Eliteserien i innebandy.

– Skal jeg være ærlig så mener jeg at han burde gitt seg for noen år siden og at dette kanskje er den siste sesongen, sier Kristian.



TETTE BÅND: Storebror Kristian er bekymret for lillebror. Foto: Yngve Bugge Drangsholt/TV 2

Jørgen vet godt at han tar sjanser hver gang han går på banen for klubben fra Mjøndalen.

– Korsbåndet fungerer litt som et bilbelte. Bilen kan du kjøre fint uten belte, det er ikke noe problem. Det er bare øyeblikket du krasjer det kan bli trøblete. Jeg er litt i fare, men med en gang jeg er på banen tenker jeg ikke på det. Det verste jeg kan gjøre er å sette meg på huk, men det har jeg fått beskjed om ikke å gjøre. Jeg kunne ikke jobbet i barnehage, sier eiendomsmegleren fra Lier.



Gambler

– Jeg er jo ikke 30 en gang, så det skulle jo helst vært bedre. Jeg må gjøre mye utenom for å opprettholde kneet. Mye kjedelig trening. Jeg vet at kneet kommer til å bli et problem, men i hodet mitt har jeg lyst til å spille. Folk kaller meg både dum og gal, og det er jeg nok også. Jeg er veldig motivert for den sesongen her.

TROR PÅ STERK SESONG: Becher er spent på hva NOR 92 kan få til denne sesongen. Foto: Yngve Bugge Drangsholt / TV 2

– Tenker du noe på livet etter idretten?



– Ja, jeg gjør av og til det sammen med de nærmeste. Men akkurat nå har jeg bestemt at jeg lever litt i nuet, så får det bli som det blir. Kanskje teknologien blir såpass bra at de bare bytter ut hele kneet mitt og så blir det helt rått. Det er vel litt ønsketenking og så blir det vel ganske dyrt også, sier Becher.



