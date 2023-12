– Folk får tro og mene det de vil

Hun er kanskje den største stjernen når verdenseliten samles for å måle krefter i romjulen.



Alle vil ha en bit av Frida Karlsson.

Den sjarmerende svensken, som aller helst vil gå fort på ski, har tatt opp arven etter stjerner som Therese Johaug og Charlotte Kalla når det kommer til popularitet.

Dette året har det tidvis kokt rundt langrennsyndlingen, både i og utenfor skiløypa.

Tross sin relativt unge alder føler hun seg bedre rustet enn i begynnelsen av karrieren.

STIKKER NESEN FRAM: Frida Karlsson er blitt en favoritt blant folk. Det trives hun som regel godt med. Foto: Maxim Thore / BILDBYRÅN

– Jeg er litt mer rolig og trygg i det jeg tror på og veien jeg tar. Jeg bryr meg ikke så mye om hva alle andre gjør, og prøver nok ikke like hardt som jeg kanskje gjorde før. Jeg tror på meg selv, forteller 24-åringen til TV 2.

– Det viktigste er at jeg alltid er meg selv



De neste ti dagene skal hun forsøke å forsvare sin største triumf: Fjorårets seier i Tour de Ski. I de italienske og sveitsiske skiløypene, og gjennom TV-skjermene rundt om, følger fansen med.

Selv om det er stas, innrømmer langrennsløperen at det ikke alltid er like gøy at folk biter seg merke i alt hun foretar seg.

ALLTID FRIDA: Langrennsløperen, som har over 200.000 følgere på Instagram, synes det viktigste er at hun alltid er seg selv. Foto: Mathilda Ahlberg / BILDBYRÅN

– Det er veldig gøy å kjenne at jeg har publikum i ryggen. Jeg synes det er kult når folk er interessert i det jeg gjør, så det er alltid gøy. Eller, nesten alltid. Iblant kan man slenge ut noen ord som kommer ut litt feil … men jeg pleier å tenke at jeg er en atlet og ikke en politiker, sier Karlsson.

Kommentar skapte oppstyr

Tidligere i høst ble det oppstyr da skiløperen kom i fare for å kalle Ruka, stedet i Finland hvor verdenscupåpningen i langrenn arrangeres hvert år, for et «skitställe».

– Det kan bli litt feil her og der, men da får det bare bli feil. Det viktigste er at jeg alltid er meg selv. Jeg er alltid Frida, og så lenge det er sånn, synes jeg ikke det er noe problem.

TITTELFORSVARER: Frida Karlsson kan vinne Tour de Ski for andre år på rad. Her i forbindelse med et pressetreff i november. Foto: Mathilda Ahlberg / BILDBYRÅN

Senere beklaget skistjernen, som ikke hadde ment å fornærme finskene, i det som var et forsøk på å sammenligne størrelsen på skistedet med storbyer i Europa.

24-åringen har ikke for vane å ta seg selv for høytidelig.

– Jeg lar ikke det ta så mye energi. Jeg fokuserer på mine ting og gjør min egen greie. Det føles bra. Så lenge jeg sier det jeg faktisk tenker og synes, så kan jeg stå for det. Da får andre folk bare tenke og mene det de selv vil om det, sier Karlsson.

I FOKUS: Både svensk og norsk presse står i kø for å snakke med Frida Karlsson når muligheten byr seg. Foto: Mathias Bergeld / BILDBYRÅN

– Null selvtillit

Det hender det er litt dramatikk rundt skiyndlingen fra Nord-Sverige. Da hun passerte målstreken på toppen av monsterbakken og vant Tour de Ski for omtrent akkurat ett år siden, kollapset hun i målområdet etterpå.



Kollapsen var ikke den første, og er blant hendelsene som har ført til at hun har blitt omtalt som «dramaqueen» mer enn en gang. Også det tar langrennsløperen, som har tullet med karakteristikken på Instagram, med et smil.

PÅ PLASS: Frida Karlsson er på plass i Toblach og klar for å forsøke å forsvare seieren i Tour de Ski, men regner ikke seg selv som favoritt etter covid-sykdom og svake resultater. Foto: Caroline Simonsen Losnegård / TV 2

24-åringen ville vært en naturlig forhåndsfavoritt før årets utgave av touren, men denne vinteren har de sportslige resultatene vært svakere enn forventet.

– Det er frustrerende. Det er ikke så mye man kan gjøre, men det er kjedelig å konkurrere når man ikke er i sin beste form. Jeg hadde en stabil start. Jeg var helt i rute i Ruka med tanke på hvor jeg ville være, men så fikk jeg covid og etter det slet jeg med å finne formen igjen.



– Før de to siste konkurransehelgene har jeg kommet til start og hatt null selvtillit. Jeg har visst at jeg kanskje ikke kommer til å gå så bra på ski. Nå har jeg fått trent litt og det føles ut som at jeg er tilbake der jeg skal være. Nå står jeg her og er litt mer rakrygget, sier Karlsson.